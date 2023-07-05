ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Решилась судьба загадочного коттеджа в Уручье. Посмотрели, как сносят легенду

05.07.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Этот странный коттедж в минском микрорайоне Уручье стоял заброшенным практически с конца 90-х годов. Старожилы еще помнят, как тут вроде бы собирались открыть ресторан, но объект так и не заработал. Судьбу неиспользуемой постройки решали более 20 лет, и вот сегодня на улице Городецкой неожиданно появилась строительная техника.

Решилась судьба загадочного коттеджа в Уручье. Посмотрели, как сносят легенду

Согласно информации, найденной в древнем документе по использованию объектов незавершенного строительства на сайте Мингорисполкома, заброшенная постройка ранее принадлежала гаражно-строительному кооперативу «Стройтехника». Он намеревался построить здесь подземную стоянку на 22 места, а также возвести офисную надстройку (тот самый коттедж).

Еще в 2003 году от застройщика требовали выполнить требования МЧС по организации системы автоматического пожаротушения и дымоудаления. По каким причинам компании «Стройтехника» так и не удалось выполнить требования МЧС неизвестно, но кирпичный коттедж с черепичной крышей простоял в замороженном виде еще 20 лет и стал местной легендой.

Решилась судьба загадочного коттеджа в Уручье. Посмотрели, как сносят легенду
Решилась судьба загадочного коттеджа в Уручье. Посмотрели, как сносят легенду

Одни считали, что это новый белорус строил дом для семьи, но не рассчитал свои возможности, другие говорили, что это не дом, а ресторан, который даже работал какое-то время, но быстро закрылся. Третьи считали, что постройка возведена незаконно, ведь стоит близко к жилому дому и занимает его зеленую территорию.

Решилась судьба загадочного коттеджа в Уручье. Посмотрели, как сносят легенду

Судя по всему, правых в истории не оказалось. На днях загадочный коттедж огородили, а на строительном заборе появился паспорт объекта. Заказчиком работ на нем значится УКС Заводского района. В паспорте сообщается, что на месте дома проводятся работы по «благоустройству и озеленению нарушенных земель». 

Решилась судьба загадочного коттеджа в Уручье. Посмотрели, как сносят легенду

Сегодня на площадке появилась строительная техника. Так и не начавшую работать стоянку с коммерческой надстройкой начали сносить. Справиться со сносом капитального сооружения, а также благоустроить и озеленить участок, собираются к сентябрю этого года.

Мы позвонили в УКС Заводского района, где нам пояснили, что на улице Городецкой в Уручье идет снос объекта, не введенного в эксплуатацию.

− Идет снос этого кафе. Есть указ, по которому мы должны ликвидировать все недострои в городе Минске. Мы посадим траву и уйдем. Ничего строить мы там не собираемся. 

Решилась судьба загадочного коттеджа в Уручье. Посмотрели, как сносят легенду
Решилась судьба загадочного коттеджа в Уручье. Посмотрели, как сносят легенду

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот странный коттедж в минском микрорайоне Уручье стоял заброшенным практически с конца 90-х годов. Старожилы еще помнят, как тут вроде бы собирались открыть...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Роскошь – не кредит, а аренда квартиры». Специалист банка и психолог объяснили, почему люди всё чаще решаются на ипотеку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.07.2023
Mir24.TV Belarus
05.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика