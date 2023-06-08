В Новой Боровой на террасу квартиры упали куски фасада. Что ответил застройщик?

Источник материала: realt.by

Сегодняшнее утро для одной из жительниц квартала Новая Боровая в Минске началось с ЧП. Дело в том, что на открытую террасу, примыкающую к ее квартире, неожиданно обрушилась часть конструкции балкона верхнего этажа. Детали фасада упали прямо на уличную мебель. На фотографии в соцсетях со следами инцидента обратила внимание эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская. В «А-100 Девелопмент» оперативно отреагировали на ситуацию и пообещали владелице квартиры компенсацию морального и материального ущерба.

«Вчера я загорала здесь и завтракала с детьми. В подобных ситуациях первое, что приходит в голову: спасибо, что все живы и здоровы!», − таким комментарием сопроводила свой пост в инстаграме жительница Новой Боровой Юлия. Здесь же она отметила аккаунты управляющей компании и застройщика.

В компании «А-100 Девелопмент», куда мы обратились за комментарием, нам рассказали, что жительнице уже принесены извинения, над ее террасой пройдут ремонтные работы, а фиброцементные плиты на фасадах всех домов-комфортаментов в Новой Боровой будут заменены на новые − из более прочного и надежного материала.

«Прямо сейчас наша компания находится на стадии реализации масштабного проекта по замене фасадов из фиброцементных плит на фасады из нового, более прочного и надежного материала.

К сожалению, в процессе эксплуатации ваших домов были выявлены случаи трещин на фасадах, и в рамках гарантийных обязательств мы начали работы над устранением дефекта. Проект по замене фасадов был разработан и утвержден месяц назад, ремонтные работы начнутся в течение июня. Замена фасадов будет произведена во всех домах-комфортаментах.

Вероятнее всего, обрушение плиты над вашей террасой произошло именно из-за трещины. Я искренне сожалею, что вы столкнулись с подобной ситуацией.

Сегодня мы установим ограждение вокруг домов, чтобы исключить доступ жителей и гостей района к фасадам комфортаментов. Кроме того, мы проинформируем жителей, чтобы они по возможности избегали пользования террасами и лоджиями до момента замены фасадных плит.

Юлия, приношу вам свои извинения и гарантирую лично контролировать ход ремонтных работ. В самое ближайшее время мы свяжемся с вами, чтобы обсудить компенсацию морального и материального ущерба», − говорится в письме директора «А-100 Девелопмент» Светланы Цвирко.