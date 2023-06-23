Однушка плюс паркинг - 43 тысячи долларов. В доме на Жуковского появились свободные квартиры

В этот раз к долевому строительству предлагается всего 7 квартир. Одна квартира без паркинга предлагается «очередникам» без направлений, 6 квартир с обязательным местом в паркинге – всем желающим.

Нуждающиеся могут претендовать на двушку площадью 53,56 «квадрата». Стоимость «квадрата» по норме (15 метров – на человека) − 1983 рубля, выше нормы − 3450 рублей.

Всем желающим предлагаются:

− 2 однушки площадью 30-32 «квадрата». Стоимость метра – 3450 рублей;

− 4 двушки площадью 52-55 «квадратов». Стоимость метра – 3400 рублей.

Неочередникам дополнительно нужно будет оплатить паркинг. Его стоимость составляет 25,9 тысяч рублей. Таким образом, стоимость однушки с паркингом составит 129 тысяч рублей (около 43 тысяч долларов), двушки − 202 тысячи рублей (около 67 тысяч долларов).

Отметим, что в прошлом сентябре квартиры на Жуковского застройщик предлагал по стоимости 3700 рублей за «квадрат» плюс обязательный паркинг за 27 тысяч рублей. Из-за отсутствия спроса цену скорректировали.

Принимать документы от желающих вступить в «долевку» будут с 29 июня в офисе «МДК» на улице Пономаренко, 43.