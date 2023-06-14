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«Дерево — не для тех, кто любит делать всё ровно и идеально». Как минчанин с помощью друзей построил дом из сруба
14.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом Виктора и Марины Ченцовых находится в идеальном месте для тех, кто устал от города и хочет максимально перезагрузиться. Деревня Ливье Дзержинского района со всех сторон окружена лесом, здесь пахнет хвоей и слышно только пение птиц. На просторном участке — дом из сруба, бани по-черному и по-белому, купель. Семья поделилась своим опытом строительства, а мы передаем их историю вам и напоминаем: мечты о своем доме могут стать реальностью с кредитом
«На дни рождения нам дарили инструменты»
У Виктора и Марины трое детей — Дамир, Матвей и малышка Соня. Мысли о даче появились у пары сразу после свадьбы, в 2014 году:
— Мы поженились в красивом месте на берегу Немана. Большой участок, агроусадьба с деревянными домами, лес рядом. Нам очень понравилось — и захотелось сделать что-то похожее для себя.
Участок обошелся семье в 14 тысяч долларов в эквиваленте. Здесь уже стоял фундамент 7х11 метров, было подведено электричество. Виктор и Марина решили сохранить деревенскую атмосферу и построить деревянный дом. Летом 2015 года на участок привезли готовый сруб для первого этажа. За него заплатили 20 тысяч долларов.
Виктор позвал на помощь своих друзей Кирилла и Женю — и они начали строить. Все выходные и отпуска парни проводили на участке.
— Люди думали, что это мои братья, спрашивали, плачу ли я друзьям. Нет, они помогали мне безвозмездно. В строительство этого дома ребята внесли громадный вклад. Мы работали с утра до вечера, а потом жарили шашлыки и отдыхали.
В доме практически всё сделано из дерева, даже окна. Материалы заказывали на ближайшей пилораме — это было удобно и выгодно. Большую часть работ выполняли своими руками.
— Мне, моему папе и друзьям на дни рождения дарили инструменты. Циркулярную пилу, шлифовальную машинку, шуруповерты — всё, что необходимо.
Канализация — септик, два колодца по четыре бетонных кольца. Воду сначала брали из деревенского колодца, а потом пробурили свою скважину глубиной 20 метров. Благодаря лесу вокруг вода в этой местности очень вкусная. Газа в деревне нет:
— Первое время у нас была электрическая плита. Но мощности деревенских электросетей не хватало, поэтому купили газовую. Газ сюда привозим в баллонах.
Мебель делали из оставшихся после строительства досок
Спустя два года после начала строительства был полностью готов первый этаж. Специалисты развели электрику, установили сантехнику. Семья стала оставаться здесь с ночевкой. Второй этаж делали по каркасной технологии, утепляли слоем минеральной ваты толщиной 15 сантиметров. В полах первого и второго этажей — по 10 сантиметров минеральной ваты.
Полностью дом был завершен еще через три года. Виктор говорит, что деревянное строительство — не для тех, кто любит делать всё идеально и ровно:
— Дерево живет своей жизнью, дает усадку, дом может чуть приподняться от влаги зимой и подсушиться летом. Поэтому сруб мы конопатили лишь спустя два года после окончания строительства, для этого использовали ленточный джут. При этом мне дерево нравится — как оно выглядит, насколько в нем комфортно. В жару в доме прохладно, а зимой — тепло.
На первом этаже — санузел с душевой кабиной и стиральной машиной. Зал с большим диваном, телевизором, камином и отопительной грубкой. В кухне — русская печь, которой отапливают часть дома. Ее строительство доверили специалистам. В печи мама Виктора готовит вкусные деревенские блюда: щи, драники, мочанку. Когда семья уезжает в город и печь не топится, включается электрический подогрев полов. Так в доме всегда поддерживают комфортную температуру.
На участке есть баня по-белому и баня по-черному
Первую баню на участке сделали еще до того, как был готов дом:
— В детстве я много времени проводил в деревне, любил баню, учился париться вместе с дедушкой. Поэтому на нашем участке сразу появилась первая баня — из старого сарая, обшитого вагонкой. Котел сварил мой папа, - говорит Виктор.
На участке есть еще баня по-черному. Ее строили под руководством опытного банщика Геннадия Мороза. Эта баня была готова в 2017 году.
Виктор и его друзья вникали во все тонкости банного дела, парились сами и парили знакомых. В какой-то момент поняли, что могут заниматься этим профессионально и открыли небольшой бизнес – агроусадьбу «Хутор здоровья».
- Половину времени мы проводим в Минске, где у детей садики и кружки. А половину времени – здесь, в месте, где они могут побегать по траве, покататься на велосипедах и поиграть на свежем воздухе. Поэтому иногда в белой баньке мы проводим программы парения и различные мастер-классы для гостей «Хутора Здоровья». Но он всё равно остается нашим домом – местом, где мы не спешим, гуляем в лесу и наслаждаемся солнышком.
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«Дерево — не для тех, кто любит делать всё ровно и идеально». Как минчанин с помощью друзей построил дом из сруба
Дом Виктора и Марины Ченцовых находится в идеальном месте для тех, кто устал от города и хочет максимально перезагрузиться. Деревня Ливье Дзержинского района со...
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