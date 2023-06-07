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"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

07.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Эти необычные дома на проспекте Машерова всегда привлекают внимание своим внешним видом. Они напоминают и соты, и терку, и шахматы. Копии таких домов есть в Самаре, Уфе и Алматы. Realt узнал, как в них живется и что там продается.

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Что это за дома и как они появились?

Минские дома-соты расположены почти в центре города — на проспекте Машерова, 38 и 42. Отсюда можно пешком дойти до Немиги, площади Победы или Комаровки.

Кстати, рядом с многоэтажками планируют строить третью линию метро. На небольшом пустыре зарезервировано место под выходы со станции «Переспа». А вот старую трехэтажку, немного прикрывающую открыточный вид на 20-этажные дома, снесут. Также под бульдозер ради метро пойдет небольшое здание банка по соседству.

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

История домов начинается в 1970-х годах, когда московский Центральный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования жилища и архитектор Александр Белоконь начали разрабатывать проект жилых домов из монолитного бетона.  К началу 1980-х годов было готово три проекта таких домов. Одним из них были наши соты.

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Кроме Белоконя эти двадцатиэтажные дома разрабатывали архитекторы Третьяков, Бранденбург, а также инженеры Лурье и Зафериди.

Первый дом в Минске был сдан в 1986-м году, а второй — в 1990-м. Архитектурный стиль зданий – брутализм, популярный в 1970-е годы.

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Общее количество квартир: 152. На каждом этаже, кроме первого нежилого, их по восемь: две однокомнатных, четыре двухкомнатных и две трехкомнатных.

Башни выделяются на фоне других домов благодаря своему необычному, шашечному, расположению балконов с глухими оградами и вертикальными перемычками. В Минске эти дома называют сотами, в Самаре – рашпиль. Еще есть названия терка и кукуруза. 

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

В каждом доме один подъезд и 4 лифта. Проход из лифта в тамбур на жилых этажах закрыт дверью, на которой есть звонок в каждую квартиру. В конце коридора есть общий балкон и лестница, которая тоже закрыта.

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Как живется в домах-сотах?

Местная жительница дома Елизавета выгуливает своего старого пса Лаки. Девушка живет на Машерова, 42 уже год и всем довольна. 

— Атмосфера в доме хорошая, даже не на что пожаловаться. Так как это центр города, очень удобно с транспортом. Бабушки, которые здесь живут, выходят, занимаются грядками, палисадниками. Проблем с соседями нет. Я живу в двухкомнатной квартире, в ней хорошо. Однокомнатные маленькие, трехкомнатные просторные. Вид из окна хороший, окна выходят на проспект, поэтому все видно.

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Наталья же рада поделиться с нами своей болью. Она живет в доме на Машерова, 38 практически с самой сдачи дома.

— Живу этом доме с 87-го года, но периодически выезжаем и приезжаем опять. Я бы сказала, что, как для центра города, здесь не очень хорошие условия. Подъезды грязные, не убираются, мусора много. Не в первый раз воруют вещи с коридора общего. Недавно у нас украли раскладушку и тюбинг. Потому что видеокамер с боковых лестниц у нас нет. А эти (у подъезда) не знаем работают или нет. Вот и ходит кто хочет.

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Есть у Натальи и вопросы к детским площадкам. Говорит, что для центра города с ними вообще все плохо.

- Они с моей молодости здесь стоят. Совсем старые, им лет 30 уже. Жили Серебрянке, там современные площадки детские, качели новые. 

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Зато жители в домах-сотах хорошие, добавляет она. 

- Смотрят за домом, сажают цветочки, поливают. Вокруг дома чистота, хорошо. Но и пьяниц много, сидят, пьют на лестницах. Бутылок там много валяется. Мы думали, что в центре города будет все более организованно.

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Иван с семьей переехал сюда полгода назад. И пока его все устраивает.

— Рядом много магазинов, заведений разных, удобно добираться везде, потому что центр города. Соседи хорошие, конфликтов никаких нет. Детские площадки устраивают. Их здесь много, ребенку есть где и с горки покататься, и в песочнице поиграть. Те, кто постарше с мячом на спортивной площадке играют. 

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Единственное, что беспокоит Ивана – это мусор. До этого они жили в Степянке и там было намного чище.

- Наверное, и чаще убирают и меньше мусорят. А здесь большой минус – птицы. Вороны, чайки, они мусорки разворачивают и это все разлетается, воняет.

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Что тут продается?

Сейчас в этих домах продаются две трехкомнатые квартиры. Площадь каждой – 68 квадратных метров. 

Первая квартира продается в доме на Машерова, 38. Расположена на 18 этаже. Окна выходят на проспект. В квартире две застекленные лоджии. 

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Стоимость – 121 тысяча долларов (1 779 долларов – за квадрат).

Вторая квартира находится на Машерова, 42. Расположена на 16 этаже. Здесь окна также выходят на проспект. 

"Люди тут хорошие, но иногда воруют из коридора". Как живется в брутальных домах-сотах на Машерова

Есть вся мебель и бытовая техника. В объявлении написано, что квартира проектировалась для себя. 

Стоимость – 115 900 долларов (1 704 – за квадрат).

 
Теги: Минск
 
 
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Эти необычные дома на проспекте Машерова всегда привлекают внимание своим внешним видом. Они напоминают и соты, и терку, и шахматы. Копии таких домов есть в Самаре,...
 
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