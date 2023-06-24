"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым

Девушка отмечает, что цена на мороженное здесь выше, чем в магазине. Но, с другой стороны, и мороженное тут крафтовое.

- Тем более 4 рубля за полный рожок ー это очень даже хорошо. В парках обычно 1 шарик на такую сумму выходит, и весь рожок пустой.