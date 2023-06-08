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700 долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ

08.06.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Смолевичского района для ведения коллективного садоводства. Рассказываем о результатах торгов.

700 долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ

На аукцион было выставлено 10 дачных участков. Все они расположены в садовых товариществах, созданных на территориях Жодинского, Заболотского, Плисского и Драчковского сельсоветов Смолевичского района.

Земельные наделы небольшие по площади и имеют возможность подведения к постройкам  электричества. Начальные цены на лоты невысокие – от 2 до 10 тысяч белорусских рублей.

Самым дорогим (10 тысяч рублей) стал участок в СТ "Мэта" возле реки Волма (на карте).

На 5 лотов – земельных участков в СТ «Отдых» Заболотского сельсовета, СТ «Садовод», 172, Жодинского сельсовета, СТ «Садовод», 192, Жодинского сельсовета, СТ «Ранiца-96», 41, Жодинского сельсовета, СТ «Мэта», 601, Драчковского сельсовета – подали по одному заявлению. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%.

На остальные лоты заявок не поступило.

Более подробную информацию о лотах смотрите в таблице.

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

700 долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ
700 долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ
700 долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ

 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Смолевичского района для ведения...
 
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