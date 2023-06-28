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Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

28.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

О деревенской жизни у большинства горожан поверхностное понимание, часто идеализированное. Утром встать с петухами, омыть ноги в росе, сесть на террасу с кофе и наблюдать за восходом солнца. Но на этом день не заканчивается — пора полоть, колоть, косить, коз доить, хозяйство кормить и еще тысячу дел переделать, прежде чем опять сесть на террасе и смотреть в закат. Сложно, скажете вы? Вовсе нет, говорит Светлана, герой нашего материала о счастье жить практически на хуторе, у берега извилистой речки в Налибокской пуще. Для всех, кто мечтает о жизни, работе в удовольствие и отдыхе в своем доме, «Беларусбанк» предлагает кредит «СТРОЙДОМ».

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

 

На краю земли

Деревня Мильва-Березина, в которую завела нас лесная грунтовка, на карте отмечена только потому, что здесь еще сохранилось несколько жилых домов и усадьба для отдыха туристов. Сотовая связь работает лишь в определенных местах, мобильный интернет не грузит.

 


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Пока мы прогуливались по имению, в начале деревни остановился белый ПАЗик. Оказалось, что это такой фельдшерский пункт на колесах, на котором медики наведываются к пациентам в самые глухие места района. Сюда, кстати, еще и автолавка два раза в неделю заезжает.

- Когда-то это была довольно большая деревня, со школой, - рассказывает Светлана. - Здесь был панский маентак. За рекой уже вторая часть деревни, хотя она больше хуторского типа, всего домов пять. Когда мы здесь обосновались, то начали интересоваться историей места. В Ивьевском архиве узнали, кто до революции тут был главным — земли принадлежали пану Милевскому. Теперь, конечно, мало что осталось от того времени. Хотя постоянно находим артефакты — дно старого кувшина, прусскую монету, ладанку, медную вилку, колечко. Это сейчас место тупиковое, отрезано от цивилизации, а раньше на реке было оживленное движение, можно было до Любчи с ее замком добраться. Кстати, трафик байдарочников летом приличный.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Вам тоже нравится жить и работать на земле, дышать свежим воздухом и наслаждаться тишиной? Построить свой дом теперь еще проще: на помощь придет кредит «СТРОЙДОМ» от «Беларусбанка». Сумму до 100 000 рублей можно взять на срок до 12 лет. Для клиентов, которые покупают товары и заказывают услуги у белорусских производителей, процентная ставка составит 12,5%. Для остальных категорий — 14,4%.

Хозяйство по уму

Нынешние владельцы решили переосмыслить жизнь в деревне, сделать труд полезным, прибыльным и приносящим радость. Поэтому сначала попробовали себя как хозяева агроусадьбы. Но в итоге это оказалось совсем не тем, о чем мечталось и этим бизнесом теперь занимаются другие люди. А сами же они взялись за обустройство собственной усадьбы, для души. Купили участок у реки, с остатками старого строения.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

- Землю напротив мы взяли в аренду, более 45 соток, - говорит Светлана. - Это место было не застроено, за ним находилась школа. Всего у нас 70 соток, и еще хотим взять.

И как вы понимаете, землю в деревне под, по сути, бесполезный газон никто не занимает — она используется по прямому назначению. Тут вам и грядки, и загон бульбы, и кусты, и молодой сад.

В периметре хозяйственных владений — аккуратные строения, меньше всего напоминающие деревенские сараи: покрашенные в модный светло-серый цвет, с мягкой черепицей на крыше. В одном живут упитанные цыплята-бройлеры, в другом — разговорчивые индюки, в третьем — куры-несушки.

- В этом году у нас даже собственные цыплята появились, - делится достижениями хозяйства Светлана.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Пока мы наблюдали за желтыми пушистыми комочками, бегающими у ног заботливой мамы, в загон пришла рогатая коза. И еще одна. И третья - без рогов и поменьше. Светлана сама доит своих козочек.

- Это совсем не тяжело, если есть доильный аппарат, - смеется она. Именно из молока этих рогатых-бородатых получается сыр.

На этом обзорная экскурсия на мини-ферму не заканчивается — в тени огромных лип и кленов, вероятно, помнящих Наполеона, пасутся овечки. Пастух у них есть — электрический, иначе ищи-свищи по местным дебрям.

Запас историй из жизни животных у Светланы неиссякаемый — какие-то веселые, а некоторые не очень.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

- Однажды, когда мы только начинали заниматься козами, пришла наша Милка с огромным раздутым животом. Мы думали, что она просто так хорошо травы наелась, но позже стало понятно, что ей нехорошо, что это вздутие и козу нужно спасать. Почитали, что нужно напоить ее смесью водки, подсолнечного масла и соды. Но водки в доме не оказалось и муж достал свой коньяк. Усовершенствованное таким образом народное средство помогло, коктейль козе понравился. 

