«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Сейчас в офисе представлены два макета. На одном можно во всех деталях рассмотреть первую очередь проекта, на другом – всю планируемую застройку. Начинаем с домов, которые уже находятся в процессе стройки.

− Тут может поменяться какая-то мелочь, − допустим, появится балкончик вместо террасы, или наоборот. Но расположение домов, их этажность, дизайн, концепция – все это уже на 100% согласовано. Что касается большого макета, то тут план еще может меняться. Все-таки строительство рассчитано до 2040 года, может измениться и сам рынок, и подходы к строительству − поясняет наш гид.