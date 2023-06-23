В Минске с очередями открылся самый большой жесткий дискаунтер «Грошык». Что там внутри?

Магазин на проспекте Независимости, 117 открылся в 10 утра. Но уже минут за 15 до открытия на скамейке около магазина собрались несколько человек. Магазин открыли заранее и запустили немногочисленных покупателей. Но уже очень скоро людей в «Грошыке» стало столько, словно это не 10 утра, а часов 6-7 вечера.