Дачи подешевели больше всего. Что происходит с ценами на дома (аналитика Realt на основе реальных сделок)

Источник материала: realt.by

Общее число сделок с домами в Минске и Минской области в мае составило 861, что почти на 30% больше, чем в прошлом месяце. При этом дачи, современные дома и старые дома стали дешевле. Что еще происходит на рынке загородки - в аналитике Realt.

В разрезе направлений предложение увеличилось во всех случаях. Существеннее всего на Мядельском и Брестском – плюс 8% и 7% соответственно. Чуть меньше (+6%) – на Логойском, Могилевском и Пуховичском.

Среди объектов загородной недвижимости рост числа объявлений в мае был равномерный: количество дач увеличилось почти на 7%, «современных» и «старых» домов и участков – на 5% во всех случаях, недостроенных домов – на 4%.

Предложение на рынке загородной недвижимости растёт четвертый месяц подряд. В мае число выставленных на продажу объектов достигло 9.3 тысяч (+5.4%), что является новым историческим максимумом. Также текущий уровень предложения на 13.5% больше, чем в аналогичный месяц 2022 года. В самое ближайшее время сезонный фактор начнет играть обратную роль в динамике предложения — обычно уже в июне объектов на рынке загородной недвижимости становится меньше.

Спрос

По предварительным данным общее число сделок с домами в Минске и Минской области в мае составило 861, что почти на 30% больше, чем в прошлом месяце. Несмотря на это, совокупный спрос на загородную недвижимость этой весной остался на таком же уровне, как и в прошлом году.

Таким образом в Минском районе за май 2023 года было проведено 150 сделок купли-продажи, что на 19% больше, чем в предыдущем месяце и на 8% больше, чем в предыдущем году.

В близлежащих районах за месяц было заключено 392 сделки, что на 30.5% больше, чем месяцем ранее. Однако текущий уровень спроса на 2% ниже, чем в мае 2022 года.