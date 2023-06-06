А вы знали, как выглядят улицы Столичная и Минская в Минске? Говорят, тут живут как на курорте

Что тут продается?

Сейчас здесь продается 4 дома: два на Столичной улице, еще два – в Столичном переулке. Стоимость коттеджей, учитывая столичный статус, начинается от 300 тысяч долларов и заканчивается 1,5 миллионами.

Начнем с самого недорогого варианта. К примеру, есть в продаже вот такой двухэтажный дом площадью почти 400 «квадратов». Он стоит на земельном участке в 13 соток, построен из двухслойного кирпича в 1999 году.

Дом почти готов к обустройству – во всех трех санузлах установлена сантехника, есть радиаторы во всех помещениях, подключено газовое отопление, проведена проводка, уложен паркетный пол и плитка. На цокольном этаже расположены помещения для бассейна, сауны или любого функционального помещения – мастерская, тренажерный зал, игровая комната.

Стоимость – 300 тысяч долларов.