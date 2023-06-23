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Однушка плюс паркинг - 43 тысячи долларов. В доме на Жуковского появились свободные квартиры
23.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Неподалеку от Минск Мира подходит к завершению еще одна стройка – совсем скоро у метро «Ковальская Слобода» сдадут каркасный дом с пятиэтажным паркингом. Многоэтажка стала известной из-за огромных очередей, которые
Строит многоквартирный жилой дом на улице Жуковского «Минский домостроительный комбинат».
В этот раз к долевому строительству предлагается всего 7 квартир. Одна квартира без паркинга предлагается «очередникам» без направлений, 6 квартир с обязательным местом в паркинге – всем желающим.
Нуждающиеся могут претендовать на двушку площадью 53,56 «квадрата». Стоимость «квадрата» по норме (15 метров – на человека) − 1983 рубля, выше нормы − 3450 рублей.
Всем желающим предлагаются:
− 2 однушки площадью 30-32 «квадрата». Стоимость метра – 3450 рублей;
− 4 двушки площадью 52-55 «квадратов». Стоимость метра – 3400 рублей.
Неочередникам дополнительно нужно будет оплатить паркинг. Его стоимость составляет 25,9 тысяч рублей. Таким образом, стоимость однушки с паркингом составит 129 тысяч рублей (около 43 тысяч долларов), двушки − 202 тысячи рублей (около 67 тысяч долларов).
Отметим, что в прошлом сентябре квартиры на Жуковского застройщик
Принимать документы от желающих вступить в «долевку» будут с 29 июня в офисе «МДК» на улице Пономаренко, 43.
Напомним, что в связи с тем, что строительство дома на Жуковского выбилось из графика, в начале этого года дольщики
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Неподалеку от Минск Мира подходит к завершению еще одна стройка – совсем скоро у метро «Ковальская Слобода» сдадут каркасный дом с пятиэтажным паркингом....
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