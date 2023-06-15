«Это всегда был непростой поселок». Побывали на дачах под Минском, которые стали агрогородком

«В СТ ты зависишь от председателя, не можешь прописаться, а в деревне все это отрегулировано законом»

О перспективах присоединения садовых товариществ к населенным пунктам мы поговорили с архитектором Антоном Гарустовичем − основателем архитектурной компании «Аверса-групп», а в прошлом – главным архитектором Минского района.

− Что касается Ждановичей-1 и -6, то я помню, что решения по ним принимались не за один раз. Многие вопросы там тянулись несколько лет, и каждый из них приходилось урегулировать отдельно. Вообще, основная проблема перевода садовых товариществ в деревни состоит в том, что проектировались все СТ еще по советским нормам. Начиная от ширины проездов и заканчивая нагрузкой на электросети. Раньше как было? Какое-то предприятие по согласованию с районом получило землю и нарезало его на участки для ведения коллективного садоводства. Далее кто-то поставил вагончик, кто-то − сарай, кто-то яблони посадил, а кто-то и нормальный дом возвел. Как это все привести к современным градостроительным нормам?

− А какие бонусы стоят на кону? Что, в итоге, получат жители СТ, если их присоединят к ближайшему населенному пункту?

− Бонусов много. Во-первых, подрастет стоимость их земли. Потому что одно дело − товарищество, где ты зависишь от председателя, не можешь прописаться и не имеешь нормальных коммуникаций, а другое – полноценный населенный пункт, где все отрегулировано законом. Второе − доступ к коммуникациям и оплата счетов по субсидируемым тарифам. Третье – более четкое законодательство. Вы знаете, что такое садовые товарищества? Это же постоянные скандалы: то выборы председателя, то ругань по поводу сборов, то спор с соседом на тему «не там забор поставил». Я про этот бардак знаю конкретно из своего опыта – в СТ постоянно кто-то с кем-то ссорится, что-то делит. К примеру, в садовом товариществе сосед может что-нибудь построить на границе с вашим участком, а вы ничего ему не сделаете (если это не прописано в правилах). А если у вас дом в обычном населенном пункте, то тут уже действуют строительные нормы, нарушать которые нельзя.

− Активизируется ли перевод СТ в деревни в связи с новым указом (там прописан только порядок голосования членов товарищества)?

− Я думаю, что это правильное направление – особенно для тех товариществ, где есть полноценные дома. Люди там смогут в полном объеме пользоваться всеми правами, да и ликвидность таких дач повысится. Другое дело, что процесс перевода товариществ в населенные пункты вряд ли будет быстрым. Представьте, в каждом СТ по 10-15 улиц с непонятными проездами, непонятно какой электрикой, с какой канализацией. И это только инженерные вопросы. А ведь юридических моментов тоже много – где граница, какой сосед и куда забор незаконно передвинул. Чтобы привести все это к нормам – понадобится не один год. За чей счет СТ будут проходить этот путь? Скорее всего − за счет жителей самих садовых товариществ.