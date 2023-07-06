«Обещали стекло, а поставили черные оградки». Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы

О том, что на стройке не все гладко, нам сообщил и один из дольщиков. Мужчина ждет своей квартиры уже 4 года и говорит, что его терпение давно лопнуло:

− Нам обещали элитный дом, а в итоге мы получим совсем не то, на что рассчитывали. Посмотрите, какие ограждения лоджий нарисованы у них на рендерах, и какие они в итоге нам поставили. Это какие-то черные оградки, как на кладбище, а должно было быть стекло. Дальше − на рендерах они обещали закрытую домовую территорию, а в итоге ее не будет. Оказывается, мы просто ошиблись и все не так поняли. Также есть изменения в сторону удешевления покрытия на лоджиях, отделки мест общего пользования. При этом на момент покупки я платил за квадратный метр 1600 долларов, что было выше средней цены по рынку.