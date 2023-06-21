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Джинсы за 9 рублей и телевизор за 16 тысяч. Что продается в премиальном конфискате в центре Минска
21.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда шесть лет назад на проспекте Победителей открылся магазин конфиската «Ваш выбор», часто там можно было найти брендовые вещи. На вешалках висели Prada, Armani и Gucci. «Cейчас надо сильно постараться, чтобы найти в магазине такое», — говорит покупательница. Realt посмотрел, что и по каким ценам продается в премиум-конфискате в центре Минска.
«Ваш выбор» на Победителей — не единственный магазин конфискованных товаров, а целая сеть. Всего таких магазинов в Минске шесть, есть они и в других городах. Здесь продаются товары, которые были изъяты на границе, а также арестованы в рамках уголовных дел или за долги. Ценники на таких товарах розового цвета. Кроме такого конфиската, в магазине продаются и новые вещи — от предприятий, которые входят в состав Управделами президента. Например, лен от «Белхудожпромыслы» или посуда от «Белхудожкерамика». Цены на такие товары никак не отличаются от цен на них в других магазинах.
Ассортимент в магазине на проспекте Победителей очень разный — здесь можно найти новую посуду и косметику, конфискованные телевизоры, пылесосы и вытяжки, мягкие игрушки и надувные бассейны, одежду и обувь.
— Ничего себе конфискатик! — два подростка рассматривают прилавок, где лежат телефоны, смарт-часы и другая электроника. Говорят, что ожидали увидеть цены пониже. Например, приставка Xbox продается за 916 рублей. В интернет-магазинах такая модель стоит совсем немного дороже — около 970.
Ребята говорят, что думали увидеть в продаже, например, айфоны, но в магазине их нет. А вот на сайте, где есть каталог конфиската по всем магазинам сети, один вариант найдется. Правда, подойдет он скорее на запчасти. В Витебске можно купить «бэушный» Iphone SE за 31 рубль. Телефон будет с царапинами и потертостями, без зарядного устройства, а еще запаролен. Есть и другие телефоны — от 8 до 18 рублей. Их состояние определяют как «условно рабочее».
Вообще техники в магазине достаточно. Есть, например, телевизор Sony, который сейчас стоит 4 736 рублей, а когда поступил, продавался на 500 рублей дороже. А есть и телевизор Samsung диагональю 2 метра за 16 625 рублей. Если товары не продаются, их переоценивают. Встраиваемая немецкая микроволновая печь Miele подешевела на полторы тысячи и теперь стоит 4 856 рублей. Почти на две тысячи подешевела стиральная машина (тоже Miele). Больше чем на 400 рублей стал дешевле пылесос Dyson и теперь он стоит 1 910 рублей. Это на 200-300 рублей дешевле, чем в интернет-магазинах.
Покупатели говорят, что именно на таких переоценках порой получается сэкономить.
— Но проблема в том, что никто не знает, когда товар решат переоценивать и произойдет ли это до того, как его купит кто-то другой. Для азартных людей это своего рода игра — следить за ценами и ассортиментом, — рассказывает Ирина.
Покупатель Станислав говорит, что иногда заходит в этот магазин просто для интереса. Но несколько раз он здесь и кое-что покупал: например, туалетную воду.
- На ней было указано, что импортер - "Кравт", значит - это был оригинал. Но стоила вода дешевле, чем в самом "Кравте". А вообще, как я вижу, тут можно неплохо сэкономить именно на дорогой и премиальной технике. Плюс к тому видно, что некоторая техника сделана именно для немецкого рынка, а не на экспорт. Для многих это тоже - показатель качества. Только вот риск в том, что гарантии на нее нет.
«Раньше можно было купить Prada»
Продается в магазине и одежда с обувью. Но чего-то особо примечательного сейчас не очень много, разве что ценами. Есть зимние женские кроссовки Brunello Cucinelli за 1 137 рублей, а вместе с тем и джинсы за 9 рублей. Платья и блузки Max Mara за 100-200 рублей. Детская обувь продается по 20 рублей. На этикетках указано, была ли вещь в употреблении, есть ли бирка и какие-то недостатки.
— Помню, что когда открывался магазин, его обсуждали как брендовый конфискат, продавали Armani, Prada и Gucci. Сейчас надо сильно постараться, чтобы найти такие бренды, — говорит покупаетльница Ольга.
Одна из особенностей таких магазинов в том, что на конфискованные товары нет гарантии. Если это новые вещи (те самые, что белорусских производителей) — гарантия будет, но обращаться с ней придется не в магазин, где купили товар, а к производителю напрямую.
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Когда шесть лет назад на проспекте Победителей открылся магазин конфиската «Ваш выбор», часто там можно было найти брендовые вещи. На вешалках висели Prada, Armani и...
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