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«Стены — из ржаной соломы». Белоруска и британец построили энергоэффективный дом на Браславских озерах
26.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
12 лет назад, переехав из Великобритании в Беларусь, Алла и Брайан одними из первых опробовали технологию строительства нетипичного для наших широт каркасного дома. Стены наполнены прессованной ржаной соломой, на крыше — солнечные коллекторы. Дом отапливается
Ошибки строителей исправляли своими руками
История наших героев кажется, на первый взгляд, авантюрой — кардинально изменить вполне благополучный уклад жизни на острове Мэн в Ирландском море на белорусскую глубинку. Но знакомство с Аллой и Брайаном развеяло все сомнения.
— Думали о домике у леса, рядом с водоемом, подальше от суеты - рассказывает хозяйка. — Мы оба вегетарианцы, поэтому хотелось заняться собственным садом и огородом, делать закатки и заморозки, молоть муку и печь свой хлеб. В общем, самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым. При этом у нас не было никакого опыта деревенской жизни.
Участок у леса со старым, полуразрушенным домом присмотрели на краю тихой деревни в Браславском районе рядом с озером. Это практически хутор, где спокойная и размеренная жизнь спрятана от городской суеты, где каждый день наслаждаешься тишиной и восхищаешься природой. Старый дом снесли до фундамента и на этой основе начали свой проект.
Профессия Брайана была связана с энергоэффективными технологиями, поэтому дом пара хотела экологичный, энергоэффективный и, очень важно, с независимой от перепадов электричества и проблем с другими коммуникациями автономной инженерной системой.
Уделив достаточно много времени изучению энергоэффективного домостроения, решили строить деревянный каркасный дом в два этажа, а в качестве наполнителя использовать прессованную ржаную солому. Это экологичный и теплый материал: условия жизни в соломенных домах гораздо лучше, чем в любых других. К тому же экономится огромное количество материальных ресурсов и энергии, как при строительстве, так и при эксплуатации дома. Поверх соломы — цементно-стружечные плиты. Толщина стен — 50 сантиметров. Площадь дома — 243 м².
— Нас часто спрашивают про мышей, — говорит Алла. — Но в ржаной соломе мыши не заводятся.
После долгих судебных разбирательств часть денег удалось отсудить — их и потратили на ремонт. Ошибки строителей исправляли собственными руками: полностью снимали отделку, укрепляли стены, сами штукатурили, шпаклевали, покрывали древесину лаком, укладывали плитку. Из-за того, что трещины были и снаружи, дом пришлось обшить сайдингом. На крыше поверх влагозащитной мембраны и соломы уложили мягкую черепицу.
— Труднее всего было поднимать и крепить к стене деревянные панели для отделки лестничного проема. Для таких работ нужно быть в хорошей физической форме, — говорит Алла.
— На заводе-производителе в Чехии нам посоветовали обратиться к официальному представителю в Беларуси — Торговый дом «АТМОС». Инженеры компании «АТМОС» провели полный комплекс работ — от расчета и подбора котла и необходимого оборудования для отопления, которое соответствовало нашим пожеланиям, до монтажа и запуска нашей системы отопления, — дополняет Брайан.
Он приводит весомые аргументы в пользу
— Во-первых, КПД котлов на дровах 90-92%. Зимой котел мы топим через день. За год уходит примерно 7−8 кубометров дров.
— В-третьих, для нас очень важно, — котел экологичен, то есть дыма из трубы практически не видно, а в доме нет копоти и специфических запахов. В-четвертых, еще одно важное преимущество этих котлов — в процессе горения используется не сразу всё топливо, а лишь необходимое количество. Поэтому мощность системы не колеблется, а стабильность заданного режима сохраняется, — говорит Брайан. — Аргументов можно приводить очень много. Я доволен своим выбором. Уже 12 лет котел работает без проблем и не требует дополнительного обслуживания и ремонта. Раз в две недели я просто вычищаю золу. Надеюсь, что котел прослужит еще минимум 12 лет. Да, пиролизные котлы ATMOS дороже, но зато это надежное оборудование и экономичное с точки зрения затрат.
На первый взгляд, система отопления кажется сложной и дорогой. Котел нагревает воду, которая накапливается в специальной емкости объемом 1500 литров. Далее она циркулирует в теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором этаже, а также нагревает бойлер.
Инженерную систему дополняют трубчатые солнечные коллекторы фирмы REGULUS, установленные на крыше. Их также заказывали в Торговом доме «АТМОС». Летом, когда котел не топят, энергии от солнечных коллекторов достаточно для подогрева воды в кухне, душе и ванной. То есть электроэнергия для нагрева воды практически не используется. Коллекторы максимально эффективно работают круглый год в солнечные дни, а в пасмурные их эффективность снижается.
Дрова заказывают в соседнем лесхозе. Расходы на отопление, по словам Аллы, за прошлый отопительный сезон (с октября до середины мая) составили приблизительно 600-700 рублей. Поэтому затраты на энергоэффективное отопление давно окупились.
Плиту на дровах привезли из Великобритании
Планировку и дизайн наши герои продумывали сами. На первом этаже обустроили просторную кухню-столовую, гостиную, санузел, кладовую, котельную, гараж. На втором мансардном этаже — две спальни, библиотека, санузел. В коридоре нашлось место для небольшого кабинета. Практически всю мебель — деревянную кухню, сервант, стулья и даже раковину — перевезли из Великобритании. Во внутренней отделке дома использовано много дерева. Поэтому мебель органично вписалась в интерьер.
В кухне установили две плиты: одна электрическая, другая — на дровах.
Нам тоже понравился дом: теплый, уютный, экологичный. Современные энергоэффективные системы отопления и водоснабжения способны обеспечить комфорт и автономность даже в самом отдаленном загородном доме. Доверьтесь специалистам: эксперты Торгового дома «АТМОС» подберут для вас подходящий проект, реализуют его и обеспечат обслуживание. Всё для того, чтобы вам было комфортно и спокойно!
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«Стены — из ржаной соломы». Белоруска и британец построили энергоэффективный дом на Браславских озерах
12 лет назад, переехав из Великобритании в Беларусь, Алла и Брайан одними из первых опробовали технологию строительства нетипичного для наших широт каркасного...
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