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«Стоимость метра сравнялась с Минск Миром». Эксперт рассказал, какие квартиры сейчас можно купить в «Парке Челюскинцев»
29.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сияющие новизной высотки «Парка Челюскинцев» видны с проспекта Независимости еще в районе Академии наук. Мы уже не раз делали репортажи отсюда, узнавали мнения местных жителей и составляли свои впечатления. На этой раз обсудим комплекс с экспертом. Агент по недвижимости Олег Муравский рассказал, чем перспективен жилой комплекс и как купить квартиру с видом на парк.
В парке можно погулять и посидеть с книгой, устроить пикник. В июле-августе — прокатиться по Детской железной дороге. Работает Ботанический сад — место для красивых свиданий, стильных фотосессий и городских пикников. Пешком можно дойти до «Фристайла» и «Олимпийского» с летними террасами и термальным бассейном, чуть дальше — Слепянская водная система.
«Вопросы с садиками и школами сходу решены»
Мы с фотографом, не сговариваясь, проверили велосипедную и автомобильную инфраструктуру комплекса «Парк Челюскинцев». Я приехала на велосипеде — мне удалось, не спешиваясь, проехать по дворам и прицепить его под лестницей одного из подъездов, рядом с другими велосипедами. Заметила рядом камеру видеонаблюдения: за сохранность можно не переживать. Фотограф припарковал машину на стоянке с внешней стороны комплекса. Во второй половине дня, пока жители не вернулись с работы, он легко нашел место.
Здесь мы уже устраиваемся поудобнее и начинаем обсуждать инфраструктуру самого комплекса.
— Один детский сад — возле ЖК, еще один — прямо в доме, на первом этаже. Это первый такой садик в нашей стране. Две гимназии, лицей. Много кружков и развивающих центров. Эти вопросы для семей с детьми сходу решены, — говорит Олег. — С детскими поликлиниками тоже всё хорошо. Не всегда можно быстро попасть в поликлинику для взрослых, но такие проблемы есть во всех районах. В целом инфраструктура квартала развитая — есть кафе, фитнес-центры, салоны красоты, теннисный корт.
Олег говорит, что объективные недостатки у комплекса тоже есть. Например, здесь мало парковочных мест:
— В подземный паркинг дома могут стать 20 машин, а сверху — 280 квартир. Многие жители находят места для парковки снаружи комплекса. Проблема уже решается — рядом достроили паркинг на 999 мест, по 6 тысяч евро за место. В этом же здании открылся «Виталюр». Чтобы людям было комфортнее, для перемещения между этажами установили лифты. Для велосипедов в подземных паркингах есть кладовые, также планируют сделать велобоксы.
Пока мы ходили по лобби и детским площадкам, отметили еще один плюс жилого комплекса. С нами поздоровался каждый встречный — здесь так принято.
Жилье с отделкой подойдет для людей, занятых работой, для молодой семьи, которая ждет пополнение, для студента, которому родители покупают первое жилье в Минске.
— Кстати, ЖК «Парк Челюскинцев» в целом очень удобен для студентов. Рядом — корпуса БГУИРа, БНТУ, БГАТУ, МГЛУ, Академии искусств. Людям, которые едут в Минск на учебу, подойдут небольшие квартиры по 39 квадратных метров. Они легко превращаются в евродвушки — туда помещаются и зона спальни, и кухня-гостиная.
Жилой комплекс хорош и для людей, работающих на удаленке. Всё необходимое в шаговой доступности, для перезагрузки и отдыха можно пойти в парк, где легко дышится в любой сезон. Иногда, чтобы переключиться, будет достаточно просто посмотреть в окно.
Олег советует не экономить на звукоизоляции:
— Обшивка стен двойными листами гипсокартона обойдется в тысячу долларов и обеспечит вам тишину на годы вперед. Во всех квартирах с отделкой, которые продаем мы, звукоизоляция уже сделана.
Посмотрев квартиры, спускаемся вниз и замечаем, что здесь установлены скоростные лифты OTIS. Пока что они еще обшиты защитными пленками — дома новые и ремонты в квартирах продолжаются. Комплекс обживается постепенно:
— Стоимость квартир сейчас стартует от 1 450 евро за квадратный метр в эквиваленте. Цены стали такими же, как в подорожавшем Минск Мире. Преимущества и недостатки комплексов вы можете сравнить сами. Доступных к покупке квартир осталось немного, постепенно они будут дорожать – сейчас стоимость жилья в «Парке Челюскинцев» растет на 10% в год, уровень жизни здесь повышается. Гораздо лучше вложить деньги сюда, чем в хрущевку или низкокачественную новостройку, которая со временем упадет в цене.
Как купить квартиру в ЖК «Парк Челюскинцев»?
Чтобы больше узнать о квартирах в ЖК «Парк Челюскинцев» и подобрать жилье с идеальным для вас видом из окна, звоните в агентство недвижимости «Эксперт» по номерам:
+375 (17) 399-13-39;
+375 (29) 385-66-27.
Также вы можете оставить свой номер в форме ниже — и специалисты агентства вам перезвонят. Эксперты встретят вас в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», проведут экскурсию по дворам и лобби домов, покажут различные планировки квартир и ответят на все вопросы.
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«Стоимость метра сравнялась с Минск Миром». Эксперт рассказал, какие квартиры сейчас можно купить в «Парке Челюскинцев»
Сияющие новизной высотки «Парка Челюскинцев» видны с проспекта Независимости еще в районе Академии наук. Мы уже не раз делали репортажи отсюда, узнавали мнения...
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