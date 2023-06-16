Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Пока вы собираетесь в отпуск, мы ищем новые впечатления здесь, в Беларуси, в нашей многотысячной базе загородной недвижимости. Линейка этнических соусов КАМАКО бросила нам вызов – и мы решили поискать дома в средиземноморском, американском, скандинавском и восточном стилях. Знакомим вас с этими впечатляющими предложениями!
Средиземноморская вилла: панорамные окна и кухня для большой семьи
Начнем с атмосферы морского побережья и бесконечного отпуска. В деревне Раубичи Минского района продается вилла в средиземноморском стиле.
Площадь участка – 50 соток. Одноэтажный дом сделан из блоков, покрыт мягкой черепицей. Окна украшены ставнями. Общая площадь – 111,1 м².
Во всем читается южный колорит: на крыльце стоят стулья для полуденного отдыха с книгой, вокруг дома – цветы в горшках.
В такой атмосфере хочется проводить долгие летние вечера и наслаждаться совместно приготовленными гастрономическими шедеврами: запеченными морепродуктами, легкими салатами из свежих овощей, мясной и сырной нарезками, хрустящими брускеттами с томатами и изысканными напитками. Итальянский «Крем-бальзамик» и соевый соус «Морской коктейль» от КАМАКО станут идеальными помощниками в приготовлении средиземноморских угощений. Их сбалансированные яркие вкусы добавят ужину особое настроение.
В продуманной планировке дома нет проходных комнат и пустых пространств. Кухня, гостиная, спальня, туалет, ванная, топочная и встроенный гараж.
Изнутри дом отделан деревом. На кухне – светлые оттенки, много мест для хранения и приготовления блюд, стол для большой семьи и для праздников с друзьями.
В гостиной серые оттенки контрастируют с розовыми, кружева – с плиткой и деревом.
В спальне – большая кровать, шкаф, комод, телевизор, пуфик. Всё сделано для комфортного отдыха и неторопливой жизни в удовольствие.
В объявлении указано, что в доме местная канализация, вода из скважины, отопление на газу.
Участок впечатляет: есть собственный пруд, вокруг расставлены стулья и шезлонги. Высажены кусты, есть место для садоводства.
Американский коттедж: остекленный эркер и комфорт в каждой детали
Здесь же, в Раубичах, продается дом, который легко вписался бы в пригород Сан-Франциско. На участке в 12,35 сотки расположился двухэтажный дом площадью 146,1 м². Асфальт проложен до самого дома. Рядом – продуктовый магазин, лес.
Дом сделан по дизайн-проекту, материал стен – двойной утепленный брус. Фасад окрашен в светло-серый цвет, кровля металло-черепичная, терракотовая. Вдоль боковой стены идет терраса, на которой есть место для мебели и декора.
Терраса идеально подойдет для веселых шумных ужинов на свежем воздухе. Соусы КАМАКО добавят блюдам яркости: «Американский Горчичный» подойдет для сочных бургеров и хот-догов, горячих сэндвичей, свежих салатов, а соус барбекю «BBQ» — к мясу и овощам на гриле. Ваши встречи с друзьями или вечера в семейном кругу станут еще теплее!
Жилое пространство поделено на два уровня. На первом – прихожая, топочная, просторная кухня-гостиная с камином, санузел с подогревом пола, кладовая и сауна. На втором - три спальни, санузел и балкон.
Изнутри дом отделан деревом. За счет окон во фронтоне в гостиной есть второй свет. Пространство наполнено комфортной мебелью – здесь много мест для отдыха, чтения, просмотра фильмов. В декоре просматриваются мотивы «кантри»: панно, расписные тарелки, декоративные колеса, подвешенные на веревках, напольные и настольные светильники.
В залитом солнцем эркере – обеденный стол.
В санузле на первом этаже перекликаются темно-синий и медный оттенки, отсюда можно попасть в сауну.
Скошенные потолки и деревянная отделка в спальнях дают ощущение максимального уюта.
Мансардное окно, дерево и белая плитка в санузле на втором этаже превращают помещение в мини-СПА.
Вода в доме – из скважины, отопление газовое. Канализация – септик. На участке выложена тротуарная плитка, есть навес для машины, гостевой домик и хозблок.
Этот просторный дом с душой продается за 245 тысяч долларов.
Дом в скандинавском стиле: шведский лагом и пастельные оттенки
На участке площадью в 14,72 сотки расположены два полностью готовых к проживанию дома. Локация – деревня Скураты, Смолевичский район.
