«Стоимость метра сравнялась с Минск Миром». Эксперт рассказал, какие квартиры сейчас можно купить в «Парке Челюскинцев»

Олег говорит, что объективные недостатки у комплекса тоже есть. Например, здесь мало парковочных мест:

— В подземный паркинг дома могут стать 20 машин, а сверху — 280 квартир. Многие жители находят места для парковки снаружи комплекса. Проблема уже решается — рядом достроили паркинг на 999 мест, по 6 тысяч евро за место. В этом же здании открылся «Виталюр». Чтобы людям было комфортнее, для перемещения между этажами установили лифты. Для велосипедов в подземных паркингах есть кладовые, также планируют сделать велобоксы.