«В июле продавцы будут более сговорчивыми». Что происходит с дачами в разгар сезона

А что в таком случае насчет снижения цен?

— Снижение цен может понадобиться для продавцов продающих самостоятельно - чтобы в ситуации большого предложения и снижающегося спроса попасть первыми на глаза покупателям. Сегодня у покупателей очень большой выбор, и это проблема для продавцов. Фильтруя на сайте объекты по цене, покупатель начинает их рассматривать с более дешевых. Когда их много, как сейчас - в поле зрения покупателя попадает только небольшое количество объектов. Поэтому небольшое снижение цены — это возможность попасть покупателю на глаза и привлечь внимание. Часто бывает ситуация, что продавец готов к торгу на условные три тысячи долларов, но из-за того, что в объявлении сумма указана больше, потенциальный покупатель просто не увидит этот объект.

В то время как опытный агент по недвижимости предлагает объекты потенциальным покупателям исходя не только из стоимости, а из сочетания цены и качества, включая понимание заложенной скидки на торг. Именно поэтому многие наши клиенты — это продавцы, которые сами не смогли продать.

Хоть интерес к дачам и загородным домам вырос несколько лет назад и остается на достаточно высоком уровне, но в реальности людей, которые готовы вложить деньги, не так и много. Люди интересуются, смотрят, но это далеко не всегда перерастает в реальные сделки.