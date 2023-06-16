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Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

16.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Пока вы собираетесь в отпуск, мы ищем новые впечатления здесь, в Беларуси, в нашей многотысячной базе загородной недвижимости. Линейка этнических соусов КАМАКО бросила нам вызов – и мы решили поискать дома в средиземноморском, американском, скандинавском и восточном стилях. Знакомим вас с этими впечатляющими предложениями!

Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Средиземноморская вилла: панорамные окна и кухня для большой семьи

Начнем с атмосферы морского побережья и бесконечного отпуска. В деревне Раубичи Минского района продается вилла в средиземноморском стиле. 


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Площадь участка – 50 соток. Одноэтажный дом сделан из блоков, покрыт мягкой черепицей. Окна украшены ставнями. Общая площадь – 111,1 м².

Во всем читается южный колорит: на крыльце стоят стулья для полуденного отдыха с книгой, вокруг дома – цветы в горшках.

В такой атмосфере хочется проводить долгие летние вечера и наслаждаться совместно приготовленными гастрономическими шедеврами: запеченными морепродуктами, легкими салатами из свежих овощей, мясной и сырной нарезками, хрустящими брускеттами с томатами и изысканными напитками. Итальянский «Крем-бальзамик» и соевый соус «Морской коктейль» от КАМАКО станут идеальными помощниками в приготовлении средиземноморских угощений. Их сбалансированные яркие вкусы добавят ужину особое настроение. 


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В продуманной планировке дома нет проходных комнат и пустых пространств. Кухня, гостиная, спальня, туалет, ванная, топочная и встроенный гараж.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Изнутри дом отделан деревом. На кухне – светлые оттенки, много мест для хранения и приготовления блюд, стол для большой семьи и для праздников с друзьями.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В гостиной серые оттенки контрастируют с розовыми, кружева – с плиткой и деревом.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В спальне – большая кровать, шкаф, комод, телевизор, пуфик. Всё сделано для комфортного отдыха и неторопливой жизни в удовольствие.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В объявлении указано, что в доме местная канализация, вода из скважины, отопление на газу.

Участок впечатляет: есть собственный пруд, вокруг расставлены стулья и шезлонги. Высажены кусты, есть место для садоводства.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Дом в средиземноморском стиле стоит 399 000 долларов (здесь и далее расчет в белорусских рублях по курсу Нацбанка). Возможен торг.

Американский коттедж: остекленный эркер и комфорт в каждой детали

Здесь же, в Раубичах, продается дом, который легко вписался бы в пригород Сан-Франциско. На участке в 12,35 сотки расположился двухэтажный дом площадью 146,1 м². Асфальт проложен до самого дома. Рядом – продуктовый магазин, лес.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Дом сделан по дизайн-проекту, материал стен – двойной утепленный брус. Фасад окрашен в светло-серый цвет, кровля металло-черепичная, терракотовая. Вдоль боковой стены идет терраса, на которой есть место для мебели и декора.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Терраса идеально подойдет для веселых шумных ужинов на свежем воздухе. Соусы КАМАКО добавят блюдам яркости: «Американский Горчичный» подойдет для сочных бургеров и хот-догов, горячих сэндвичей, свежих салатов, а соус барбекю «BBQ» — к мясу и овощам на гриле. Ваши встречи с друзьями или вечера в семейном кругу станут еще теплее!

Жилое пространство поделено на два уровня. На первом – прихожая, топочная, просторная кухня-гостиная с камином, санузел с подогревом пола, кладовая и сауна. На втором - три спальни, санузел и балкон.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Изнутри дом отделан деревом. За счет окон во фронтоне в гостиной есть второй свет. Пространство наполнено комфортной мебелью – здесь много мест для отдыха, чтения, просмотра фильмов. В декоре просматриваются мотивы «кантри»: панно, расписные тарелки, декоративные колеса, подвешенные на веревках, напольные и настольные светильники.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В залитом солнцем эркере – обеденный стол.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В санузле на первом этаже перекликаются темно-синий и медный оттенки, отсюда можно попасть в сауну.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Скошенные потолки и деревянная отделка в спальнях дают ощущение максимального уюта.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Мансардное окно, дерево и белая плитка в санузле на втором этаже превращают помещение в мини-СПА.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Вода в доме – из скважины, отопление газовое. Канализация – септик. На участке выложена тротуарная плитка, есть навес для машины, гостевой домик и хозблок.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Этот просторный дом с душой продается за 245 тысяч долларов.

Дом в скандинавском стиле: шведский лагом и пастельные оттенки

На участке площадью в 14,72 сотки расположены два полностью готовых к проживанию дома. Локация – деревня Скураты, Смолевичский район.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Площадь большего – 138 м². Это двухэтажный сруб с просторной террасой и полностью остекленными фронтонами второго этажа, которые впечатляюще смотрятся и снаружи, и изнутри. Дом сделан лаконично, просто, все внешние дополнения продуманы и функциональны.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В этом доме, несомненно, захочется проводить много времени с семьей, заниматься садом, приглашать друзей и организовывать уютные вечера. Камин в доме и зона для мангала или bbq на улице к этому располагают. Идеальным дополнением к мясу на углях станет брусничный соус «Шведский» КАМАКО с добавлением можжевельника и смеси перцев. Соус с кисло-сладким, пряным и в то же время терпким вкусом можно добавлять к мясу, птице, запеченным овощам и сырам.

На планировке первого этажа видим кухню-гостиную, на втором – три спальни. Санузлы есть на каждом этаже.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В отделке первого дома сохранен рельеф сруба, на потолке – дерево, на полу – плитка. Взгляд цепляют вместительная кухня с бревном-колонной посреди острова, камин напротив дивана. Мы не заметили здесь телевизоров – это возможность жить, наслаждаясь чтением, общением с семьей, уютом и теплом с оттенками шведского «лагом», что в буквальном переводе означает равновесие и умеренность.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

На втором этаже – лаконичная кровать под скошенным потолком, ванна, лежа в которой можно любоваться природой.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В детских комнатах – пастельные оттенки, места для игр и занятий творчеством.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В доме сделано электроотопление, которое при желании можно будет заменить газовым. Вода – из скважины. Все остальные удобства, включая баню с матрасом из лугового сена, готовы к использованию.

Рядом есть дом поменьше: в нем есть кухня, мастерская, гараж и большая комната.

Живя в этом доме, вы будете много времени проводить на свежем воздухе, в окружении хвойных и лиственных деревьев. Здесь есть детские качели и подвесное кресло, место для посиделок у костра, вертикальные грядки, в которых можно посадить овощи, зелень или цветы.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Стоимость дома249 000 долларов.

Дом с атмосферой Востока: сдержанность, строгая геометрия и гармония с природой

Этот дом находится в деревне Таковщина Логойского района. Площадь участка – 19 соток, площадь дома – 126 м².


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Дом расположен на обособленной улице, в стороне от деревни, в окружении соснового леса. Забор из евросетки дает ощущение простора и гармонии с природой. В объявлении говорится, что к участку подходят лоси, косули, зайцы, белки – вы сможете наблюдать за жизнью леса, чувствовать смену сезонов, наслаждаться свежим воздухом и тишиной.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Жизнь в таком месте — это простые удовольствия в мелочах. Тишина, чистота, простота. В этой аутентичной простоте приготовлению еды и приему пищи отводится особое место. Для блюд в восточном стиле КАМАКО предлагает сразу несколько соусов. Японские «Кунжутно-ореховый» и «Терияки» — прекрасный аккомпанемент для суши, роллов и восточной курочки. Перечные китайские «Сладкий» и «Острый» разнообразят блюда из мяса и рыбы. Все соусы приготовлены на основе аутентичных рецептур и разнообразят ваши привычные блюда новыми вкусами.

Одноэтажный дом из клееного бруса покрыт мягкой черепицей и окрашен в спокойные оттенки графита. На фасаде – ничего лишнего, впрочем, как и внутри.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Рассматривая планировку, видим жилую комнату с кухонным оборудованием, две спальни с гардеробами и санузлами, топочную, подсобное помещение.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В гостиной – панорамное остекление и раздвижные двери. На полу – дубовый паркет. Сдержанная мебель сделана из массива дуба.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Стиль в деталях – светильники с интересной геометрией, дизайнерские радиаторы.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В спальнях – такая же строгая геометрия. Из каждой комнаты можно выйти на улицу.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Дом экологичный, с высоким уровнем энергоэффективности. Отопление электрическое - электрокотел с опцией управления по Wi-Fi и бойлер на 200 литров. В санузлах и прихожей – теплый водяной пол. Канализация автономная. Установлена система видеонаблюдения. На участке — ухоженный газон, молодые хвойные деревья. Идеальное место для спокойной и размеренной жизни!

Дом продается за 250 000 долларов, возможен торг.


Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

Мы посмотрели с вами дома в разных стилях, вдохновились и настроились на новые впечатления. Как видите, творческие идеи можно воплощать везде: и в архитектуре, и на кухне. Пробуйте новое с линейкой этнических соусов КАМАКО!

Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

 
 
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Пока вы собираетесь в отпуск, мы ищем новые впечатления здесь, в Беларуси, в нашей многотысячной базе загородной недвижимости. Линейка этнических соусов КАМАКО...
 
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