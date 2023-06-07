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Лукашенко продлил срок строительства "Газпром центра". Смотрим, как сейчас выглядит долгострой

07.06.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На днях Александр Лукашенко подписал указ, в котором поручил Мингорисполкому продлить инвестдоговор на строительство "Газпром центра" до 2027 года включительно. А как сейчас выглядит этот долгострой? Смотрим.

Лукашенко продлил срок строительства "Газпром центра". Смотрим, как сейчас выглядит долгострой

Проект «Газпром центра» на месте бывшего автовокзала «Московский» реализует белорусская дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь». Инвестдоговор на реализацию комплекса был заключен на 2013−2020 годы. Но построить здание в этот срок не удалось. Из-за сложных условий строительства (об этом — во второй части статьи) проект нужно было корректировать. В конце 2020 года белорусские власти не продлили инвесдоговор с «Газпромом» — и стройку законсервировали.

Сейчас она выглядит так:

Лукашенко продлил срок строительства "Газпром центра". Смотрим, как сейчас выглядит долгострой

В рабочее время буднего дня никаких рабочих на стройке не замечено. Но, судя по всему, благодаря указу они скоро тут появятся. 

Лукашенко продлил срок строительства "Газпром центра". Смотрим, как сейчас выглядит долгострой

Так, указ освобождает инвестора от арендной платы за землю с 1 апреля 2023 года по 31 декабря 2028 года.

А еще документ освобождает инвестора от выплаты пени за неисполнение срока реализации проекта. Но только с 1 июня 2023 года до момента подписания дополнительного соглашения.

Кроме того, согласно указу, в комплексе появятся бизнес-апартаменты. В них можно будет регистрироваться, но жилым фондом они считаться не будут. А коммуналка в них будет такая же, как для юрлиц.

Лукашенко продлил срок строительства "Газпром центра". Смотрим, как сейчас выглядит долгострой

Также инвестору дано право по согласованию с Мингорисполкомом менять функциональный состав комплекса и его частей, в том числе до завершения их строительства. Главное, чтобы это соответствовало нормам законодательства и не уменьшало объем инвестиций.

История «Газпром центра»

Инвестор начал строить многофункциональный комплекс на месте бывшего автовокзала «Московский» возле Нацбиблиотеки в 2015 году. Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. Дело в том, что много проблем возникло из-за сложных грунтов на площадке, где планировали возвести в числе прочего здание высотой в 189 метров.

В 2018 году был выбран новый генподрядчик — итальянский Codest International. Активные работы на стройке шли в течение 2020 года. Строители заливали бетон на стилобатах и делали колонны под будущее здание, а также завершили бетонирование фундаментной плиты.

В ноябре 2020 года компания «Газпром трансгаз Беларусь», которая выступает заказчиком строительства центра, попросила материнскую компанию «Газпром» обратиться к Александру Лукашенко с просьбой перенести срок сдачи объекта на конец 2024 года. Однако белорусские власти не продлили срок действия инвестдоговора, который предоставлял ряд преференций и льгот заказчику.

Потом из-за сложных условий строительства возникла необходимость корректировки проектной документации. Срок возобновления и завершения работ будет определен после уточнения ПСД. Заказчик тогда сообщил Мингорисполкому о консервации объекта до выработки проектных решений.

 
 
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На днях Александр Лукашенко подписал указ, в котором поручил Мингорисполкому продлить инвестдоговор на строительство "Газпром центра" до 2027 года включительно. А...
 
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