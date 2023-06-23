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Однушка плюс паркинг - 43 тысячи долларов. В доме на Жуковского появились свободные квартиры

23.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Неподалеку от Минск Мира подходит к завершению еще одна стройка – совсем скоро у метро «Ковальская Слобода» сдадут каркасный дом с пятиэтажным паркингом. Многоэтажка стала известной из-за огромных очередей, которыевыстроились за недорогими квартирами прошлой зимой. Первоначально на жилье могли рассчитывать только очередники, но затем квартиры стали предлагать всем желающим. В сегодняшнем номере газеты «Звязда» вышла проектная декларация еще на 7 квартир.

Однушка плюс паркинг - 43 тысячи долларов. В доме на Жуковского появились свободные квартиры

Строит многоквартирный жилой дом на улице Жуковского «Минский домостроительный комбинат». Начали возводить «каркасник» по индивидуальному проекту еще в 2019 году. В доме на 5 подъездов запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. Перед домом разместился пятиуровневый паркинг.

В этот раз к долевому строительству предлагается всего 7 квартир. Одна квартира без паркинга предлагается «очередникам» без направлений, 6 квартир с обязательным местом в паркинге – всем желающим.

Нуждающиеся могут претендовать на двушку площадью 53,56 «квадрата». Стоимость «квадрата» по норме (15 метров – на человека) − 1983 рубля, выше нормы − 3450 рублей.

Всем желающим предлагаются:

− 2 однушки площадью 30-32 «квадрата». Стоимость метра – 3450 рублей;

− 4 двушки площадью 52-55 «квадратов». Стоимость метра – 3400 рублей.

Неочередникам дополнительно нужно будет оплатить паркинг. Его стоимость составляет 25,9 тысяч рублей. Таким образом, стоимость однушки с паркингом составит 129 тысяч рублей (около 43 тысяч долларов), двушки − 202 тысячи рублей (около 67 тысяч долларов).

Отметим, что в прошлом сентябре квартиры на Жуковского застройщик предлагал по стоимости 3700 рублей за «квадрат» плюс обязательный паркинг за 27 тысяч рублей. Из-за отсутствия спроса цену скорректировали.

Принимать документы от желающих вступить в «долевку» будут с 29 июня в офисе «МДК» на улице Пономаренко, 43.

Однушка плюс паркинг - 43 тысячи долларов. В доме на Жуковского появились свободные квартиры

Напомним, что в связи с тем, что строительство дома на Жуковского выбилось из графика, в начале этого года дольщики обращались к председателю Совета Республики Наталье Кочановой. С того момента, как вопрос взяли на контроль, стройка ожила. По плану закончить строительство должны в ближайшее время.

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Теги: Минск
 
 
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Неподалеку от Минск Мира подходит к завершению еще одна стройка – совсем скоро у метро «Ковальская Слобода» сдадут каркасный дом с пятиэтажным паркингом....
 
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