«Дерево — не для тех, кто любит делать всё ровно и идеально». Как минчанин с помощью друзей построил дом из сруба

Источник материала: realt.by

Дом Виктора и Марины Ченцовых находится в идеальном месте для тех, кто устал от города и хочет максимально перезагрузиться. Деревня Ливье Дзержинского района со всех сторон окружена лесом, здесь пахнет хвоей и слышно только пение птиц. На просторном участке — дом из сруба, бани по-черному и по-белому, купель. Семья поделилась своим опытом строительства, а мы передаем их историю вам и напоминаем: мечты о своем доме могут стать реальностью с кредитом «СТРОЙДОМ» от «Беларусбанка».



Семья Ченцовых

«На дни рождения нам дарили инструменты» У Виктора и Марины трое детей — Дамир, Матвей и малышка Соня. Мысли о даче появились у пары сразу после свадьбы, в 2014 году: — Мы поженились в красивом месте на берегу Немана. Большой участок, агроусадьба с деревянными домами, лес рядом. Нам очень понравилось — и захотелось сделать что-то похожее для себя.

Семья живет в Минске, поэтому дачу они присматривали в 30 километрах от города. В итоге уехали чуть дальше — в деревню Ливье Дзержинского района. Она располагается в 57 километрах от МКАД: — Здесь тишина, деревню окружает лес. Нет пахотных земель — да и вообще ничего нет, — улыбается Виктор.





Участок обошелся семье в 14 тысяч долларов в эквиваленте. Здесь уже стоял фундамент 7х11 метров, было подведено электричество. Виктор и Марина решили сохранить деревенскую атмосферу и построить деревянный дом. Летом 2015 года на участок привезли готовый сруб для первого этажа. За него заплатили 20 тысяч долларов.



Фото из архива семьи

Виктор позвал на помощь своих друзей Кирилла и Женю — и они начали строить. Все выходные и отпуска парни проводили на участке. — Люди думали, что это мои братья, спрашивали, плачу ли я друзьям. Нет, они помогали мне безвозмездно. В строительство этого дома ребята внесли громадный вклад. Мы работали с утра до вечера, а потом жарили шашлыки и отдыхали.

Строительство может быть в удовольствие: с кредитом «СТРОЙДОМ» от «Беларусбанка» вы легко реализуете свои задумки. Сумму до 100 000 рублей вы можете взять на срок до 12 лет. Ставка — 12,75% для тех, кто покупает товары у белорусских производителей и заказывает услуги у организаций, зарегистрированных в РБ. Для остальных категорий клиентов ставка 14,65%.

В доме практически всё сделано из дерева, даже окна. Материалы заказывали на ближайшей пилораме — это было удобно и выгодно. Большую часть работ выполняли своими руками. — Мне, моему папе и друзьям на дни рождения дарили инструменты. Циркулярную пилу, шлифовальную машинку, шуруповерты — всё, что необходимо.



Фото из архива семьи

Канализация — септик, два колодца по четыре бетонных кольца. Воду сначала брали из деревенского колодца, а потом пробурили свою скважину глубиной 20 метров. Благодаря лесу вокруг вода в этой местности очень вкусная. Газа в деревне нет: — Первое время у нас была электрическая плита. Но мощности деревенских электросетей не хватало, поэтому купили газовую. Газ сюда привозим в баллонах.

Мебель делали из оставшихся после строительства досок Спустя два года после начала строительства был полностью готов первый этаж. Специалисты развели электрику, установили сантехнику. Семья стала оставаться здесь с ночевкой. Второй этаж делали по каркасной технологии, утепляли слоем минеральной ваты толщиной 15 сантиметров. В полах первого и второго этажей — по 10 сантиметров минеральной ваты.



Фото из архива семьи

К дому пристроили две террасы. Первую сделали с видом на лес, с северной стороны, но со временем обнаружили, что там часто дует холодный ветер.





Вторую, на южной стороне, пристроили позже. Здесь поставили большой стол со стульями, подвесили гамак, кресло. — Это место, чтобы собираться с семьей и друзьями, которые помогали нам строить дом, а сейчас часто приезжают в гости, — говорит хозяин.





Полностью дом был завершен еще через три года. Виктор говорит, что деревянное строительство — не для тех, кто любит делать всё идеально и ровно: — Дерево живет своей жизнью, дает усадку, дом может чуть приподняться от влаги зимой и подсушиться летом. Поэтому сруб мы конопатили лишь спустя два года после окончания строительства, для этого использовали ленточный джут. При этом мне дерево нравится — как оно выглядит, насколько в нем комфортно. В жару в доме прохладно, а зимой — тепло.





На первом этаже — санузел с душевой кабиной и стиральной машиной. Зал с большим диваном, телевизором, камином и отопительной грубкой. В кухне — русская печь, которой отапливают часть дома. Ее строительство доверили специалистам. В печи мама Виктора готовит вкусные деревенские блюда: щи, драники, мочанку. Когда семья уезжает в город и печь не топится, включается электрический подогрев полов. Так в доме всегда поддерживают комфортную температуру.





На второй мансардный этаж ведет лестница со ступеньками из половинок бревен. Под ней спрятаны коммуникации для работы скважины.





Наверху — большая спальня с выходом на навесной балкон, две детские, санузел, кладовка. В отделке — дерево, минимум деталей, всё простое и комфортное.





Вешалки, тумбочки и рамы для зеркал сделали из оставшихся после строительства досок. Все гармонично вписалось в деревенскую атмосферу дома.





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На участке есть баня по-белому и баня по-черному Первую баню на участке сделали еще до того, как был готов дом: — В детстве я много времени проводил в деревне, любил баню, учился париться вместе с дедушкой. Поэтому на нашем участке сразу появилась первая баня — из старого сарая, обшитого вагонкой. Котел сварил мой папа, - говорит Виктор.

В 2016 году семья заказала еще один сруб 5х5 метров – для бани по-белому. Внутри есть небольшая комната отдыха, душ, туалет и большая парная. Рядом – купель, в которой дети плескаются в жаркие летние дни, а взрослые могут расслабиться после парной.





На участке есть еще баня по-черному. Ее строили под руководством опытного банщика Геннадия Мороза. Эта баня была готова в 2017 году. Виктор и его друзья вникали во все тонкости банного дела, парились сами и парили знакомых. В какой-то момент поняли, что могут заниматься этим профессионально и открыли небольшой бизнес – агроусадьбу «Хутор здоровья».





- Половину времени мы проводим в Минске, где у детей садики и кружки. А половину времени – здесь, в месте, где они могут побегать по траве, покататься на велосипедах и поиграть на свежем воздухе. Поэтому иногда в белой баньке мы проводим программы парения и различные мастер-классы для гостей «Хутора Здоровья». Но он всё равно остается нашим домом – местом, где мы не спешим, гуляем в лесу и наслаждаемся солнышком.