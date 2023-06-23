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В Минске с очередями открылся самый большой жесткий дискаунтер «Грошык». Что там внутри?

23.06.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На месте знаменитого круглосуточного магазина «Европейский» в Минске открылся самый большой дискаунтер «Грошык». В честь этого в магазине собираются разыграть сумку с продуктами. Realt посмотрел, что там происходит в первые минуты после открытия. 

В Минске с очередями открылся самый большой жесткий дискаунтер «Грошык». Что там внутри?

Магазин на проспекте Независимости, 117 открылся в 10 утра. Но уже минут за 15 до открытия на скамейке около магазина собрались несколько человек. Магазин открыли заранее и запустили немногочисленных покупателей. Но уже очень скоро людей в «Грошыке» стало столько, словно это не 10 утра, а часов 6-7 вечера.

В Минске с очередями открылся самый большой жесткий дискаунтер «Грошык». Что там внутри?
В Минске с очередями открылся самый большой жесткий дискаунтер «Грошык». Что там внутри?

Магазин действительно гораздо больше других дискаунтеров сети: здесь достаточно широкие пролеты, но сегодня, учитывая количество людей, с корзинами бывает сложно разъехаться. Все оформлено в фирменных желто-зеленых цветах. Отдел с мясом и молочкой, как и в других «Грошыках» оформлен отдельно — в прохладном помещении, за тяжелыми пластиковыми шторами. 

В Минске с очередями открылся самый большой жесткий дискаунтер «Грошык». Что там внутри?
В Минске с очередями открылся самый большой жесткий дискаунтер «Грошык». Что там внутри?

Цены — такие же, как и в других дискаунтерах сети и в целом действительно ниже других магазинов. Сегодня здесь проходят дегустации и акции.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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На месте знаменитого круглосуточного магазина «Европейский» в Минске открылся самый большой дискаунтер «Грошык». В честь этого в магазине собираются разыграть...
 
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