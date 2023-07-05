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Решилась судьба загадочного коттеджа в Уручье. Посмотрели, как сносят легенду
05.07.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот странный коттедж в минском микрорайоне Уручье стоял заброшенным практически с конца 90-х годов. Старожилы еще помнят, как тут вроде бы собирались открыть ресторан, но объект так и не заработал. Судьбу неиспользуемой постройки решали более 20 лет, и вот сегодня на улице Городецкой неожиданно появилась строительная техника.
Согласно информации, найденной в древнем
Еще в 2003 году от застройщика требовали выполнить требования МЧС по организации системы автоматического пожаротушения и дымоудаления. По каким причинам компании «Стройтехника» так и не удалось выполнить требования МЧС неизвестно, но кирпичный коттедж с черепичной крышей простоял в замороженном виде еще 20 лет и стал местной легендой.
Одни считали, что это новый белорус строил дом для семьи, но не рассчитал свои возможности, другие говорили, что это не дом, а ресторан, который даже работал какое-то время, но быстро закрылся. Третьи считали, что постройка возведена незаконно, ведь стоит близко к жилому дому и занимает его зеленую территорию.
Судя по всему, правых в истории не оказалось. На днях загадочный коттедж огородили, а на строительном заборе появился паспорт объекта. Заказчиком работ на нем значится УКС Заводского района. В паспорте сообщается, что на месте дома проводятся работы по «благоустройству и озеленению нарушенных земель».
Сегодня на площадке появилась строительная техника. Так и не начавшую работать стоянку с коммерческой надстройкой начали сносить. Справиться со сносом капитального сооружения, а также благоустроить и озеленить участок, собираются к сентябрю этого года.
Мы позвонили в УКС Заводского района, где нам пояснили, что на улице Городецкой в Уручье идет снос объекта, не введенного в эксплуатацию.
− Идет снос этого кафе. Есть указ, по которому мы должны ликвидировать все недострои в городе Минске. Мы посадим траву и уйдем. Ничего строить мы там не собираемся.
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Этот странный коттедж в минском микрорайоне Уручье стоял заброшенным практически с конца 90-х годов. Старожилы еще помнят, как тут вроде бы собирались открыть...
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