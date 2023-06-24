ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым

24.06.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В Минске уже не первую неделю выстраиваются длинные очереди за кобринским мороженым в ТЦ "Столица". Realt решил узнать, почему люди и в будни, и в выходные стоят в этой очереди. Что же такого в этом мороженном? Рассказываем.

"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым

Автомат по выдавливанию мягкого кобринского мороженого находится на нижнем уровне ТЦ "Столица", рядом с магазином «Любимый Брест» и KFC. Когда мы пришли очереди почти не было, но за пару минут набралось человек 10. Тут и там уже сидели довольные люди с мороженным в руках.


"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым

Ангелину привела сюда подруга, они пробовали это мороженое впервые. Девушка говорит, что очередь была небольшой, поэтому и решили купить. Пломбир ей понравился, но расстроило, что нет разнообразия вкусов.

ー Люблю мороженное и хотелось попробовать что-нибудь новое. Сразу почувствовала насыщенный молочный вкус. Еще мне показалось, что чувствуется вкус сгущенки. Консистенция похожа на сметану, это необычно. Я никогда не пробовала именно мягкое мороженое.  Наверное, оно очень калорийное, потому что я сильно наелась одним рожком.  Я очень грустила, что нет шоколадного мороженого. Но пломбир тоже неплох.


"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым

Девушка отмечает, что цена на мороженное здесь выше, чем в магазине. Но, с другой стороны, и мороженное тут крафтовое.

- Тем более 4 рубля за полный рожок ー это очень даже хорошо. В парках обычно 1 шарик на такую сумму выходит, и весь рожок пустой. 

При этом Ангелина признается, что, несмотря на все плюсы этого мороженого, она купила бы его во второй раз, только если бы хотела наесться на полдня за 4 рубля или если бы добавили шоколадный вкус.


"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым

За одним из столиков замечаем Ирину. Женщина пьет кофе и с мороженным. Оказывается, она частый клиент «Любимого Бреста».

 ー Мороженое из натуральных продуктов. Покупаю его раз уже в пятый, наверное. Стоимость меня устраивает, вкус тоже. Узнала про него еще в прошлом году, сказали сотрудники. Тогда оно у них тоже продавалось, но потом была реорганизация и сейчас все выглядит по-другому. Я здесь не только мороженое, но и сыры постоянно покупаю. Периодически беру обеды, поэтому буду покупать его и дальше.


"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым

Килограмм мороженого в ТЦ «Столица» стоит 32 рубля, То есть 3 рубля 20 копеек за 100 грамм. Но взять можно любое количество, потому что мороженое продается на развес.

За рожок нужно платить отдельно. Он стоит 18 копеек.

Также можно взять мороженое в стаканчике, оно стоит от 21 до 35 копеек. Цена зависит от объема. Если хочется больше мороженого, то для этого есть креманки и контейнеры объемом 0,5, 0,7 и 1 литр. Их стоимость начинается от 95 копеек.


"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым

Недалеко от точки с мороженым встречаем компанию подростков. Кто-то из них уже пробовал этот пломбир раньше, а кто-то купил его впервые. С нами решает поделиться мнением Дарья

ー Узнала про него от друзей, а они, наверное, из интернета. Ребята сказали, что вкусное, вот я и решила попробовать. Вкусное мороженое. Купила сразу огроменную порцию за 7 рублей. Но, если буду брать еще, то куплю поменьше.

Маргарита с мамой так же пробуют кобринское мороженое впервые.

ー Мороженое вкусное. Оно более нежное и не такое химозное, как остальные. Наши ожидания совпали с реальностью. Стоит оно чуть дороже, чем магазинное, но оно и вкуснее.


"Оно не такое химозное, как остальные". Узнали, почему минчане стоят в очереди за кобринским мороженым

Как видим, многие пробуют это мороженное впервые, но уже есть и преданные фанаты.

Кроме ТЦ «Столица» кобринское мороженое можно найти в Минске по адресам:

  • ул. Мстиславца, 18, магазин «Сырная карта»;
  • ул. Дзержинского, 125, кафе «ПонПушка»;
  • ул. Лобанка, 94, ТЦ «Максимус», кафе «ПонПушка»;
  • ул. Горецкого, 2, ТЦ «ГИППО», магазин MARMIMI;
  • ул. Притыцкого, 156, ТЦ GREEN CITY, «Еда рядом» (3 этаж).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске уже не первую неделю выстраиваются длинные очереди за кобринским мороженым в ТЦ "Столица". Realt решил узнать, почему люди и в будни, и в выходные стоят в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Однушка плюс паркинг - 43 тысячи долларов. В доме на Жуковского появились свободные квартиры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.06.2023
Mir24.TV Belarus
24.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика