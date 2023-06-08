700 долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ

На аукцион было выставлено 10 дачных участков. Все они расположены в садовых товариществах, созданных на территориях Жодинского, Заболотского, Плисского и Драчковского сельсоветов Смолевичского района.

Земельные наделы небольшие по площади и имеют возможность подведения к постройкам электричества. Начальные цены на лоты невысокие – от 2 до 10 тысяч белорусских рублей.

Самым дорогим (10 тысяч рублей) стал участок в СТ "Мэта" возле реки Волма (на карте).