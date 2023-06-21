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Дачи подешевели больше всего. Что происходит с ценами на дома (аналитика Realt на основе реальных сделок)

21.06.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Общее число сделок с домами в Минске и Минской области в мае составило 861, что почти на 30% больше, чем в прошлом месяце. При этом дачи, современные дома и старые дома стали дешевле. Что еще происходит на рынке загородки - в аналитике Realt.

Дачи подешевели больше всего. Что происходит с ценами на дома (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Предложение на рынке загородной недвижимости растёт четвертый месяц подряд. В мае число выставленных на продажу объектов достигло 9.3 тысяч (+5.4%), что является новым историческим максимумом. Также текущий уровень предложения на 13.5% больше, чем в аналогичный месяц 2022 года. В самое ближайшее время сезонный фактор начнет играть обратную роль в динамике предложения — обычно уже в июне объектов на рынке загородной недвижимости становится меньше.

Среди объектов загородной недвижимости рост числа объявлений в мае был равномерный: количество дач увеличилось почти на 7%, «современных» и «старых» домов и участков – на 5% во всех случаях, недостроенных домов – на 4%.

В разрезе направлений предложение увеличилось во всех случаях. Существеннее всего на Мядельском и Брестском – плюс 8% и 7% соответственно. Чуть меньше (+6%) – на Логойском, Могилевском и Пуховичском.


Дачи подешевели больше всего. Что происходит с ценами на дома (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Спрос

По предварительным данным общее число сделок с домами в Минске и Минской области в мае составило 861, что почти на 30% больше, чем в прошлом месяце. Несмотря на это, совокупный спрос на загородную недвижимость этой весной остался на таком же уровне, как и в прошлом году.

Таким образом в Минском районе за май 2023 года было проведено 150 сделок купли-продажи, что на 19% больше, чем в предыдущем месяце и на 8% больше, чем в предыдущем году.

В близлежащих районах за месяц было заключено 392 сделки, что на 30.5% больше, чем месяцем ранее. Однако текущий уровень спроса на 2% ниже, чем в мае 2022 года.

К близлежащим относятся Логойский, Пуховичский, Смолевичский, Дзержинский, Узденский, Молодечненский, Вилейский и Воложинский районы.

Цены

Динамика средних цен в зависимости от типов объектов была разнонаправленной. Подорожали недостроенные дома и участки. В то же время дачи, «современные» и «старые» дома стали дешевле.

За год существенно подорожали дачи (+6.5%) и участки (+4.1%). «Современные» дома стали дороже на 1.3%. «Старые» и недостроенные дома, напротив, стали дешевле на 5.7% и 0.2% соответственно.


Дачи подешевели больше всего. Что происходит с ценами на дома (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Ценовой рекорд

Самый дорогой дом, приобретенный в мае 2023 года, обошелся покупателю в 390 тысяч долларов. Как он выглядит и где находится мы недавно показывали здесь.

Ситуация в Минске

По предварительным данным в столице было проведено 11 сделок купли-продажи (как и месяцем ранее), а количество домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц увеличилось на 2%. В то же время средняя цена квадратного метра домов в черте города снижается уже 4 месяц подряд: в мае она снизилась еще на 0.6%. На данный момент она составляет 1064 $.

 
Теги: Минск
 
 
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Общее число сделок с домами в Минске и Минской области в мае составило 861, что почти на 30% больше, чем в прошлом месяце. При этом дачи, современные дома и старые дома...
 
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