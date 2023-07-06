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«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы

06.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс, который возводится неподалеку от проспекта Победителей в Минске, продолжает щекотать нервы дольщикам. Еще в 2019-м году, сразу после старта, на элитную новостройку ополчились местные жители, из-за чего дом «заморозили» почти на год. Когда же проблемы решились и стройка, казалось, вышла на финишную прямую, работы вновь замедлились. Мы поговорили с одним из дольщиков и посмотрели, как идет возведение дома.

«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы

«Я платил за метр 1600 долларов, но потом проект упростили»

Напомним, что на данную площадку (участок среди старых двух-, трех- и четырехэтажек) компания «СИ-трейдинг» вышла еще в 2019 году. Модный ЖК под названием «Гастелло Резиденс» быстро привлек потенциальных дольщиков, однако тревогу забили жители ближайших домов − высотка грозила лишить их солнца. В итоге, строительство дома пришлось приостановить, а проект доработать. Возведение ЖК «Гастелло Резиденс» возобновилось только в 2021 году.

Последний раз мы были на стройке осенью, однако с тех пор тут изменилось немного. Сам каркасник уже полностью возведен и частично укрыт вентфасадом, но здесь по-прежнему установлены не все балконы, а также отсутствует благоустройство территории.

«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы
«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы

О том, что на стройке не все гладко, нам сообщил и один из дольщиков. Мужчина ждет своей квартиры уже 4 года и говорит, что его терпение давно лопнуло:

− Нам обещали элитный дом, а в итоге мы получим совсем не то, на что рассчитывали. Посмотрите, какие ограждения лоджий нарисованы у них на рендерах, и какие они в итоге нам поставили. Это какие-то черные оградки, как на кладбище, а должно было быть стекло. Дальше − на рендерах они обещали закрытую домовую территорию, а в итоге ее не будет. Оказывается, мы просто ошиблись и все не так поняли. Также есть изменения в сторону удешевления покрытия на лоджиях, отделки мест общего пользования. При этом на момент покупки я платил за квадратный метр 1600 долларов, что было выше средней цены по рынку.

«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы
«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы

Наш собеседник также обращает внимание на то, что некоторые работы, по его мнению, ведутся с нарушением строительных норм и правил. К примеру, из-за того, что дом простоял неотапливаемым и открытым около двух лет, внутри появились проблемы со штукатуркой (она просто стала отваливаться). Кроме того, есть вопросы по качеству материалов, которые долгое время лежали под снегом и дождем.

− Периодически на стройке появляется несколько человек, что-то поделают, принесут-унесут, а потом дальше все стоит. Я бы уже плюнул на все это и вернул свои деньги, но их застройщик возвращать отказывается, отправляет к юристам.

«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы
«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы

Дольщики «Гастелло Резиденс», потеряв всякое терпение, сейчас обращаются в различные инстанции – от Госконтроля до Администрации Президента. Помимо упрощений проекта, людей волнуют сроки сдачи дома, ведь ввод новостройки в эксплуатацию переносили уже несколько раз. Новостройку первоначально собирались сдать в 2021 году, потом в 2022-м, теперь уже речь идет про осень 2023 года. Что касается застройщика, то он говорит дольщикам, что стройка затягивается из-за слабых продаж. Так, недавно дольщики узнали, что на возведение многоэтажки (готовой на 94%) не хватает еще около 4 миллионов рублей.

Коммерческие помещения и апарт-отель еще не проданы

Мы позвонили в офис продаж и поинтересовались перспективами стройки. Нам рассказали, что все жилые помещения в комплексе, а это 186 квартир, уже проданы. Сложнее обстоит дело с коммерческими объектами:

− Квартир в продаже уже не осталось, есть только административные помещения и апарт-отель на 11 номеров. Были новости, что его продали, но это не так. Также в продаже есть машино-места в подземном паркинге. Их предлагаем по цене от 10 тысяч долларов в зависимости от этажа. Что касается сдачи дома, то планируем закончить объект в сентябре.

«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы

Если говорить о ценах, то на старте продаж «квадрат» в однокомнатных квартирах стоил 1300−1400 долларов. В квартирах большей площади стоимость квадратного метра начиналась от 1200 долларов. В 2022 году стоимость метра в однушке и трешке составляла уже 1800−2000 долларов.

«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы

 
Теги: Минск
 
 
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Этот жилой комплекс, который возводится неподалеку от проспекта Победителей в Минске, продолжает щекотать нервы дольщикам. Еще в 2019-м году, сразу после старта,...
 
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