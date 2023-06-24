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"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым
24.06.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске уже не первую неделю выстраиваются длинные очереди за кобринским мороженым в ТЦ "Столица". Realt решил узнать, почему люди и в будни, и в выходные стоят в этой очереди. Что же такого в этом мороженном? Рассказываем.
Ангелину привела сюда подруга, они пробовали это мороженое впервые. Девушка говорит, что очередь была небольшой, поэтому и решили купить. Пломбир ей понравился, но расстроило, что нет разнообразия вкусов.
ー Люблю мороженное и хотелось попробовать что-нибудь новое. Сразу почувствовала насыщенный молочный вкус. Еще мне показалось, что чувствуется вкус сгущенки. Консистенция похожа на сметану, это необычно. Я никогда не пробовала именно мягкое мороженое. Наверное, оно очень калорийное, потому что я сильно наелась одним рожком. Я очень грустила, что нет шоколадного мороженого. Но пломбир тоже неплох.
Девушка отмечает, что цена на мороженное здесь выше, чем в магазине. Но, с другой стороны, и мороженное тут крафтовое.
- Тем более 4 рубля за полный рожок ー это очень даже хорошо. В парках обычно 1 шарик на такую сумму выходит, и весь рожок пустой.
При этом Ангелина признается, что, несмотря на все плюсы этого мороженого, она купила бы его во второй раз, только если бы хотела наесться на полдня за 4 рубля или если бы добавили шоколадный вкус.
За одним из столиков замечаем Ирину. Женщина пьет кофе и с мороженным. Оказывается, она частый клиент «Любимого Бреста».
ー Мороженое из натуральных продуктов. Покупаю его раз уже в пятый, наверное. Стоимость меня устраивает, вкус тоже. Узнала про него еще в прошлом году, сказали сотрудники. Тогда оно у них тоже продавалось, но потом была реорганизация и сейчас все выглядит по-другому. Я здесь не только мороженое, но и сыры постоянно покупаю. Периодически беру обеды, поэтому буду покупать его и дальше.
Килограмм мороженого в ТЦ «Столица» стоит 32 рубля, То есть 3 рубля 20 копеек за 100 грамм. Но взять можно любое количество, потому что мороженое продается на развес.
За рожок нужно платить отдельно. Он стоит 18 копеек.
Недалеко от точки с мороженым встречаем компанию подростков. Кто-то из них уже пробовал этот пломбир раньше, а кто-то купил его впервые. С нами решает поделиться мнением Дарья.
ー Узнала про него от друзей, а они, наверное, из интернета. Ребята сказали, что вкусное, вот я и решила попробовать. Вкусное мороженое. Купила сразу огроменную порцию за 7 рублей. Но, если буду брать еще, то куплю поменьше.
Как видим, многие пробуют это мороженное впервые, но уже есть и преданные фанаты.
Кроме ТЦ «Столица» кобринское мороженое можно найти в Минске по адресам:
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"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым
В Минске уже не первую неделю выстраиваются длинные очереди за кобринским мороженым в ТЦ "Столица". Realt решил узнать, почему люди и в будни, и в выходные стоят в...
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