Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска

Что тут продается?

Сейчас частный сектор на месте бывшего Козырева – это относительно неплохое место для жизни недалеко от центра города. Рядом расположены крупные торговые центры, Лошицкий парк, станция «Минск-Южный», с которой за 6 минут можно доехать до вокзала, а скоро неподалеку в Минск Мире откроется метро «Аэродромная» и новая автомагистраль.

В настоящее время в окрестностях Либаво-Роменской улицы продаются 4 дома.

На самой Либаво-Роменской продается крепкий и ухоженный дом из бруса с участком в 5 соток. Жилье площадью 60 квадратных метров состоит из кухни и четырех небольших комнат. Отапливается дом 1950 года постройки электрическим котлом. В доме есть все удобства, заменены окна.

Стоимость – 49,9 тысяч долларов.