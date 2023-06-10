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Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
10.06.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Частный сектор Минска скрывает массу интересного. К примеру, за длинными многоэтажками на улице Маяковского прячется старинная улица с говорящим названием Либаво-Роменская. В конце позапрошлого века в этих местах появился поселок железнодорожников, а теперь тут − чуть ли не центр города с видом на Минск Мир. Посмотрели, что это за улица и что на ней продается.
История этих мест связана со строительством в 1873 году железной дороги, которая соединила латвийскую Либаву (сейчас – Лиепая) с украинским городом Ромны. Дорога проходила через Молодечно, Минск, Бобруйск и Гомель.
Как
В 1913 году для детей железнодорожников в поселке построили школу. Она кстати, сохранилась – сейчас это часть здания начальной школы №29. А в 1917 году в Козырево появилось кладбище. Оно также существует до сих пор. Ну а с 50-х годов прошлого века эти места стали активно застраиваться. Тут возвели камвольный комбинат, а затем и жилые кварталы для его работников. Тогда усадьбам железнодорожников пришлось потесниться. Сегодня от поселка Козырево осталось всего насколько улиц. Либаво-Роменская, напоминающая об истории возникновения станции и самого поселка Козырево – одна из них.
Что тут продается?
Сейчас частный сектор на месте бывшего Козырева – это относительно неплохое место для жизни недалеко от центра города. Рядом расположены крупные торговые центры, Лошицкий парк, станция «Минск-Южный», с которой за 6 минут можно доехать до вокзала, а скоро неподалеку в Минск Мире откроется метро «Аэродромная» и новая автомагистраль.
В настоящее время в окрестностях Либаво-Роменской улицы продаются 4 дома.
На самой Либаво-Роменской продается крепкий и ухоженный
Стоимость – 49,9 тысяч долларов.
Также тут продается небольшой 30-метровый бревенчатый
На соседней улице Роменской есть
Стоимость – 75 тысяч долларов.
Самый дорогой вариант для проживания в бывшем Козырево –
Стоимость – 215 тысяч долларов.
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Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Частный сектор Минска скрывает массу интересного. К примеру, за длинными многоэтажками на улице Маяковского прячется старинная улица с говорящим названием...
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