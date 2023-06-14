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На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье
14.06.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На аукцион за долги выставили имущество завода "Строммашина" в центре Могилева на участке около 13,5 гектара,
Завод, о котором идет речь, появился в Могилеве еще в 1913 году. Но наибольшего расцвета он достиг в послевоенное время. Тогда он и начал называться "Строммашина". Завод выпускал технологические линии и оборудование для производства строительных материалов, железобетонных шпал, а также башенных кранов, горношахтного и нефтедобывающего оборудования.
Но после распада СССР завод постепенно угасал и в 2015 году его признали банкротом. На тот момент у предприятия была высокая кредиторская задолженность, неплатежеспособность, убыточность производства и даже долги по зарплате. Тогда в отношении "Строммашины" началась процедура санации - то есть оздоровления. Но и это не помогло - и в марте 2023 года экономический суд открыл в отношении предприятия ликвидационное производство.
А сейчас, чтобы рассчитаться с долгами, имущество "Строммашины" выставили на аукцион. В частности это объекты недвижимости, энергетической инфраструктуры и благоустройства. Площадь - более 70 тысяч квадратов. Оно располагается участке в 13,5 гектара центре Могилева. До облисполкома и центральной площади - 3 минуты ходьбы. Вот это место на карте:
Основной тип функционального назначения участка - общественная застройка. Возможный тип функционального назначения – жилая и транспортная застройка.
Форма освоения - приспособление и использование имеющихся фондов для создания полифункционального пространства с объектами торговли, обслуживания, культурно-развлекательного назначения, местами хранения автомобилей. Порядок осуществления архитектурно-градостроительной деятельности - по специальному проекту реконструкции территории на основе архитектурного конкурса.
А еще покупатель берет на себя обязательство по хранению движимого имущества продавца, находящегося на заводе, на срок до его отчуждения или утилизации. Речь видимо о станках, мебели и другом имуществе. Хранение осуществляется бесплатно. В период хранения покупатель обязуется обеспечить представителям продавца и другим лицам по требованию продавца свободный доступ к движимому имуществу, переданному на хранение. Покупатель несет ответственность за сохранность этого имущества.
Торги пройдут 17 июля на площадке "Белреализация".
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На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье
На аукцион за долги выставили имущество завода "Строммашина" в центре Могилева на участке около 13,5 гектара, сообщает "Белреализация". Некогда успешное предприятие...
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