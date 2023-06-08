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Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

08.06.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Нейросети сейчас пользуются огромным интересом и даже успели навести много шума. Например, работу искусственного интеллекта не смогли распознать на международном конкурсе фотографии и присвоили фотографу первое место, не зная, что он автором снимка не является. СМИ и активисты используют умные технологии, чтобы показать обществу будущее, проиллюстрировать книги или отразить альтернативную реальность. Мы тоже не остались в стороне и решили посмотреть, как будут выглядеть дома и квартиры, сгенерированные ИИ. Что же получилось? 

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Какими же будут загородные дома в будущем? Какой мебелью будут обставлять квартиры следующие поколения? Все это решили узнать у нейросетей. Когда мы ставили перед ними задачи, то все-таки прописали несколько параметров. Поскольку человечество стремится покорить космос, мы предположили, что общество в будущем станет на шаг ближе в этой области. Следовательно,  это повлияет и на быт.

Оставили за собой и выбор красок. Простите за нашу любовь к желтому, серому и черному. В итоге искусственный интеллект удивил своим виденьем. Где-то интерьеры напоминают кадры фильма "Стражи Галактики", где то и вовсе мультик про роботов. Есть и что-то схожее с тем, что делают дизайнеры сейчас. Не будет томить, лучше покажем. 

ruDALL-E: отсылки к роботам и НЛО

Российская нейросеть представила очень стилизованные квартиры. В выданных картинках четко прослеживается одна тематика - роботы. Воображение тут же превращает кровать и стол в Бамблби из фильмов про трансформеров. 

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Сеть сгенерировала и альтернативный дизайн. В нем больше круглых форм и необычных окон. 

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Так вот искусственный интеллект представил пентхаус. 

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Есть даже пример классического стиля. Картинка красивая, а вот роботы на ней, кажется, несчастные. 

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

А вот с загородными домами все вышло куда проще. Явно дизайнеры будущего вдохновятся НЛО: уж очень много отсылок к форме космического корабля. 

Видимо, не будут популярны и здания с большим количеством этажей. Замки тоже оставят в прошлом. А вот мансарды по-прежнему будут находить применение. В моду войдут и круглые крыши. Надеемся, такое количество антенн говорит о том, что мы, наконец, увидим как играют в футбол инопланетяне, а по вечерам будем смотреть межгалактический сезон X-Factor.

*Материалы созданы с помощью сервиса rudalle.ru и предоставлены на условиях Публичной Лицензии  

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Lexica: на полу - ламинат, а окна напоминают шкафчик в ванной из 90-ых

Нейросеть Lexica выделяется среди своих сородичей качественной иллюстрацией. Даже сейчас интерьеры квартир напоминают визуализацию, которую дизайнеры представляют, когда презентуют проект. 

ИИ считает, что интерьеры останутся минималистичными. В комнатах будет много естественного света за счет панорамных окон и проемов необычных форм. На второй картинке окно напоминает зеркало. В совокупности с подвесными ящиками на стене все выглядит как шкафчик в ванной комнате из 90-ых. Подобный гарнитур можно еще найти у бабушек в квартире. 

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Тут показан интерьер в темных тонах и даже в классическом стиле. Кстати нейросеть выбрала и напольное покрытие для комнат. В квартирах лежит ламинат и даже есть внутрипольный конвектор.

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Craiyon: минимализм и большие зоны для посиделок

Craiyon видит, что люди будут жить в просторных комнатах, где нет ничего лишнего. Наверняка, в квартирах есть скрытые места для хранения вещей ибо больше нейросеть выделяет диваны и спальные места. В такой атмосфере так и хочется устроить киновечер в компании друзей. Комнаты и правда напоминают залы кинотеатров с миниатюрными окнами.

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Dezgo: компактные квартиры и земной дизайн

Эта нейросеть как будто показала квартиры Минск Мира: небольшие площади, совмещенная кухня-гостиная, даже балкон засветился. Вообще интерьеры альтернативного будущего мало чем отличаются от того, что есть сейчас. 


Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали

 
Теги: Минск
 
 
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Нейросети сейчас пользуются огромным интересом и даже успели навести много шума. Например, работу искусственного интеллекта не смогли распознать...
 
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