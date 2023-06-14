ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье

14.06.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На аукцион за долги выставили имущество завода "Строммашина" в центре Могилева на участке около 13,5 гектара, сообщает "Белреализация". Некогда успешное предприятие признано банкротом и в отношении него открыто ликвидационное производство. Начальная цена - около 26,7 млн рублей. Рассказываем, что это за завод и что на его месте можно построить.

На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье

Завод, о котором идет речь, появился в Могилеве еще в 1913 году. Но наибольшего расцвета он достиг в послевоенное время. Тогда он и начал называться "Строммашина". Завод выпускал технологические линии и оборудование для производства строительных материалов, железобетонных шпал, а также башенных кранов, горношахтного и нефтедобывающего оборудования.

На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье

Но после распада СССР завод постепенно угасал и в 2015 году его признали банкротом. На тот момент у предприятия была высокая кредиторская задолженность, неплатежеспособность, убыточность производства и даже долги по зарплате. Тогда в отношении "Строммашины" началась процедура санации - то есть оздоровления. Но и это не помогло - и в марте 2023 года экономический суд открыл в отношении предприятия ликвидационное производство.

На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье
На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье

А сейчас, чтобы рассчитаться с долгами, имущество "Строммашины" выставили на аукцион. В частности это объекты недвижимости, энергетической инфраструктуры и благоустройства. Площадь - более 70 тысяч квадратов. Оно располагается участке в 13,5 гектара центре Могилева. До облисполкома и центральной площади - 3 минуты ходьбы. Вот это место на карте:

Основной тип функционального назначения участка - общественная застройка. Возможный тип функционального назначения – жилая и транспортная застройка.

Форма освоения - приспособление и использование имеющихся фондов для создания полифункционального пространства с объектами торговли, обслуживания, культурно-развлекательного назначения, местами хранения автомобилей. Порядок осуществления архитектурно-градостроительной деятельности - по специальному проекту реконструкции территории на основе архитектурного конкурса.

На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье
На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье

Но есть и другие нюансы. Например, объекты, входящие в состав лота, имеют изменения (перепланировки, пристройки и так далее), которые не отражены в техническом паспорте. Покупатель самостоятельно за свой счет и своими силами приводит объект в соответствие с техническим паспортом.

На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье
На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье

А еще покупатель берет на себя обязательство по хранению движимого имущества продавца, находящегося на заводе, на срок до его отчуждения или утилизации. Речь видимо о станках, мебели и другом имуществе. Хранение осуществляется бесплатно. В период хранения покупатель обязуется обеспечить представителям продавца и другим лицам по требованию продавца свободный доступ к движимому имуществу, переданному на хранение. Покупатель несет ответственность за сохранность этого имущества.

На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье
На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье

Начальная цена - 26 692 149 рублей (около 9 млн долларов). Но торги будут идти на понижение до минимальной цены в 21 353 719 рублей (около 7,2 млн долларов).

На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье
На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева. На его месте можно построить жилье

Торги пройдут 17 июля на площадке "Белреализация".

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На аукцион за долги выставили имущество завода "Строммашина" в центре Могилева на участке около 13,5 гектара, сообщает "Белреализация". Некогда успешное предприятие...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Хата, сарай и много земли - от 37 рублей. Ищем варианты под дачу в Реестре пустующих домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.06.2023
Mir24.TV Belarus
14.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика