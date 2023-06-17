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Без чистовой отделки, зато дешевле. Смотрим новые дома рядом с Минском по хорошей цене
17.06.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы еще в нерешительности - покупать квартиру или загородное жилье, то советуем вам обратить внимание на нашу подборку новых коттеджей рядом с Минском (до 25 км). В ней собраны варианты с современной архитектурой, оптимальные по площади, с коммуникациями и черновой отделкой - до 90 тысяч долларов.
Острошицы, Логойское направление, 19 км от МКАД
Готовность высокая: электропроводка разведена, сделана канализация, введена центральная вода. Газ, телефонный кабель со скоростным интернетом - у границы участка. Отопление предполагается электрическое по льготному тарифу.
Участок ровный, 10 соток.
Волма, Могилевское направление, 20 км от МКАД
Все коммуникации центральные и заведены в дом: газ, электричество, вода, канализация.
Участок 15 соток.
Бузуны, Раковское направление, 25 км от МКАД
Здесь продается одноквартирный жилой коттедж с мансардой, построенный по современному проекту. Общая площадь — 267,3 м2, жилая — 115,5 м2.
Он стоит на плитном утепленном фундаменте («шведском»). Наружные стены выполнены из газосиликатных блоков (400 мм). Внутренние перегородки — из кирпича (120 мм), перекрытия — ж/б плиты. Крыша вальмовая, с покрытием композитной металлочерепицей (50 лет гарантии) и с установленными мансардными окнами. Между этажами сделана монолитная железобетонная лестница с шумопоглощением. Высота потоков от 3,8 до 6 метров.
В доме имеются все необходимые для жизни коммуникации: центральный водопровод, газ, местная канализация, электричество.
Гостиная двусветная с выходом на террасу. Прямо за домом — большой лесной массив .
Размер участка — 12,6 соток. Всё это
Барсуки, Раковское направление, 19 км от МКАД
Здесь продается новый дом постройки 2021 года с гаражом и большим подвалом. Общая площадь 212 м2, жилая - 99,3 м2.
Фундамент - монолит на подушке. Наружные и внутренние несущие стены выполнены из керамзитобетонных блоков строительных "ТермоКомфорт" шириной 400мм. Внутренние перегородочные стены - из кирпича и керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт" шириной 200мм. Перекрытия из железобетонных плит. Между вторым этажом и чердаком — деревянные балки.
Перекрытия между вторым этажом и чердаком утеплены 30 см минеральной ваты, между первым и цокольным этажами - 10 см ЭППС Технониколь.
На крыше - мягкая черепица IKO. Над террасой — навес из монолитного поликарбоната толщиной 5 мм.
Окна ПВХ: профиль VEKA Softline с фурнитурой RonoNT, стеклопакеты с улучшенной шумоизоляцией и теплоизоляцией.
Гаражные ворота секционные ALUTECH с электроприводом (пульт).
Вокруг фундамента сделана дренажная система сбора воды в дренажный колодец.
Дом просторный, светлый. На первом этаже в гостиной установлены панорамные окна со сдвижной системой Roto Patio для выхода на террасу. Потолки высокие: на первом этаже — 3,2 м, на втором - 3 м.
В дом введено электричество, водопровод — от скважины.
Участок крайний, 14 соток, рядом лес.
Холма, Брестское направление, 17 км от МКАД
В доме уже есть все коммуникации: центральное водоснабжение, электричество, газоснабжение.
Участок правильной формы, 15,8 сотки. За этот
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Если вы еще в нерешительности - покупать квартиру или загородное жилье, то советуем вам обратить внимание на нашу подборку новых коттеджей рядом с Минском (до 25 км)....
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