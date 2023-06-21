Джинсы за 9 рублей и телевизор за 16 тысяч. Что продается в премиальном конфискате в центре Минска

Вообще техники в магазине достаточно. Есть, например, телевизор Sony, который сейчас стоит 4 736 рублей, а когда поступил, продавался на 500 рублей дороже. А есть и телевизор Samsung диагональю 2 метра за 16 625 рублей. Если товары не продаются, их переоценивают. Встраиваемая немецкая микроволновая печь Miele подешевела на полторы тысячи и теперь стоит 4 856 рублей. Почти на две тысячи подешевела стиральная машина (тоже Miele). Больше чем на 400 рублей стал дешевле пылесос Dyson и теперь он стоит 1 910 рублей. Это на 200-300 рублей дешевле, чем в интернет-магазинах.

Покупатели говорят, что именно на таких переоценках порой получается сэкономить.

— Но проблема в том, что никто не знает, когда товар решат переоценивать и произойдет ли это до того, как его купит кто-то другой. Для азартных людей это своего рода игра — следить за ценами и ассортиментом, — рассказывает Ирина.

Покупатель Станислав говорит, что иногда заходит в этот магазин просто для интереса. Но несколько раз он здесь и кое-что покупал: например, туалетную воду.

- На ней было указано, что импортер - "Кравт", значит - это был оригинал. Но стоила вода дешевле, чем в самом "Кравте". А вообще, как я вижу, тут можно неплохо сэкономить именно на дорогой и премиальной технике. Плюс к тому видно, что некоторая техника сделана именно для немецкого рынка, а не на экспорт. Для многих это тоже - показатель качества. Только вот риск в том, что гарантии на нее нет.