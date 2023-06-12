Магазин на проспекте Пушкина расположен в отдельном здании, но в отличие от предыдущего, площадь здесь совсем небольшая — практически весь зал просматривается со входа. Кроме продуктов и мелочей вроде мыла и влажных салфеток здесь ничего и нет.

Ольга говорит, что заходит сюда за фруктами и овощами.

— Может, и не самые сладкие яблоки, но зато наши, а не те, что привезли не пойми откуда, — говорит женщина.

Яблоки в этом магазине действительно белорусские, в других «Грошыках» замечаем еще и яблоки из Польши. Еще есть симпатичные абрикосы за 7,59, авокадо — за 9, мандарины за 4,89, груши за 7 и бананы по 3,59.