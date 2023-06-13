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Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов

13.06.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Единый реестр пустующих домов постоянно пополняется новыми вариантами хат от 37 рублей. Подготовили несколько маршрутов к приглянувшимся домам на расстоянии до 200 км от Минска, которые потенциально могут еще послужить в качестве дачи.

Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов

Субочи, Вилейский район, 94 км от МКАД

Совсем небольшая деревня в Вилейском районе — одна улица, два десятка домов. Сколько из них жилых — неизвестно, но два точно в Реестре пустующих. До Вилейского водохранилища — 23 км, зато рядом река Сервечь.

Первая хата находится по адресу Прямая, 12. Общая площадь 30 м2, к ней в придачу погреб, сарай и 20 соток земли. О состоянии недвижимости по одной фото судить трудно, продается она без аукциона, за 1800 рублей.

Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов

В другом конце деревне (улица Прямая, 11) имеется еще одна хата. Она больше по размерам - 72 м2, и «приданного» целый список: погреб, сараи, навесы, колодец и 25 соток.


Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов

Все это можно купить без аукциона за 2900 рублей.

Чигиринка, Кировский район, 192 км от МКАД

Главные достопримечательности в этой деревне — Чигиринское водохранилище, река Друть и огромные грибные леса. Дом находится на улице Друтской, 72. 


Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов

Хату на 45 м2 и 20 соток земли отдадут за 37 рублей без аукциона. Можно сгонять на рыбалку, а заодно посмотреть, что из себя представляет этот домик.

Кащеличи, Воложинский район, 85 км от МКАД

Деревня находятся рядом с большим лесом за Воложином. Добираться удобно — большая часть пути по скоростной трассе.

Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов

Дом здесь на 67,6 м2, год постройки — 1950. Находится на Центральной улице, номер дома не указан. К нему прилагаются 2 сарая, погреб, колодец и 25 соток. Его выставили на аукцион с начальной ценой 37 рублей. Торги назначены на 22.06.2023.

Ботвины, Поставский район, 149 км от МКАД

Деревня малонаселенная, лесная, тупиковая. Если вы ищете максимального уединения, то вам сюда. Здесь, на улице Лесной найдете пустующий дом из Реестра. Хатка миниатюрная, 23 м2, 1946 года постройки. В хозяйстве имеется 20 соток, 3 сарая и колодец.

Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов

Об их состоянии по фото говорить сложно, но продается это за 37 рублей без аукциона. Чтобы не зря палить бензин, можно для начала позвонить в Юньковский сельсовет.

Станчаки, Ляховичский район, 132 км от МКАД

Небольшая деревня, застройка разреженная. Дом находится по адресу улица Полевая, 15. Общая площадь — 52 м2.

Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов
Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов

 
Теги: Минск
 
 
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Единый реестр пустующих домов постоянно пополняется новыми вариантами хат от 37 рублей. Подготовили несколько маршрутов к приглянувшимся домам на расстоянии до 200...
 
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