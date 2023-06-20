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Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

20.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Переехать в загородный дом и при этом сохранить прежний комфорт — реально. В базе Realtпоявилось интересное предложение. На берегу Вячи, в деревне Мочаны продается полностью готовый к проживанию дом с благоустроенной территорией вокруг и потрясающими закатами. Чтобы увидеть их, мы провели на участке и в его окрестностях целый день. Рассказываем подробности, показываем фото и делимся ценой.

Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

Система отопления управляется со смартфона

Двухэтажный дом построен из кирпича. Общая площадь — 180 м². В отделке фасада сочетаются фактурный клинкерный кирпич и акриловая краска.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

— Я всегда хотел построить свой дом — двухэтажный, просторный, с большим благоустроенным участком. Этот проект дает много возможностей. Здесь можно просто жить или начать агроусадебный бизнес, открыть загородный ресторан с террасой, — говорит владелец.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

В доме есть все коммуникации, собственная скважина, интернет, газовый котел для подогрева воды и парового отопления. Система управляется со смартфона: вы можете настроить нужную температуру еще до приезда.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

Планировка позволяет с комфортом разместиться большой семье или компании — в доме три жилые комнаты и две гостиные с дополнительными спальными местами. Санузлы есть на каждом этаже. В них — естественное освещение, на окна нанесена легкая наружная тонировка.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?
Планировки первого и второго этажей

В интерьере дома — спокойные цвета, природные акценты, комфортные решения и много авторских задумок. Например, трендовые рейки в прихожей дополняет искусственный газон. Потолки отделаны декоративными балками.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

В гостиной на первом этаже установлен камин с изразцами и металлическим панно. Напротив него — изящные кресла. Рядом расположены столовая с барной стойкой, диван с телевизором. 


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

Кухня полностью укомплектована: холодильник, плита, духовой шкаф, кофемашина, посудомоечная машина, микроволновка.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

На первом этаже есть гостевая комната, которая может стать кабинетом или творческой мастерской.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

Поднимаемся на второй этаж и видим еще одну просторную гостиную. Здесь установлена аудиосистема с проектором: можно полностью закрыть шторы, включить любимый сериал и наслаждаться.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

В спальнях — светлая отделка, большие кровати. Окна выходят на западную и южную стороны, благодаря чему в комнатах всегда будет теплый, мягкий свет.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

На участке — баня и терраса с мангалом-оленем

Изучив дом, отправляемся смотреть территорию вокруг. Здесь объединены два участка, поэтому общая площадь — 47 соток. Со стороны улицы высажены деревья. Они уже подрастают: спустя несколько лет смогут полностью закрыть территорию от посторонних глаз. Автоматические въездные ворота управляются с пульта.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

На участке — одноместный гараж, тоже с автоматическими воротами. Рядом можно припарковать еще одну машину. Возле гаража расположена баня. Внутри — парная, место для отдыха с креслами и шезлонгами.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

Все постройки выдержаны в едином стиле с домом, украшены уличными бра и подсветкой. Установлен автоматический датчик света: к вашему вечернему приезду участок будет подсвечен, а ранним утром, пока вы будете спать, система сама отключится с первыми лучами солнца. 


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

В такой же цветовой гамме и с такими же материалами сделано благоустройство участка. Хозяин уделил внимание каждой детали — стенки аккуратных клумб покрыты клинкерным кирпичом. В них цветут ирисы, петунии, аллиумы. Для полива растений есть отдельная колонка с водой.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

Еще одно интересное решение: ограждения для клумб из проволоки, заполненные камнями. По словам владельца, это очень тяжелая и кропотливая работа, но результат точно того стоит.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

На террасе — уличный камин, стильный мангал в виде оленя, подвесное кресло, плетеные столики, кресла и диван под летними зонтами. В запасах есть еще мебель, так что на случай праздника здесь можно собрать один большой стол на 12 гостей.


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

Хозяин разместил зону отдыха в таком месте, откуда можно смотреть на закат, удобно устроившись с книгой и чашкой чая. 


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

Обзору ничего не мешает: современный забор из сварной сетки ограждает территорию и при этом «теряется» на фоне природы. Деревня большая, но участок самый крайний, поэтому с трех сторон нет соседей. Это позволяет спокойно отдыхать на террасе. 

Это близкое к городу и достаточно уединенное место

Выходим с участка, делаем пару шагов и видим Вячу. Здесь начинается тропа здоровья. С одной стороны — хвойно-лиственный лес, с другой — река с пляжами и местами для активного отдыха. Здесь можно кататься на велосипеде, гулять с семьей и питомцами, заниматься спортом. 


Дом на Вяче с террасой, баней и гаражом. Как он выглядит и сколько стоит?

До Минска — 11 километров по асфальтированной дороге. Ходят маршрутки, ездит доставка от «Евроопта». В деревне есть магазин. Это близкое к городу и при этом достаточно уединенное место. Мы пробыли в доме на Вяче целый день— и насчитали десятка полтора машин, проехавших мимо. А вечером после съемки доехали до города за 15 минут.

Сколько стоит дом с участком?

Участки такой площади под Минском, да еще и рядом с водоемом, — большая редкость. Дом с приусадебными постройками, мебелью и техникой продается за 370 тысяч долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Нацбанка). Возможен торг.

Чтобы узнать о доме больше и записаться на просмотр, звоните по номеру +375 (29) 296-19-48, пишите на почту info@garantiruem.by. Вы можете оставить свой телефон в форме ниже — и представитель собственника вам перезвонит.

 
Теги: Минск
 
 
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Переехать в загородный дом и при этом сохранить прежний комфорт — реально. В базе Realt появилось интересное предложение. На берегу Вячи, в деревне Мочаны продается...
 
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