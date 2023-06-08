Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Какими же будут загородные дома в будущем? Какой мебелью будут обставлять квартиры следующие поколения? Все это решили узнать у нейросетей. Когда мы ставили перед ними задачи, то все-таки прописали несколько параметров. Поскольку человечество стремится покорить космос, мы предположили, что общество в будущем станет на шаг ближе в этой области. Следовательно, это повлияет и на быт.

Оставили за собой и выбор красок. Простите за нашу любовь к желтому, серому и черному. В итоге искусственный интеллект удивил своим виденьем. Где-то интерьеры напоминают кадры фильма "Стражи Галактики", где то и вовсе мультик про роботов. Есть и что-то схожее с тем, что делают дизайнеры сейчас. Не будет томить, лучше покажем.