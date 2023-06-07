Проект «Газпром центра» на месте бывшего автовокзала «Московский» реализует белорусская дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь». Инвестдоговор на реализацию комплекса был заключен на 2013−2020 годы. Но построить здание в этот срок не удалось. Из-за сложных условий строительства (об этом — во второй части статьи) проект нужно было корректировать. В конце 2020 года белорусские власти не продлили инвесдоговор с «Газпромом» — и стройку законсервировали.

Сейчас она выглядит так: