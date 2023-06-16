Скандинавский уют и азиатская строгость. Подборка домов в разных этнических стилях

В доме сделано электроотопление, которое при желании можно будет заменить газовым. Вода – из скважины. Все остальные удобства, включая баню с матрасом из лугового сена, готовы к использованию.

Рядом есть дом поменьше: в нем есть кухня, мастерская, гараж и большая комната.

Живя в этом доме, вы будете много времени проводить на свежем воздухе, в окружении хвойных и лиственных деревьев. Здесь есть детские качели и подвесное кресло, место для посиделок у костра, вертикальные грядки, в которых можно посадить овощи, зелень или цветы.