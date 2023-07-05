Решилась судьба загадочного коттеджа в Уручье. Посмотрели, как сносят легенду

Сегодня на площадке появилась строительная техника. Так и не начавшую работать стоянку с коммерческой надстройкой начали сносить. Справиться со сносом капитального сооружения, а также благоустроить и озеленить участок, собираются к сентябрю этого года.

Мы позвонили в УКС Заводского района, где нам пояснили, что на улице Городецкой в Уручье идет снос объекта, не введенного в эксплуатацию.

− Идет снос этого кафе. Есть указ, по которому мы должны ликвидировать все недострои в городе Минске. Мы посадим траву и уйдем. Ничего строить мы там не собираемся.