Без чистовой отделки, зато дешевле. Смотрим новые дома рядом с Минском по хорошей цене

Здесь продается новый дом постройки 2021 года с гаражом и большим подвалом. Общая площадь 212 м2, жилая - 99,3 м2.

Фундамент - монолит на подушке. Наружные и внутренние несущие стены выполнены из керамзитобетонных блоков строительных "ТермоКомфорт" шириной 400мм. Внутренние перегородочные стены - из кирпича и керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт" шириной 200мм. Перекрытия из железобетонных плит. Между вторым этажом и чердаком — деревянные балки.

Перекрытия между вторым этажом и чердаком утеплены 30 см минеральной ваты, между первым и цокольным этажами - 10 см ЭППС Технониколь.

На крыше - мягкая черепица IKO. Над террасой — навес из монолитного поликарбоната толщиной 5 мм.