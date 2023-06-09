"Строю мечту - фахверк". Минчанин показал свой необычный дом у леса

Д омокомплект готов

Первая бригада, взглянув на проект, зарядила 9 тысяч долларов за сборку — обещали за 2 месяца управиться. При этом фахверки они никогда не собирали. Вторая бригада согласилась чуть дешевле.

- В итоге я додумался поспрашивать про строителей на самом заводе — логично же, что их домокомплекты кто-то собирает на постоянной основе.

В итоге 16 мая на участок приехала шкловская бригада, которая работает с заводом. При этом работают официально, дают гарантию. И ценник у них оказался ниже, и сроки меньше, и оплата по факту, и гарантия. Справились они чуть меньше, чем за три недели - 2 июня была готова коробка с утепленной крышей и практически готовым потолком.

Александр говорит, что он каждый день приезжал, смотрел, что получается, мерял уровнем, рулеткой. За все время ни одного косяка, все сделано четко и аккуратно. Отходов после сборки почти и не было — обрезков хватит один раз шашлык пожарить.