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«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

06.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Это садовое товарищество, расположенное рядом с водохранилищем Вяча, считается одним из самых крутых в окрестностях Минска. Закрытая территория, большие участки, приличные соседи, хорошие дороги, а в придачу к этому еще и живописная местность с пляжами и лесом. Сегодня мы заехали в респектабельный «Водолей-2010». Посмотрели, как тут все устроено, а заодно и узнали, почем здесь продают дома.  

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Дачный поселок на пахотных землях возле Вячи появился чуть больше 10 лет назад. Одним из инициаторов его возведения было Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Новоиспеченные дачники взялись за дело с энтузиазмом и уже скоро молодое СТ стало одним самых благоустроенных в стране. Тут быстро провели газ, проложили водопровод, поставили шлагбаум, забор и видеонаблюдение.

От Долгиновского тракта до «Водолея-2010» − 13 километров и 11 минут на автомобиле. Извилистая трасса -58 ведет на Вилейку и Мядель, но нам туда не надо. Отличный водоем Вяча с песчаными пляжами ничем не хуже. Мы сворачиваем с дороги направо, проезжаем по мосту с рыбаками и упираемся в шлагбаум садового товарищества.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Начинаем нашу прогулку по центральной улице. Рядом с входом – доска объявлений и вероятно домик правления. Всего в СТ около 280 участков. Часть наделов уже полностью освоена, на многих − стройка еще в самом разгаре.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Сразу отмечаем хорошую ширину проездов. Асфальт в центре − абсолютно новый. Правда, не хватает тротуаров. Наверняка, вечерами дачники выходят на променад по поселку, однако вынуждены уступать дорогу автомобилям.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Справедливости ради отметим, что возле некоторых домов благоустройство все же сделано. Есть ли в планах товарищества пешеходные дорожки по всему поселку – неизвестно.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Сворачиваем с главной дороги на местные улочки и понимаем, что слухи об отличных дорогах несколько преувеличены. Капитально заасфальтирована пока что только главная улица, остальные проезды, как и во многих товариществах, подсыпаны асфальтной крошкой. Так как повсеместно идут стройки, укладывать хороший асфальт, скорее всего, посчитали нецелесообразным.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Впрочем, помимо асфальта, за время существования поселка было сделано немало. Вокруг товарищества установлен забор, в поселок проведен газ, есть даже центральный водопровод.


«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Мы идем дальше и рассматриваем коттеджи. Конечно, дачных домиков тут нет от слова совсем. В основном перед нами предстают добротные круглогодичные дома из блоков. Даже популярных в последние годы каркасников в «Водолее» не так уже много. Редкий гость в этих краях и коттедж из бруса.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Во время прогулки натыкаемся на небольшую детскую площадку. Она – достаточно скромная, но здорово, что в СТ предусмотрено и общественное пространство.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Так как товарищество «Водолей-2010» достаточно молодое, целостной картинки тут пока еще нет. В то время ка один сосед уже подготовился к дачному сезону (высадил газон и собрал бассейн), другой только начал монтировать крышу, вставлять окна и двери.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

К слову, прогулка в солнечный день по поселку – такое себе развлечение. Особой зелени (деревьев, кустов) тут пока нет, а каждый проезжающий мимо дачник или строитель устраивает за собой маленькую песчаную бурю.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Впрочем, если ваша фазенда уже готова к проживанию, то зеленый газон, высокий забор и никаких проблем. Что же до прогулок по окрестностям, то до окончания большинства строек придется потерпеть еще год-другой.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

«Мядельское – это одно из самых популярных и дорогостоящих направлений, а «Водолей-2010» − одно из самых респектабельных садовых товариществ. От Минска поселок очень близко, сюда ведет хорошая дорога, да и совсем рядом Вяча, где летом можно купаться. Кстати, говорят, что у товарищества есть планы оборудовать рядом с поселком собственный пляж. Так как в СТ есть все удобства, включая газ, часть жителей живет тут круглогодично. Вообще, это очень привлекательный коттеджный поселок, и многие смотрят тут объекты. Другое дело, что и ценник в этих местах соответствующий», − рассказали нам про СТ риэлтеры.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

А вот какой-либо инфраструктуры в поселке пока нет. В километре от дач на повороте с трассы на Вячу работает сезонный местный рынок. Там можно купить овощи-фрукты, сало, копчености. Тут же рядом находится небольшой строительный павильон, а через дорогу – заправка «Белоруснефть», где можно перекусить. Ближайший продуктовый магазин располагается в деревне Комсомолец: до него можно дойти пешком или доехать на велике. Также магазин есть в деревне Вишневка (это в 3 километрах от садового товарищества). В той же Вишневке, есть детский сад, почта, амбулатория и аптека. 

Зато прямо рядом с дачами располагается хвойный лес с пешими тропами, родник «Комсомолец» и само озеро Вяча с оборудованными пляжами.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Что тут продается?

Сейчас в «Водолее-2010» продается 7 домов.

Самый недорогой − новый дачный домик из бруса площадью 90 «квадратов».  Дача стоит на участке в 7,5 соток, но есть возможность приобретения и соседнего участка. Стоимость – 40 тысяч долларов.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Также в продаже есть несколько строений без отделки за 120-200 тысяч долларов.

Если интересует полностью готовый дом для круглогодичного проживания, то есть двухэтажный блочный коттедж в 134 «квадрата» с парковкой и отдельно стоящей баней. В доме − все коммуникации, 3 спальни, просторная кухня-гостиная, 2 санузла, 2 гардероба, кладовая.

Стоимость – 190 тысяч долларов.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Следующий блочный дом с ремонтом имеет площадью в 182 «квадрата» и состоит из 3-х спален и просторной гостиной с кухней. Дополнительно можно обустроить и мансардный этаж. Отапливается дом газом, водоснабжение − центральное. Участок в 10 соток засеян газоном. Стоимость – 249 тысяч долларов.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Самый вместительный вариант – просторный коттедж площадью почти 300 квадратных метров со всей отделкой. Двухэтажный дом с террасой и гаражом полностью готов к проживанию, в нем подключены все инженерные коммуникации − газовый котел, два санузла, подогрев пола, подключена оптоволоконная система связи.

«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском
«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

Сам дом расположен на возвышенности, откуда открывается живописный вид на водохранилище. На придомовой территории есть декоративные насаждения и натуральный газон. Участок огорожен по периметру, установлены автоматические ворота, подключена система видеонаблюдения.

Стоимость – 248 тысяч долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Это садовое товарищество, расположенное рядом с водохранилищем Вяча, считается одним из самых крутых в окрестностях Минска. Закрытая территория, большие участки,...
 
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