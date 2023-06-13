Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов

Совсем небольшая деревня в Вилейском районе — одна улица, два десятка домов. Сколько из них жилых — неизвестно, но два точно в Реестре пустующих. До Вилейского водохранилища — 23 км, зато рядом река Сервечь.

Первая хата находится по адресу Прямая, 12. Общая площадь 30 м2, к ней в придачу погреб, сарай и 20 соток земли. О состоянии недвижимости по одной фото судить трудно, продается она без аукциона, за 1800 рублей.