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Тысяча долларов за участок в 50 км от Минска. Итоги аукциона по продаже земли
28.06.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.
На аукцион было предложено 3 лота – земельных участка в деревнях Лавля, Липки и поселке Пелика.
На лот № 1 – участок 14,98 сотки с кадастровым номером 624884502601000096 находится в д. Лавля примерно в 12 километрах от Смолевичей и 50 километрах от Минска. Имеется возможность подведения к дому электричества.
Земельный надел оценен в 5 000 рублей. На лот претендовал один человек. Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 5 250 рублей, 1 744 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Напомним, что на аукционе в мае этого года участок в Лавле также продан единственному заявителю за 5 250 рублей, или 1 875 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На лот № 2 – участок с кадастровым номером 624884503101000122 расположен в д. Липки в водоохранной зоне реки Черница примерно в 5 километрах от Смолевичей и 40 километрах от Минска. Площадь земельного надела составляет 11,65 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа.
Лот оценен в 10 000 рублей. На него претендовали 4 человека. Участок продан за 17 716 рублей, или 5 884 доллара.
На лот № 3 – участок с кадастровым номером 624884505101000048 находится в п. Пелика примерно в 15 километрах от районного центра и 50 километрах от Минска. Надел насчитывает 14,98 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества.
Начальная цена на лот составила 3 000 рублей. Участок пожелал купить один человек. Земельный надел продан за 3 150 рублей, или 1 046 долларов.
Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском.
Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
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