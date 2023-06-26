«Стены — из ржаной соломы». Белоруска и британец построили энергоэффективный дом на Браславских озерах

Участок у леса со старым, полуразрушенным домом присмотрели на краю тихой деревни в Браславском районе рядом с озером. Это практически хутор, где спокойная и размеренная жизнь спрятана от городской суеты, где каждый день наслаждаешься тишиной и восхищаешься природой. Старый дом снесли до фундамента и на этой основе начали свой проект.

Профессия Брайана была связана с энергоэффективными технологиями, поэтому дом пара хотела экологичный, энергоэффективный и, очень важно, с независимой от перепадов электричества и проблем с другими коммуникациями автономной инженерной системой.

Уделив достаточно много времени изучению энергоэффективного домостроения, решили строить деревянный каркасный дом в два этажа, а в качестве наполнителя использовать прессованную ржаную солому. Это экологичный и теплый материал: условия жизни в соломенных домах гораздо лучше, чем в любых других. К тому же экономится огромное количество материальных ресурсов и энергии, как при строительстве, так и при эксплуатации дома. Поверх соломы — цементно-стружечные плиты. Толщина стен — 50 сантиметров. Площадь дома — 243 м².

— Нас часто спрашивают про мышей, — говорит Алла. — Но в ржаной соломе мыши не заводятся.