До 200 долларов - 8%, VIP - 10%. Полный разбор того, какие квартиры сдают в Минске

Бытует мнение, что рынок арендного жилья полон квартир в старых домах с советским ремонтом. Однако, после проведения анализа всех выставленных в аренду квартир за март-май 2023 года мы обнаружили много интересных фактов.

Больше всего предложения сосредоточено в домах, введенных в эксплуатацию после 2010 года – 38% от всех выставленных квартир в долгосрочную аренду за март-май 2023 года. Еще 14% - с 2000 по 2010 год. Оставшаяся половила всех квартир располагалась в домах, построенных до 2000 года.

Самым многочисленным микрорайоном города по предложению долгосрочного арендного жилья является «Минск Мир», где сосредоточено почти 500 квартир (6.5%). Вторым микрорайоном является «Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная» - здесь находится 4.6% всего предложения.

К тому же половина всех арендодателей указывают в своих объявлениях «евро» и «отличный» ремонт. «Хороший» ремонт был указан в 18% объявлений, «нормальный» – в 9%, «удовлетворительный» – только в 2%. Из 7,5 тысяч объявлений «плохой» ремонт был указан только в одном.