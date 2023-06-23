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В Минске с очередями открылся самый большой жесткий дискаунтер «Грошык». Что там внутри?
23.06.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На месте знаменитого круглосуточного магазина «Европейский» в Минске открылся самый большой дискаунтер «Грошык». В честь этого в магазине собираются разыграть сумку с продуктами. Realt посмотрел, что там происходит в первые минуты после открытия.
Магазин на проспекте Независимости, 117 открылся в 10 утра. Но уже минут за 15 до открытия на скамейке около магазина собрались несколько человек. Магазин открыли заранее и запустили немногочисленных покупателей. Но уже очень скоро людей в «Грошыке» стало столько, словно это не 10 утра, а часов 6-7 вечера.
Магазин действительно гораздо больше других дискаунтеров сети: здесь достаточно широкие пролеты, но сегодня, учитывая количество людей, с корзинами бывает сложно разъехаться. Все оформлено в фирменных желто-зеленых цветах. Отдел с мясом и молочкой, как и в других «Грошыках» оформлен отдельно — в прохладном помещении, за тяжелыми пластиковыми шторами.
Цены — такие же, как и в других дискаунтерах сети и в целом действительно ниже других магазинов. Сегодня здесь проходят дегустации и акции.
(Будет дополнено)
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На месте знаменитого круглосуточного магазина «Европейский» в Минске открылся самый большой дискаунтер «Грошык». В честь этого в магазине собираются разыграть...
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