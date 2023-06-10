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Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска

10.06.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Частный сектор Минска скрывает массу интересного. К примеру, за длинными многоэтажками на улице Маяковского прячется старинная улица с говорящим названием Либаво-Роменская. В конце позапрошлого века в этих местах появился поселок железнодорожников, а теперь тут − чуть ли не центр города с видом на Минск Мир. Посмотрели, что это за улица и что на ней продается.

Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска

Территориально Либаво-Роменская улица расположена в Ленинском районе Минска – в бывшем поселке железнодорожников Козырево. Улочка тянется вдоль железной дороги и делится на 3 изолированные части.

История этих мест связана со строительством в 1873 году железной дороги, которая соединила латвийскую Либаву (сейчас – Лиепая) с украинским городом Ромны. Дорога проходила через Молодечно, Минск, Бобруйск и Гомель.

Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Теперь на месте бывшей платформы «176-я верста» станция «Минск-Южный». Фото: planetabelarus.by

Как рассказывает краеведческий ресурс «Планета Беларусь», для возведения и обслуживания железных дорог в те годы требовались рабочие руки, а вот жить железнодорожникам было негде. Решить эту проблему помог инженер и помощник начальника службы путей и зданий Либаво-Роменской железной дороги Дмитрий Козырев. Именно он в конце XIX века добился выделения участка земли под строительство домов. В честь Дмитрия Павловича будущий поселок и назвали Козырево. За несколько десятилетий вся территория поселка была застроена и заселена. Дома выросли в том числе и рядом с железнодорожным полотном. Тут же открыли и одну из станций. Первоначально она была просто платформой «176-я верста», в 1911 году ее переименовали в «Козырево», а затем в «Минск-Южный». Кстати, именно наличие рядом железной дороги вот уже много лет оберегает этот уголок частного сектора от сноса.

Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Фото: planetabelarus.by

В 1913 году для детей железнодорожников в поселке построили школу. Она кстати, сохранилась – сейчас это часть здания начальной школы №29. А в 1917 году в Козырево появилось кладбище. Оно также существует до сих пор. Ну а с 50-х годов прошлого века эти места стали активно застраиваться. Тут возвели камвольный комбинат, а затем и жилые кварталы для его работников. Тогда усадьбам железнодорожников пришлось потесниться. Сегодня от поселка Козырево осталось всего насколько улиц. Либаво-Роменская, напоминающая об истории возникновения станции и самого поселка Козырево – одна из них.

Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Фото: planetabelarus.by

Что тут продается?

Сейчас частный сектор на месте бывшего Козырева – это относительно неплохое место для жизни недалеко от центра города. Рядом расположены крупные торговые центры, Лошицкий парк, станция «Минск-Южный», с которой за 6 минут можно доехать до вокзала, а скоро неподалеку в Минск Мире откроется метро «Аэродромная» и новая автомагистраль.

В настоящее время в окрестностях Либаво-Роменской улицы продаются 4 дома.

На самой Либаво-Роменской продается крепкий и ухоженный дом из бруса с участком в 5 соток. Жилье площадью 60 квадратных метров состоит из кухни и четырех небольших комнат. Отапливается дом 1950 года постройки электрическим котлом. В доме есть все удобства, заменены окна.

Стоимость – 49,9 тысяч долларов.

Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска

Также тут продается небольшой 30-метровый бревенчатый дом (фото нет) без удобств. В постройке есть только электричество и газ. В придачу к дому идет участок в 9 соток на праве аренды. Стоимость – 72,9 тысяч долларов.

На соседней улице Роменской есть дом 1957 года постройки с просторным участком в 12 соток. Жилье (сруб) состоит из небольшой кухни и четырех жилых комнат. Санузел − совмещенный, в котельной установлен «вечный» каунаский чугунный котел – отапливать можно как газом, так и углем. На участке установлено видеонаблюдение, есть гараж, погреб, два больших железно-дорожных контейнера.

Стоимость – 75 тысяч долларов.

Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска

Самый дорогой вариант для проживания в бывшем Козырево – дом на улице Физкультурной с участком в 11 соток. Площадь этого коттеджа составляет почти 200 «квадратов». Дом состоит из большой кухни, 5 жилых комнат, чердака, мастерской в цокольном этаже, кладовой. Также на участке есть хозпостройки. Внутри дома есть все удобства  свежий ремонт.

Стоимость – 215 тысяч долларов.

Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска
Когда-то тут был поселок для рабочих-железнодорожников. Нашли интересное место почти в центре Минска

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Частный сектор Минска скрывает массу интересного. К примеру, за длинными многоэтажками на улице Маяковского прячется старинная улица с говорящим названием...
 
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