ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

До 200 долларов - 8%, VIP - 10%. Полный разбор того, какие квартиры сдают в Минске

09.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Ежемесячно мы анализируем рынок арендных квартир в Минске. Сегодня же мы решили посмотреть более детально, какие именно квартиры сдавались в долгосрочную аренду этой весной. В каком районе сдается больше всего жилья? В каких домах чаще всего сдают квартиры? Сколько из них с евроремонтом, стиралкой и холодильником? Ответы на эти и другие вопросы - в материале.

До 200 долларов - 8%, VIP - 10%. Полный разбор того, какие квартиры сдают в Минске

Бытует мнение, что рынок арендного жилья полон квартир в старых домах с советским ремонтом. Однако, после проведения анализа всех выставленных в аренду квартир за март-май 2023 года мы обнаружили много интересных фактов.

Больше всего предложения сосредоточено в домах, введенных в эксплуатацию после 2010 года – 38% от всех выставленных квартир в долгосрочную аренду за март-май 2023 года. Еще 14% - с 2000 по 2010 год. Оставшаяся половила всех квартир располагалась в домах, построенных до 2000 года.

Самым многочисленным микрорайоном города по предложению долгосрочного арендного жилья является «Минск Мир», где сосредоточено почти 500 квартир (6.5%). Вторым микрорайоном является «Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная» - здесь находится 4.6% всего предложения.

К тому же половина всех арендодателей указывают в своих объявлениях «евро» и «отличный» ремонт. «Хороший» ремонт был указан в 18% объявлений, «нормальный» – в 9%, «удовлетворительный» – только в 2%. Из 7,5 тысяч объявлений «плохой» ремонт был указан только в одном.


До 200 долларов - 8%, VIP - 10%. Полный разбор того, какие квартиры сдают в Минске

Описание квартир

Чаще всего арендодатели отмечают в своих объявлениях наличие холодильника и стиральной машины – в 93% и 88% соответственно. Подключенный интернет тоже встречается часто – в 75% случаев. В то же время телевизор и свч-печь встречаются уже немного реже – в 61% и 56% объявлений. Еще реже можно встретить мелкую бытовую технику, посуду, посудомоечную машину, душ и кондиционер.

Также встречаются квартиры с джакузи, DVD-проигрывателем, домашним кинотеатром и музыкальным центром, однако лишь в 1-2% квартир.


До 200 долларов - 8%, VIP - 10%. Полный разбор того, какие квартиры сдают в Минске

Также в описании квартиры чаще всего арендодатели указывают близость к магазину/супермаркету, наличие зеленой зоны и детской площадки. Немного реже отмечают наличие парковки и рядом расположенного спортивного центра. Наличие видеодомофона, консьержа в доме или охраняемая территория упоминается лишь в 4-8% объявлений.

Почти 10% арендодателей в своем объявлении ставят отметку «VIP».

Цены

В 8% объявлений об аренде 1-комнатных квартир были указаны цены до 200 $. В 22% - цены варьировались от 200 до 250 $, а в 26% - от 250 до 300 $. Тем не менее в 44% объявлений цены указывались от 300 $ и выше. В части 2-комнатных квартир только 10% арендодателей указывали цены до 250 $. В основном этой весной «двушку» можно было снять за 300-350 $.


До 200 долларов - 8%, VIP - 10%. Полный разбор того, какие квартиры сдают в Минске

Самую дорогую арендную квартиру за весенние месяцы выставили за 3 500 $. Это «четырешка» и располагается она в самом центре города: в жилом доме "У Троицкого" на Сторожовской, 6. Чтобы посмотреть, как она выглядит, вы можете перейти по ссылке объявления.

Читайте также: За год предложение упало на 31%. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежемесячно мы анализируем рынок арендных квартир в Минске. Сегодня же мы решили посмотреть более детально, какие именно квартиры сдавались в долгосрочную аренду...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Спросили у нейросетей, как выглядят квартиры и дома будущего. Вот что они нам показали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.06.2023
Mir24.TV Belarus
09.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика