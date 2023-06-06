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«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
06.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Это садовое товарищество, расположенное рядом с водохранилищем Вяча, считается одним из самых крутых в окрестностях Минска. Закрытая территория, большие участки, приличные соседи, хорошие дороги, а в придачу к этому еще и живописная местность с пляжами и лесом. Сегодня мы заехали в респектабельный «Водолей-2010». Посмотрели, как тут все устроено, а заодно и узнали, почем здесь продают дома.
Дачный поселок на пахотных землях возле Вячи появился чуть больше 10 лет назад. Одним из инициаторов его возведения было Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Новоиспеченные дачники взялись за дело с энтузиазмом и уже скоро молодое СТ стало одним самых благоустроенных в стране. Тут быстро провели газ, проложили водопровод, поставили шлагбаум, забор и видеонаблюдение.
От Долгиновского тракта до «Водолея-2010» − 13 километров и 11 минут на автомобиле. Извилистая трасса -58 ведет на Вилейку и Мядель, но нам туда не надо. Отличный водоем Вяча с песчаными пляжами ничем не хуже. Мы сворачиваем с дороги направо, проезжаем по мосту с рыбаками и упираемся в шлагбаум садового товарищества.
Сворачиваем с главной дороги на местные улочки и понимаем, что слухи об отличных дорогах несколько преувеличены. Капитально заасфальтирована пока что только главная улица, остальные проезды, как и во многих товариществах, подсыпаны асфальтной крошкой. Так как повсеместно идут стройки, укладывать хороший асфальт, скорее всего, посчитали нецелесообразным.
«Мядельское – это одно из самых популярных и дорогостоящих направлений, а «Водолей-2010» − одно из самых респектабельных садовых товариществ. От Минска поселок очень близко, сюда ведет хорошая дорога, да и совсем рядом Вяча, где летом можно купаться. Кстати, говорят, что у товарищества есть планы оборудовать рядом с поселком собственный пляж. Так как в СТ есть все удобства, включая газ, часть жителей живет тут круглогодично. Вообще, это очень привлекательный коттеджный поселок, и многие смотрят тут объекты. Другое дело, что и ценник в этих местах соответствующий», − рассказали нам про СТ риэлтеры.
А вот какой-либо инфраструктуры в поселке пока нет. В километре от дач на повороте с трассы на Вячу работает сезонный местный рынок. Там можно купить овощи-фрукты, сало, копчености. Тут же рядом находится небольшой строительный павильон, а через дорогу – заправка «Белоруснефть», где можно перекусить. Ближайший продуктовый магазин располагается в деревне Комсомолец: до него можно дойти пешком или доехать на велике. Также магазин есть в деревне Вишневка (это в 3 километрах от садового товарищества). В той же Вишневке, есть детский сад, почта, амбулатория и аптека.
Зато прямо рядом с дачами располагается хвойный лес с пешими тропами, родник «Комсомолец» и само озеро Вяча с оборудованными пляжами.
Что тут продается?
Сейчас в «Водолее-2010» продается 7 домов.
Самый недорогой − новый дачный
Также в продаже есть несколько строений без отделки за 120-200 тысяч долларов.
Если интересует полностью готовый дом для круглогодичного проживания, то есть двухэтажный блочный
Стоимость – 190 тысяч долларов.
Следующий блочный
Самый вместительный вариант – просторный
Сам дом расположен на возвышенности, откуда открывается живописный вид на водохранилище. На придомовой территории есть декоративные насаждения и натуральный газон. Участок огорожен по периметру, установлены автоматические ворота, подключена система видеонаблюдения.
Стоимость – 248 тысяч долларов.
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«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
Это садовое товарищество, расположенное рядом с водохранилищем Вяча, считается одним из самых крутых в окрестностях Минска. Закрытая территория, большие участки,...
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