Площадь большего – 138 м². Это двухэтажный сруб с просторной террасой и полностью остекленными фронтонами второго этажа, которые впечатляюще смотрятся и снаружи, и изнутри. Дом сделан лаконично, просто, все внешние дополнения продуманы и функциональны.
В этом доме, несомненно, захочется проводить много времени с семьей, заниматься садом, приглашать друзей и организовывать уютные вечера. Камин в доме и зона для мангала или bbq на улице к этому располагают. Идеальным дополнением к мясу на углях станет брусничный соус «Шведский» КАМАКО с добавлением можжевельника и смеси перцев. Соус с кисло-сладким, пряным и в то же время терпким вкусом можно добавлять к мясу, птице, запеченным овощам и сырам.
На планировке первого этажа видим кухню-гостиную, на втором – три спальни. Санузлы есть на каждом этаже.
В отделке первого дома сохранен рельеф сруба, на потолке – дерево, на полу – плитка. Взгляд цепляют вместительная кухня с бревном-колонной посреди острова, камин напротив дивана. Мы не заметили здесь телевизоров – это возможность жить, наслаждаясь чтением, общением с семьей, уютом и теплом с оттенками шведского «лагом», что в буквальном переводе означает равновесие и умеренность.
На втором этаже – лаконичная кровать под скошенным потолком, ванна, лежа в которой можно любоваться природой.
В детских комнатах – пастельные оттенки, места для игр и занятий творчеством.
В доме сделано электроотопление, которое при желании можно будет заменить газовым. Вода – из скважины. Все остальные удобства, включая баню с матрасом из лугового сена, готовы к использованию.
Рядом есть дом поменьше: в нем есть кухня, мастерская, гараж и большая комната.
Живя в этом доме, вы будете много времени проводить на свежем воздухе, в окружении хвойных и лиственных деревьев. Здесь есть детские качели и подвесное кресло, место для посиделок у костра, вертикальные грядки, в которых можно посадить овощи, зелень или цветы.
Дом с атмосферой Востока: сдержанность, строгая геометрия и гармония с природой
Этот дом находится в деревне Таковщина Логойского района. Площадь участка – 19 соток, площадь дома – 126 м².
Дом расположен на обособленной улице, в стороне от деревни, в окружении соснового леса. Забор из евросетки дает ощущение простора и гармонии с природой. В объявлении говорится, что к участку подходят лоси, косули, зайцы, белки – вы сможете наблюдать за жизнью леса, чувствовать смену сезонов, наслаждаться свежим воздухом и тишиной.
Жизнь в таком месте — это простые удовольствия в мелочах. Тишина, чистота, простота. В этой аутентичной простоте приготовлению еды и приему пищи отводится особое место. Для блюд в восточном стиле КАМАКО предлагает сразу несколько соусов. Японские «Кунжутно-ореховый» и «Терияки» — прекрасный аккомпанемент для суши, роллов и восточной курочки. Перечные китайские «Сладкий» и «Острый» разнообразят блюда из мяса и рыбы. Все соусы приготовлены на основе аутентичных рецептур и разнообразят ваши привычные блюда новыми вкусами.
Одноэтажный дом из клееного бруса покрыт мягкой черепицей и окрашен в спокойные оттенки графита. На фасаде – ничего лишнего, впрочем, как и внутри.
Рассматривая планировку, видим жилую комнату с кухонным оборудованием, две спальни с гардеробами и санузлами, топочную, подсобное помещение.
В гостиной – панорамное остекление и раздвижные двери. На полу – дубовый паркет. Сдержанная мебель сделана из массива дуба.
Стиль в деталях – светильники с интересной геометрией, дизайнерские радиаторы.
В спальнях – такая же строгая геометрия. Из каждой комнаты можно выйти на улицу.
Дом экологичный, с высоким уровнем энергоэффективности. Отопление электрическое - электрокотел с опцией управления по Wi-Fi и бойлер на 200 литров. В санузлах и прихожей – теплый водяной пол. Канализация автономная. Установлена система видеонаблюдения. На участке — ухоженный газон, молодые хвойные деревья. Идеальное место для спокойной и размеренной жизни!
Мы посмотрели с вами дома в разных стилях, вдохновились и настроились на новые впечатления. Как видите, творческие идеи можно воплощать везде: и в архитектуре, и на кухне. Пробуйте новое с линейкой этнических соусов КАМАКО!