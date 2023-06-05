Минчанка построила красивую дачу у леса всего за три месяца. Съездили к ней в гости

- Здесь они нашли применение своему пристрастию к огородничеству, - говорит Наталья. - Они не могут просто так сидеть и отдыхать, им нужно постоянно чем-то заниматься.

Для нее же дача нужна была для полноценного отдыха на природе от работы, от городского шума — остановиться, сделать передышку, уделить время для разговоров с родными за одним столом.