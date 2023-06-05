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Минчанка построила красивую дачу у леса всего за три месяца. Съездили к ней в гости
05.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минчанка Наталья в позапрошлом году решила обзавестись дачей — не далеко от Минска, в спокойном тихом СТ, рядом с лесом. Удача в поисках места ей сопутствовала — за МКАД-2 в Молодечненском направлении она купила два смежных участка с бытовкой. Дальше события развивались стремительно — в сентябре только началось строительство, а Новый год уже отмечали в новом доме. Заехали в гости посмотреть, что можно было построить в такие короткие сроки.
- Здесь они нашли применение своему пристрастию к огородничеству, - говорит Наталья. - Они не могут просто так сидеть и отдыхать, им нужно постоянно чем-то заниматься.
Для нее же дача нужна была для полноценного отдыха на природе от работы, от городского шума — остановиться, сделать передышку, уделить время для разговоров с родными за одним столом.
В момент, когда нужно было сделать выбор, как и из чего строить, Наталья примерно представляла себе, сколько по времени может занять стройка дома по классической схеме из блоков — несколько лет и все готово. Но бездарно тратить бесценное время - не в характере хозяйки, поэтому курс был выбран на быстрое строительство по каркасной технологии.
- Ребятам, которые взялись за мой заказ, я поставила сразу условие — хочу встретить Новый год на даче, - говорит она.
Учитывая, что работы предполагалось начинать в сентябре, то задача выглядит не реалистично. И тем не менее, строители к концу ноября пригласили хозяйку на приемку. Свою часть работы они выполнили, осталось сделать скважину и септик. Несмотря на то, что коммуникации еще были не подключены, в новогоднюю ночь в доме уже раздался звон бокалов.
Стоит дом на винтовых сваях — более быстрого и дешевого (и надежного) фундамента для участка с перепадом рельефа еще не придумали. Впрочем, свай, из-за которых каркасники некоторые называют «домиками на курьих ножках», мы не видим — цокольное пространство закрыто плитами ЦСП. Визуально цоколь не отличишь от бетонного монолитного основания.
Фасады обшиты имитацией бруса и выкрашены в темно-коричневый. Интересное наблюдение — смола, которая проступает на деревянной обшивке, при таком цвете не так бросается в глаза, как, например, при окраске стен в модный серый.
Еще одна интересная деталь во внешности дома — безрамное остекление со стороны террасы.
- В этом доме мы установили большие стеклопакеты без рам по бокам от сдвижной двери и на фронтоне, - объяснят сооснователь компании Belstroyka PRO Антон Байковский. - Это довольно сложный узел, требующий герметизации и надежного крепления. Но такой способ остекления выглядит современно, позволяет сэкономить на профиле. Кстати, стекло здесь не простое — снаружи оно с зеркальным напылением, благодаря чему гостиная не перегревается на солнце.
Остальные окна в доме в профиле ПВХ, с ламинацией в темный цвет. Некоторые оснащены дверным механизмом открывания — в своей спальне Наталья установила такое окно, чтобы можно было выходить на улицу — попить кофе, послушать соловьев.
Общая площадь дома без учета террасы — 90 метров квадратных. На них разместили небольшую прихожую, две полноценные спальни, туалет, санузел с душевой и постирочной, большую двусветную гостиную с кухней и зоной столовой.
Топочную из планировки вычеркнули — отапливается дом современными электроконвекторами с Wi-Fi управлением. Ими удобно пользоваться — накануне приезда можно дать команду прогреть дом с 15 градусов до более комфортной, выставить комфортную температуру в каждой комнате. Также можно управлять и водонагревателем.
Зимой помогает обогреваться камин.
Счет за электроэнергию в самые морозные месяцы составляет около 300 рублей по дачному тарифу. Если пересчитать потребление по льготному тарифу (по 4 копейки), то сумма была бы гораздо меньше — всего 50 рублей.
Наталья говорит, что сначала была небольшая проблема — так как это СТ, то на дом выделили не так и много киловатт. Но решение было найдено: так как ей принадлежит два участка, то и мощностьудвоили.
При проектировании дома и интерьера хозяйка обращалась к дизайнерам. Они помогли с планировкой, с расстановкой розеток и выключателей, мебели, бытовой техники приборов освещения.
Внутри стены отделаны имитацией бруса с белой пропиткой. Везде, кроме гостиной, потолки натяжные. На полах — ламинат. Наталья говорит, что зимой все уже привыкли ходить по дому в тапочках — полы без подогрева, прохладные.
Второй свет только над гостиной. Над остальной частью дома обычное утепленное перекрытие. В перспективе чердак можно переоборудовать в антресольный этаж с лестницей из гостиной.
С точки зрения энергоэффективности, в доме можно жить круглый год с минимальными затратами на отопление (по меркам СТ). Внутри каркаса здесь 200 мм каменной ваты, в полах и потолке — 250 мм.
- Мышей ни в доме, ни в стенах не замечали, - говорит Наталья, отвечая на одну из главных страшилок про каркасные дома. - Если в дом они могут проникнуть просто через открытую дверь, то внутрь каркаса нет, все возможные входы закрыты металлической сеткой.
Неужели стройка прошла гладко и без косяков?
Наталья смогла вспомнить только одну оплошность, про которую, впрочем, она рассказывает как курьез. Дело в том, что при подключении бойлера, в бачок унитаза стала поступать горячая вода — сантехник ошибся и соединил не те трубы. Ошибка была быстро исправлена.
На этом обустройство дачи не заканчивается — у хозяйки в планах реализовать ландшафтный проект.Согласно задуманному бытовка будет перестроена в хозблок с гостевой комнатой, террасой, дровником, погребком. Появится баня, костровая зона, беседка.
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Минчанка Наталья в позапрошлом году решила обзавестись дачей — не далеко от Минска, в спокойном тихом СТ, рядом с лесом. Удача в поисках места ей сопутствовала — за...
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