Любят свои зеленые дворы и ждут открытия торгового центра с рынком. Как живут в Курасовщине и на Серова

Источник материала: realt.by

Районы Курасовщина и Серова, расположенные между двух железнодорожных линий, МКАД и новостройками Минск Мира, встретили нас тенистой прохладой. Здесь преобладают старые пятиэтажки, а деревья, которые высаживали еще в советские времена, делают кварталы похожими на парки. Накануне открытия торгового центра «Сеница» , расположенного сразу за кольцевой, мы решили узнать, как живется в этих районах и чего не хватает местным. Мнения получились очень разными. Делимся!

В 1965 году Курасовщина стала частью Минска Когда-то южная часть Октябрьского района была пригородом. В 1917 году в деревне Курасовщина было 11 дворов и 48 жителей. Атмосфера предместья до сих пор сохранилась в парке вокруг усадьбы «Белая дача».





В 1965 году территория была включена в состав Минска. Спустя два года здесь началось строительство «города в городе» так, как это понимали советские архитекторы. Предприятия, больничный городок, парк вокруг водохранилища, магазины и четкая жилая застройка.

С годами району удалось сохранить невысокую плотность застройки и все преимущества старого спальника — просторные дворы, широкие улицы, зелень. Ушли символы эпохи: самолёт «Ту-134», в котором работало сначала детское кафе «Икар», а потом пневматический тир. Появились новые места работы — частные предприятия, СТО, магазины, салоны красоты. Обновился парк с горнолыжным комплексом «Солнечная долина»: здесь можно покататься на рельсовой трассе «Альпийские горки», которая работает даже летом и аналогов которой в Минске нет. Конечно, сейчас жители видят и недостатки, среди основных — нехватка магазинов и развлечений.





«Курасовщине не хватает большого продуктового рынка — летом хочется купить ягод, фруктов» Мы начали прогулку по району с площади Казинца. И тут же разговорились с Ириной, которая продает на уличном лотке овощи и фрукты: — Я живу на Серова и подрабатываю здесь, на улице Казинца. У нас старые дома, их вроде как строили сразу после войны. Недавно покрасили. Мне нравятся эти районы — очень удобно добираться до центра, на автобусе вдоль кольцевой можно быстро доехать до Могилевской станции метро. Не хватает кинотеатра. Еще в районе много мусора. Было бы хорошо почистить водохранилище в нашем парке. Мы любим гулять здесь летом, жарить шашлыки — хочется делать это в максимальном комфорте.

Марине, живущей на улице Корженевского, не хватает торгового центра с товарами и развлечениями для детей: — За покупками мы ездим в другие районы. Нам нужны одежда и обувь для детей-школьников, для себя. На рынке ничего подходящего по качеству нет, выбор маленький. Магазины — совдеп. Развлечений для детей тоже не хватает.

Марию мы встретили на улице Ландера, по пути на работу: — У нас очень красиво. Под деревьями до сих пор попадаются сыроежки и подберезовики. Мои внуки так радуются, когда их находят!





Ее соседка Мария дополняет: — Когда я впервые приехала в Курасовщину, мне показалось, что я в санатории — пятиэтажные домики, все зеленое, тихо и спокойно. Здесь очень комфортно работать на удаленке. С утра можно сходить на пробежку в парк, покататься на велосипеде в прохладе деревьев. Днем — выбраться за шаурмой на мини-рынок. Вечером пройтись по улицам, пообщаться с соседями, все очень дружелюбные. Во дворах много лавочек, качелей, места хватает всем. Можно посидеть в тишине с книгой, послушать музыку и даже устроить пикник. Правда, Курасовщине не хватает большого продуктового рынка — летом хочется купить ягод, фруктов, молодой картошки. За фермерскими продуктами ездить далековато. Я бы хотела, чтобы рядом появился хороший, современный рынок: с терминалами, с кранами, под которыми можно сразу помыть фрукты. Еще чувствуется нехватка метро. Когда сюда дойдет зеленая ветка, добираться в центр и обратно будет гораздо проще.





Еще одна наша собеседница — Ольга — живет прямо возле железной дороги. Она говорит, что к шуму можно привыкнуть, к тому же на поезде можно быстро домчать до центра города: — Благодаря зелени здесь дышится гораздо легче, чем в соседней Малиновке. Есть место, где можно гулять с коляской в тени деревьев. Не нужно прыгать по бордюрам, обходить припаркованные машины. Мне нравится близость кольцевой, куда удобно выезжать на машине, и относительно нового микрорайона Малиновка с современной инфраструктурой. Нашим кварталам этого не хватает. Магазины в пешей доступности сносные, но оставляют желать лучшего. Жду открытия торгового центра «Сеница»: чтобы было куда прийти поесть, что-то купить, занять детей. Развлечений мало, в парке только пару батутов, даже мороженое негде купить. В целом мне хотелось бы переехать в более свежий район, хотя по тенистым аллеям я буду скучать.

Александра живет на улице Кижеватова и никуда переезжать из района не планирует. Она думает, что со временем это место станет еще комфортнее: — Район тихий, как и любой спальник. Иногда шумят компании, но это в основном летом. Транспорт с этого района ходит в любую точку города: маршрутки, автобусы, троллейбусы. До метро можно доехать за 15 минут, к тому же у нас откроются свои станции. За последние годы преобразился парк «Солнечная долина». Теперь там очень комфортно и приятно гулять. Не хватает большого торгового центра с тем же кинотеатром, магазинами. Нет семейных кафе, мало развлечений для детей. Ждем, чтобы в ТЦ «Сеница» это появилось, важно, чтобы туда можно было добраться на прямом транспорте.





В торговом центре «Сеница» появятся крытый рынок и магазин UNISTORE с оптом и розницей Торговый центр «Сеница» с дискаунтером UNISTORE на 3 000 м², крытым рынком на 4 000 м², фуд-кортом и галереей магазинов откроется этим летом. Сейчас в здании завершают внутреннюю отделку, размещают первых арендаторов. Удобно, что торговый центр сделан одноэтажным — покупателям не придется тратить время на лестницы и лифты.





Рядом со зданием — парковка на 1 500 мест.





Здесь будут предлагать товары по доступным ценам, подумают о развлечениях для посетителей. По дисконтной карте «Сеница» покупатели смогут получать скидки и бонусы.





Для арендаторов есть свободные помещения в торговой галерее, оформленной в виде старинной улочки с зенитным освещением. Здесь можно будет расположить аптеку, магазин косметики и парфюмерии, одежды, обуви, товаров для дома.

Также можно арендовать место на рынке. Он будет оборудован холодильными установками, постом фитосанитарного контроля и ветлабораторией. Спрос на фермерские товары у жителей района есть — свою роль сыграют реклама торгового центра и новости о его долгожданном открытии.

Как арендовать торговые площади в ТЦ «Сеница»? ТЦ «Сеница» уже скоро откроется — и встретит первых покупателей. Летом начнет работу рынок, ближе к осени — дискаунтер Unistore. Следить за обновлениями площадки можно в Инстаграме . Сейчас у вас есть возможность выбрать наиболее удобные локации для открытия и масштабирования своего бизнеса. Чтобы узнать больше о свободных торговых площадях и ставках аренды в торговом центре, звоните по единому номеру 745-60-60 или оставляйте свою заявку в форме ниже.

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