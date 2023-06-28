Деревня бывает и такой: стильный дом, куры, козы и счастливые люди. Побывали в райском месте в глуши

Пока мы прогуливались по имению, в начале деревни остановился белый ПАЗик. Оказалось, что это такой фельдшерский пункт на колесах, на котором медики наведываются к пациентам в самые глухие места района. Сюда, кстати, еще и автолавка два раза в неделю заезжает.

- Когда-то это была довольно большая деревня, со школой, - рассказывает Светлана. - Здесь был панский маентак. За рекой уже вторая часть деревни, хотя она больше хуторского типа, всего домов пять. Когда мы здесь обосновались, то начали интересоваться историей места. В Ивьевском архиве узнали, кто до революции тут был главным — земли принадлежали пану Милевскому. Теперь, конечно, мало что осталось от того времени. Хотя постоянно находим артефакты — дно старого кувшина, прусскую монету, ладанку, медную вилку, колечко. Это сейчас место тупиковое, отрезано от цивилизации, а раньше на реке было оживленное движение, можно было до Любчи с ее замком добраться. Кстати, трафик байдарочников летом приличный.