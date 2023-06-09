|
До 200 долларов - 8%, VIP - 10%. Полный разбор того, какие квартиры сдают в Минске
09.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ежемесячно мы анализируем
Бытует мнение, что рынок арендного жилья полон квартир в старых домах с советским ремонтом. Однако, после проведения анализа всех выставленных в аренду квартир за март-май 2023 года мы обнаружили много интересных фактов.
Больше всего предложения сосредоточено в домах, введенных в эксплуатацию после 2010 года – 38% от всех выставленных квартир в долгосрочную аренду за март-май 2023 года. Еще 14% - с 2000 по 2010 год. Оставшаяся половила всех квартир располагалась в домах, построенных до 2000 года.
К тому же половина всех арендодателей указывают в своих объявлениях «евро» и «отличный» ремонт. «Хороший» ремонт был указан в 18% объявлений, «нормальный» – в 9%, «удовлетворительный» – только в 2%. Из 7,5 тысяч объявлений «плохой» ремонт был указан только в одном.
Описание квартир
Чаще всего арендодатели отмечают в своих объявлениях наличие холодильника и стиральной машины – в 93% и 88% соответственно. Подключенный интернет тоже встречается часто – в 75% случаев. В то же время телевизор и свч-печь встречаются уже немного реже – в 61% и 56% объявлений. Еще реже можно встретить мелкую бытовую технику, посуду, посудомоечную машину, душ и кондиционер.
Также встречаются квартиры с джакузи, DVD-проигрывателем, домашним кинотеатром и музыкальным центром, однако лишь в 1-2% квартир.
Также в описании квартиры чаще всего арендодатели указывают близость к магазину/супермаркету, наличие зеленой зоны и детской площадки. Немного реже отмечают наличие парковки и рядом расположенного спортивного центра. Наличие видеодомофона, консьержа в доме или охраняемая территория упоминается лишь в 4-8% объявлений.
Цены
В 8% объявлений об аренде 1-комнатных квартир были указаны цены до 200 $. В 22% - цены варьировались от 200 до 250 $, а в 26% - от 250 до 300 $. Тем не менее в 44% объявлений цены указывались от 300 $ и выше. В части 2-комнатных квартир только 10% арендодателей указывали цены до 250 $. В основном этой весной «двушку» можно было снять за 300-350 $.
Самую дорогую арендную квартиру за весенние месяцы выставили за 3 500 $. Это «четырешка» и располагается она в самом центре города: в жилом доме "У Троицкого" на Сторожовской, 6. Чтобы посмотреть, как она выглядит, вы можете перейти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежемесячно мы анализируем рынок арендных квартир в Минске. Сегодня же мы решили посмотреть более детально, какие именно квартиры сдавались в долгосрочную аренду...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)