Но не всё так хорошо заканчивалось. Светлана рассказала и грустную историю о свинках, которые вполне счастливо жили в своих трех домиках, пока до этой глухой деревни, вдали от свиноферм и сельхозпроизводств, не добралась африканская чума. Итог печальный, никто не выжил.

А еще сюда часто заходит крупная дичь. Олени, например, зачем-то испортили молодой можжевельник, высаженный Светланой. Баловались — откусили и выплюнули.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

 

Рай для себя

Сколько раз в этот день мы услышали слова «а хотите попробовать» — и каждый раз предлагалось разное. Сладкая и ароматнейшая клубника, лимонад с тархуном и апельсином, жимолость с приятной кислинкой и вкусом черники, ревень, холодное молоко.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

— Землянику с изысканным ароматом я посажу прямо на цоколь старого фундамента, - Светлана вывела нас из огородов и ведет показывать свой дом.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

С этого момента мы наконец-то слезли с пищевой иглы и занялись делом — снимать и слушать. Хотя соблазны остались — хозяйка делает сыры из козьего молока с чудесными названиями. Запомнились лишь пошехонский, моцарелла, сусанинский и гауда, а остальные просто остались в подсознании — буду во Франции, может припомню шевр или кроттен с плесенью.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Дом, который стал центром имения, небольшой, всего на 70 квадратов. Он стоит внутри старого фундамента из валунов. На этом месте было здание, назначение которого постоянно менялось — дом управляющего, госпиталь, общежитие для колхозников. О его внушительных размерах напоминает периметр из валунов.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Здесь, на фоне буйствующей зелени и барражирующих оводов, дом смотрится нарядно и даже как-то празднично — этакий щеголь, заглянувший в провинцию.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

- Проект, вернее, эксиз, муж нашел на сайте одной строительной компании, которая не удосужилась даже ответить по телефону, - рассказывает Светлана. - Мы обратились к ребятам из BelstroykaPRO, чтобы они внесли изменения в планировку и построили дом. Технологию выбрали каркасную — мы хотели построиться быстро. За метражом не гнались — нам нужен был компактный, теплый и уютный дом с террасой, выходящей к реке.

Мастерам, строившим дом, можно даже позавидовать — им повезло работать в окружении такой природы. Объект сдали через 2,5 месяцаСтоит отметить, что сделано всё безукоризненно, хозяйка не нашла к чему придраться. Зимовка тоже прошла безболезненно - в каркасном доме всегда тепло и уютно. 


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Кредит «СТРОЙДОМ» от «Беларусбанка» можно взять как на самостоятельное строительство, так и на покупку дома/домокомплекта. Рассчитывайте свои возможности в специальном калькуляторе и выбирайте понравившийся проект для вашей комфортной загородной жизни!

Планировка имеет особенности. Например, сразу от входа начинается кухня, перетекающая в пространство столовой и гостиной. Из нее три двери — в спальню, кабинет и совмещенный санузел.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Интерьер сделан в современном стиле, очень уютный, атмосферный. Дизайн-проект разработала и реализовала хозяйка — сама подбирала цвета и красила мебель, продумывала освещение, декор. В доме преобладают белый цвет и деревянные поверхности, в гостиной акцентом служит стена сложного сине-сиреневого, джинсового цвета.

- На самом деле она задумывалась зеленой, как елка, но в итоге получилась такая, - рассказывает Светлана. - От окон в пол отказались - я мечтала о широких подоконниках, на которых можно было бы удобно устроиться с книжкой. А как подоконник-лежанка будет выглядеть, я высмотрела в Pinterest: со шкафами для хранения, мягким матрасиком и подушками.


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Нужные по форме настенные светильники нашлись в белорусском магазине, правда, не в том цвете — снаружи они черные, внутри были под медь. Но Светлана нашла выход — покрасила внутреннюю часть в нужный белый из баллончика.

В доме много часов с боем — это увлечение хозяина, он их покупает, чинит, добавляет в свою коллекцию .


Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Как видите, в деревне можно не только много работать, но и находить время для отдыха, для своих увлечений.

«Ей поговорить не с кем и вообще дико скучно», - думают, наверное, многие. А вот и не угадали. Светлана признается, что за время своего городского этапа жизни от общения даже устала. А когда становится скучно, выезжает в Минск, собирает подруг, которые, живя одном городе, могут и не встретиться.

- Честно говоря, я долго в городе уже не могу — не знаю, что там делать, - делится она. - Забегу в садовый магазин, накуплю всего — и домой. 

Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

 
Теги: Минск
 
 
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О деревенской жизни у большинства горожан поверхностное понимание, часто идеализированное. Утром встать с петухами, омыть ноги в росе, сесть на террасу с кофе и...
 
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