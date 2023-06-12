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На месте известного магазина в Минске откроется жесткий дискаунтер "Грошык". Посмотрели, что в нем продают
12.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы
Магазины низких цен «Грошык» от сети «Евроторг» появились в Беларуси не так давно: первый открылся в 2020 году. За эти годы по стране заработало около 80 магазинов, больше десяти из которых в Минске. В магазинах продается стандартный набор товаров — молочка, хлебобулочные изделия, мясные продукты, бакалея, фрукты и овощи. В больших магазинах можно найти некоторые позиции из посуды, мелочи из косметики, таблетки для посудомойки. В магазинах поменьше из непродуктовых товаров продаются, к примеру, салфетки, мелочи для кухни.
В магазине на улице Неманской в Каменной Горке до обеда в будний день немало людей, на каждой кассе в очереди несколько человек. Сам магазин большой для дискаунтера, по размеру приблизительно как средний по размеру супермаркет «Евроопт». Только вот внутри там все не так красиво расставлено, как в хороших супермаркетах. Многие товары, как и в других магазинах сети, выставлены на паллетах.
— Правда цены здесь ниже? — интересуемся у женщины пенсионного возраста, которая внимательно изучает этикетку сметаны.
— Банка растворимого Nescafe здесь стоит 15 рублей, а в «Евроопте» больше 18-ти, — приводит пример покупательница. — Я сюда постоянно прихожу и за продуктами, и за средствами для уборки. На моющие для посуды бывают хорошие цены еще на скидках в «Миле». А если там за полную стоимость брать, то здесь получается выгоднее.
Покупатели в магазине низких цен разного возраста: есть и молодежь, и родители с детьми, и люди постарше. Ирина — из первой категории. Девушка говорит, что в «Грошык» заходит раз в пару месяцев за единственной позицией — тыквенным маслом.
— Бутылочка 250 мл здесь стоит 14 рублей, а в других магазинах оно уже около 20-ти, — сравнивает она. — Но вообще я не очень слежу за ценами.
Еще одна поcетительница говорит, что покупает здесь бакалею — кофе, чай, макароны.
— Бывают хорошие цены на макароны Barilla, раза в полтора дешевле других магазинов.
Еще из заметно низких цен — конфеты Toffifee продаются за 6,79 рубля, в «Короне» такая же коробка стоит больше 10 рублей, а в ГИППО почти 12. Таблетки для посудомойки FAIRY обойдутся на несколько рублей дешевле, чем в других магазинах — 40 рублей за 70 штук. Литр оливкового масла Arioli selezione, которое в других магазинах стоит больше 30 рублей, здесь продается за 23 рубля.
Магазин на проспекте Пушкина расположен в отдельном здании, но в отличие от предыдущего, площадь здесь совсем небольшая — практически весь зал просматривается со входа. Кроме продуктов и мелочей вроде мыла и влажных салфеток здесь ничего и нет.
Ольга говорит, что заходит сюда за фруктами и овощами.
— Может, и не самые сладкие яблоки, но зато наши, а не те, что привезли не пойми откуда, — говорит женщина.
Яблоки в этом магазине действительно белорусские, в других «Грошыках» замечаем еще и яблоки из Польши. Еще есть симпатичные абрикосы за 7,59, авокадо — за 9, мандарины за 4,89, груши за 7 и бананы по 3,59.
В целом, цены на все товары в магазинах «Грошык» действительно ниже, чем во многих других, однако на многие товары разница совершенно незначительная. В то же время более дорогие товары вроде оливкового масла здесь можно найти по дешевле на треть, чем в других сетях.
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На месте известного магазина в Минске откроется жесткий дискаунтер "Грошык". Посмотрели, что в нем продают
Недавно мы писали, что на месте известного ночника «Европейский» скоро заработает магазин низких цен «Грошык». Сеть этих магазинов развивается быстро, магазины...
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