«Ценник в этих местах соответствующий». Побывали в одном из самых известных дачных поселков под Минском

А вот какой-либо инфраструктуры в поселке пока нет. В километре от дач на повороте с трассы на Вячу работает сезонный местный рынок. Там можно купить овощи-фрукты, сало, копчености. Тут же рядом находится небольшой строительный павильон, а через дорогу – заправка «Белоруснефть», где можно перекусить. Ближайший продуктовый магазин располагается в деревне Комсомолец: до него можно дойти пешком или доехать на велике. Также магазин есть в деревне Вишневка (это в 3 километрах от садового товарищества). В той же Вишневке, есть детский сад, почта, амбулатория и аптека.

Зато прямо рядом с дачами располагается хвойный лес с пешими тропами, родник «Комсомолец» и само озеро Вяча с оборудованными пляжами.