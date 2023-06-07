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Лукашенко продлил срок строительства "Газпром центра". Смотрим, как сейчас выглядит долгострой
07.06.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На днях Александр Лукашенко
Проект «Газпром центра» на месте бывшего автовокзала «Московский» реализует белорусская дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь». Инвестдоговор на реализацию комплекса был заключен на 2013−2020 годы. Но построить здание в этот срок не удалось. Из-за сложных условий строительства (об этом — во второй части статьи) проект нужно было корректировать. В конце 2020 года белорусские власти не продлили инвесдоговор с «Газпромом» — и стройку законсервировали.
Сейчас она выглядит так:
Так, указ освобождает инвестора от арендной платы за землю с 1 апреля 2023 года по 31 декабря 2028 года.
А еще документ освобождает инвестора от выплаты пени за неисполнение срока реализации проекта. Но только с 1 июня 2023 года до момента подписания дополнительного соглашения.
Также инвестору дано право по согласованию с Мингорисполкомом менять функциональный состав комплекса и его частей, в том числе до завершения их строительства. Главное, чтобы это соответствовало нормам законодательства и не уменьшало объем инвестиций.
История «Газпром центра»
Инвестор начал строить многофункциональный комплекс на месте бывшего автовокзала «Московский» возле Нацбиблиотеки в 2015 году. Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. Дело в том, что много проблем возникло из-за сложных грунтов на площадке, где планировали возвести в числе прочего здание высотой в 189 метров.
В 2018 году был выбран новый генподрядчик — итальянский Codest International. Активные работы на стройке шли в течение 2020 года. Строители заливали бетон на стилобатах и делали колонны под будущее здание, а также завершили бетонирование фундаментной плиты.
В ноябре 2020 года компания «Газпром трансгаз Беларусь», которая выступает заказчиком строительства центра, попросила материнскую компанию «Газпром» обратиться к Александру Лукашенко с просьбой перенести срок сдачи объекта на конец 2024 года. Однако белорусские власти не продлили срок действия инвестдоговора, который предоставлял ряд преференций и льгот заказчику.
Потом из-за сложных условий строительства возникла необходимость корректировки проектной документации. Срок возобновления и завершения работ будет определен после уточнения ПСД. Заказчик тогда сообщил Мингорисполкому о консервации объекта до выработки проектных решений.
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На днях Александр Лукашенко подписал указ, в котором поручил Мингорисполкому продлить инвестдоговор на строительство "Газпром центра" до 2027 года включительно. А...
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