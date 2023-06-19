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«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

19.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Северный Берег – пожалуй, самый обсуждаемый строительный проект Минска на сегодняшний день. Посудите сами – «береговые» новости появляются чуть ли не ежедневно. Вот на набережной Цнянки устанавливают необычные арт-объекты, а вот обсуждают названия новых улиц. Ну а на прошлой неделе в центре Минска заработал офис продаж жилого комплекса. Мы решили отправиться туда под видом потенциальных покупателей жилья. Спойлер – узнали много интересного (кроме цен).

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Расположился офис North Waterfront на улице Свердлова в торговом центре «Центрополь» (про этот ТЦ мы как-то рассказывали). Не заметить главную точку продаж невозможно. Попасть в офис можно как с улицы, так и с первого этажа торгового центра.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Заходим внутрь и сразу же попадаем под опеку вежливых и улыбчивых сотрудников. С одной стороны нам предлагают чай и кофе, с другой – готовы рассказать и показать макет будущего микрорайона. Выбираем второе.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Сейчас в офисе представлены два макета. На одном можно во всех деталях рассмотреть первую очередь проекта, на другом – всю планируемую застройку. Начинаем с домов, которые уже находятся в процессе стройки.

− Тут может поменяться какая-то мелочь, − допустим, появится балкончик вместо террасы, или наоборот. Но расположение домов, их этажность, дизайн, концепция – все это уже на 100% согласовано. Что касается большого макета, то тут план еще может меняться. Все-таки строительство рассчитано до 2040 года, может измениться и сам рынок, и подходы к строительству − поясняет наш гид.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей
«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Ищем на макете дорогу, которая соединит первые дома с городом.

− А как тут дорога пройдет? Не мимо вот этих первых домов?

− Нет, рядом с ними транзитного движения не будет. Вот эта дорога будет идти от кольцевой до Карастояновой, но она пройдет чуть дальше.

Стартовая часть, которую нам демонстрируют, будет состоять из четырех домов. Можно сказать, что это − вторая линия от Цнянского водохранилища. При этом из некоторых окон верхних этажей, возможно, будет прямой или боковой вид на воду. Что касается этажности, то она тут – переменная: 5-7 этажей.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей
«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Дворы в новом жилом комплексе, судя по макету, будут без машин. Внутри жилых зон − только детские площадки и зоны отдыха, между домами – поляны для пикников. Парковки вынесены на внешний периметр. В некоторых домах внизу будут встроенные коммерческие помещения.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

− А какие это будут дома? Каркасно-блочные? А какие планировки? Будут ли студии? − мы начинаем засыпать вопросами нашего консультанта, но сразу же получаем вежливый отказ.

− На данном этапе мы не комментируем технические подробности. Мы просто хотим погрузить вас в эту атмосферу, чтобы вы поняли нашу идею, узнали, кто наш инвестор. Если вы не в курсе, то это − господин Мухаммед Али аль-Аббар, который построил самое высокое здание в мире – Бурдж Халифа в Дубае. В этом офисе, кстати, все сделано при его непосредственном участии. Он контролировал тут каждую деталь − где будет лежать какая подушечка, какая игрушечка. Персонажи «Звездные войн» тут тоже появились не случайно – это его любимый фильм. Они есть во всех офисах компании.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Мы обращаем внимание на детальную проработку макета. Парковая зона здесь прорисована до мельчайших подробностей. Многое из того, что есть на макете, уже приобретает реальные очертания на настоящей набережной.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

− Когда откроется ваш парк? Уже этим летом?

− Да, примерно через месяц. Это уникальный момент – мы сдадим парковую зону не просто до сдачи домов, а возможно, даже − до старта продаж. Ни один застройщик так еще не делал. Кто-то говорит, что нас город обязал, но это совсем не так. Это – подарок и принципиальная позиция нашего инвестора. Мы хотим, чтобы нашим первым покупателям было комфортно проживать и наслаждаться окружающей территорией. Парковая зона останется открытой для всех – ей смогут пользоваться все минчане.

− А сами дома в первой очереди когда построят?

− По плану вся первая очередь должна быть сдана до 2027 года. Самые первые 4 дома будут сданы гораздо раньше. Сейчас первый дом уже возводится на уровне второго этажа.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Мы переходим к большому макету и ищем на нем какие-то знакомые объекты. Представить себе, что все поля между Дроздами и Цнянкой будут застроены домами – пока сложно. Ориентиром могут служить существующие кварталы – они обозначены схематично. Можно найти Новинки и частный сектор на Орловской, рассмотреть гаражи.

− А насколько плотной будет застройка? Цифры в проекте были впечатляющими…

− Действительно, указом президента нам разрешена высокоплотная застройка. Но при этом вы посмотрите на нашу первую очередь. Вы видите тут высокую плотность, или многоэтажки по 25 этажей? Нет, тут комфортные 5-7 этажные дома.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Переходим в следующее помещение, где прячется самое интересное – демонстрационная квартира. Как и в обычном подъезде, сначала нас встречает лобби (в дизайне которого использованы натуральные природные цвета), далее − коридор на несколько квартир, ну и наконец – само жилье.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Перед нами предстает настоящая евротрешка. С мебелью, с посудой, с одеждой на вешалках и даже – фруктами в холодильнике. Если забыть про то, что за стенкой – торговый центр с гипермаркетом, тут можно остаться жить.

− Мы хотели, чтобы вы сюда зашли как к друзьям или родственникам. Это – не 100%-я копия, но насколько позволяли возможности торгового центра, мы постарались показать именно тот проект, который мы строим. То есть, в квартирах будут такие же окна, такие формы, даже такой вид из окна.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей
«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

В квартире площадью 75 квадратных метров – открытая кухня-гостиная, два санузла и две спальни. Мы заглядываем в детскую − кажется, что отсюда только что выбежали детишки.

−  Не стесняйтесь, открывайте шкафчики, смотрите. Единственное − просим ничего не передвигать.

Дальше переходим в спальню для взрослых с гардеробной, спрятанной за углом. Также наше внимание обращают на стиральную машинку – в арабском мире ее принято ставить не в ванной, а прятать в отдельном шкафу.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей
«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

Спрашиваем, будет ли отделка в первых квартирах, но нам говорят, что это не предусмотрено.

− Так, а когда начнутся продажи? Какими будут первые цены?

− Вы можете зарегистрироваться у нас в офисе или оставить заявку на сайте. Как только начнется старт продаж, вам перезвонят и пригласят на личную консультацию. Пока же можете посидеть у камина, выпить чаю или кофе.

«Ни один застройщик так не делал». Сходили в офис продаж Северного Берега под видом покупателей

 
Теги: Минск
 
 
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Северный Берег – пожалуй, самый обсуждаемый строительный проект Минска на сегодняшний день. Посудите сами – «береговые» новости появляются чуть ли не ежедневно....
 
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