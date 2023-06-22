Каждый третий - вблизи озера. Какие дома и почем сейчас сдают под Минском (аналитика Realt)

С приходом первого тепла начинается активный сезон аренды дач и домов, который длится до конца лета. Начиная с марта поисковая активность домов и дач в долгосрочную аренду постоянно растет. Вместе с этим увеличивается и конкуренция среди арендодателей. Пик предложения домов в этом году пришелся на апрель, когда свободными для заселения были 325 объектов, в мае уже на 2% меньше. Тем не менее выбор жилья этой весной был на 5% больше, чем в прошлом году.

При анализе рынка аренды загородной недвижимости, были исключены дома, которые сдавались по комнатам или этажам.

Самый большой выбор арендных домов сосредоточен в 4 населенных пунктах. В Минске расположено 15% всего предложения (или 46 домов), при этом больше всего объектов приходится на микрорайоны Цнянка и Сельхозпоселок. Также по 4% от всех объектов находится в Колодищах, Боровлянах и Ратомке.

Самым многочисленным направлением является Логойское, где сосредоточено 23% предложения. Чуть меньшие по выбору – Московское (17%) и Молодечненское (13%). Меньше всего сдается домов в аренду на Слуцком направлении – всего 2%.