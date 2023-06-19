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«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей
19.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Северный Берег – пожалуй, самый обсуждаемый строительный проект Минска на сегодняшний день. Посудите сами – «береговые» новости появляются чуть ли не ежедневно. Вот на набережной Цнянки
Расположился офис North Waterfront на улице Свердлова в торговом центре «Центрополь» (про этот ТЦ мы как-то
Сейчас в офисе представлены два макета. На одном можно во всех деталях рассмотреть первую очередь проекта, на другом – всю планируемую застройку. Начинаем с домов, которые уже находятся в процессе стройки.
− Тут может поменяться какая-то мелочь, − допустим, появится балкончик вместо террасы, или наоборот. Но расположение домов, их этажность, дизайн, концепция – все это уже на 100% согласовано. Что касается большого макета, то тут план еще может меняться. Все-таки строительство рассчитано до 2040 года, может измениться и сам рынок, и подходы к строительству − поясняет наш гид.
Ищем на макете дорогу, которая соединит первые дома с городом.
− А как тут дорога пройдет? Не мимо вот этих первых домов?
− Нет, рядом с ними транзитного движения не будет. Вот эта дорога будет идти от кольцевой до Карастояновой, но она пройдет чуть дальше.
− А какие это будут дома? Каркасно-блочные? А какие планировки? Будут ли студии? − мы начинаем засыпать вопросами нашего консультанта, но сразу же получаем вежливый отказ.
− На данном этапе мы не комментируем технические подробности. Мы просто хотим погрузить вас в эту атмосферу, чтобы вы поняли нашу идею, узнали, кто наш инвестор. Если вы не в курсе, то это − господин Мухаммед Али аль-Аббар, который построил самое высокое здание в мире – Бурдж Халифа в Дубае. В этом офисе, кстати, все сделано при его непосредственном участии. Он контролировал тут каждую деталь − где будет лежать какая подушечка, какая игрушечка. Персонажи «Звездные войн» тут тоже появились не случайно – это его любимый фильм. Они есть во всех офисах компании.
− Когда откроется ваш парк? Уже этим летом?
− Да, примерно через месяц. Это уникальный момент – мы сдадим парковую зону не просто до сдачи домов, а возможно, даже − до старта продаж. Ни один застройщик так еще не делал. Кто-то говорит, что нас город обязал, но это совсем не так. Это – подарок и принципиальная позиция нашего инвестора. Мы хотим, чтобы нашим первым покупателям было комфортно проживать и наслаждаться окружающей территорией. Парковая зона останется открытой для всех – ей смогут пользоваться все минчане.
− А сами дома в первой очереди когда построят?
− По плану вся первая очередь должна быть сдана до 2027 года. Самые первые 4 дома будут сданы гораздо раньше. Сейчас первый дом уже возводится на уровне второго этажа.
Мы переходим к большому макету и ищем на нем какие-то знакомые объекты. Представить себе, что все поля между Дроздами и Цнянкой будут застроены домами – пока сложно. Ориентиром могут служить существующие кварталы – они обозначены схематично. Можно найти Новинки и частный сектор на Орловской, рассмотреть гаражи.
− А насколько плотной будет застройка? Цифры в проекте были впечатляющими…
− Действительно, указом президента нам разрешена высокоплотная застройка. Но при этом вы посмотрите на нашу первую очередь. Вы видите тут высокую плотность, или многоэтажки по 25 этажей? Нет, тут комфортные 5-7 этажные дома.
Перед нами предстает настоящая евротрешка. С мебелью, с посудой, с одеждой на вешалках и даже – фруктами в холодильнике. Если забыть про то, что за стенкой – торговый центр с гипермаркетом, тут можно остаться жить.
− Мы хотели, чтобы вы сюда зашли как к друзьям или родственникам. Это – не 100%-я копия, но насколько позволяли возможности торгового центра, мы постарались показать именно тот проект, который мы строим. То есть, в квартирах будут такие же окна, такие формы, даже такой вид из окна.
В квартире площадью 75 квадратных метров – открытая кухня-гостиная, два санузла и две спальни. Мы заглядываем в детскую − кажется, что отсюда только что выбежали детишки.
− Не стесняйтесь, открывайте шкафчики, смотрите. Единственное − просим ничего не передвигать.
Дальше переходим в спальню для взрослых с гардеробной, спрятанной за углом. Также наше внимание обращают на стиральную машинку – в арабском мире ее принято ставить не в ванной, а прятать в отдельном шкафу.
Спрашиваем, будет ли отделка в первых квартирах, но нам говорят, что это не предусмотрено.
− Так, а когда начнутся продажи? Какими будут первые цены?
− Вы можете зарегистрироваться у нас в офисе или оставить заявку на сайте. Как только начнется старт продаж, вам перезвонят и пригласят на личную консультацию. Пока же можете посидеть у камина, выпить чаю или кофе.
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Северный Берег – пожалуй, самый обсуждаемый строительный проект Минска на сегодняшний день. Посудите сами – «береговые» новости появляются чуть ли не ежедневно....
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