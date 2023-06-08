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Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
08.06.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Нейросети сейчас пользуются огромным интересом и даже успели навести много шума. Например, работу искусственного интеллекта не смогли распознать на международном конкурсе фотографии и присвоили фотографу первое место, не зная, что он автором снимка не является. СМИ и активисты используют умные технологии, чтобы показать обществу будущее, проиллюстрировать книги или отразить альтернативную реальность. Мы тоже не остались в стороне и решили посмотреть, как будут выглядеть дома и квартиры, сгенерированные ИИ. Что же получилось?
Какими же будут загородные дома в будущем? Какой мебелью будут обставлять квартиры следующие поколения? Все это решили узнать у нейросетей. Когда мы ставили перед ними задачи, то все-таки прописали несколько параметров. Поскольку человечество стремится покорить космос, мы предположили, что общество в будущем станет на шаг ближе в этой области. Следовательно, это повлияет и на быт.
Оставили за собой и выбор красок. Простите за нашу любовь к желтому, серому и черному. В итоге искусственный интеллект удивил своим виденьем. Где-то интерьеры напоминают кадры фильма "Стражи Галактики", где то и вовсе мультик про роботов. Есть и что-то схожее с тем, что делают дизайнеры сейчас. Не будет томить, лучше покажем.
А вот с загородными домами все вышло куда проще. Явно дизайнеры будущего вдохновятся НЛО: уж очень много отсылок к форме космического корабля.
Видимо, не будут популярны и здания с большим количеством этажей. Замки тоже оставят в прошлом. А вот мансарды по-прежнему будут находить применение. В моду войдут и круглые крыши. Надеемся, такое количество антенн говорит о том, что мы, наконец, увидим как играют в футбол инопланетяне, а по вечерам будем смотреть межгалактический сезон X-Factor.
*Материалы созданы с помощью сервиса
Lexica: на полу - ламинат, а окна напоминают шкафчик в ванной из 90-ых
Нейросеть
ИИ считает, что интерьеры останутся минималистичными. В комнатах будет много естественного света за счет панорамных окон и проемов необычных форм. На второй картинке окно напоминает зеркало. В совокупности с подвесными ящиками на стене все выглядит как шкафчик в ванной комнате из 90-ых. Подобный гарнитур можно еще найти у бабушек в квартире.
Craiyon: минимализм и большие зоны для посиделок
Dezgo: компактные квартиры и земной дизайн
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Нейросети сейчас пользуются огромным интересом и даже успели навести много шума. Например, работу искусственного интеллекта не смогли распознать...
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