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От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

07.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня мы решили отправиться в дачный поселок, который находится совсем недалеко от Минска. Это – классическое садовое товарищество конца 80-х годов со всеми его плюсами и минусами. Тут – не очень большие участки и не слишком широкие дороги, зато есть проложенный газ, укатанные дороги, фонари и трудолюбивые жители. Добро пожаловать в СТ «Репортер».

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

Этот дачный массив расположен всего в 7 километрах от МКАД. От метро «Каменная Горка» мы выезжаем на гродненскую трассу, но как следует разогнаться, даже не успеваем – нам нужно сворачивать направо.

Товарищество «Репортер» – немаленькое, насчитывает 230 участков. На въезде, как и положено, есть схема, предупреждение о видеонаблюдении и домик правления с различными объявлениями.

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

Тут же замечаем раритет – старую телефонную будку. Учитывая название товарищества (позже нам расскажут, что среди жителей СТ – немало представителей отечественных СМИ), его жителям всегда нужно было быть на связи.

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

Начинаем нашу прогулку. Несмотря на палящее солнце, сразу же отмечаем свежий и чистый воздух в СТ. Здешние дачи окружены лесным массивом, который добавляет прохлады – с восточной стороны могучие ели нависают практически над всеми домами.

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

В будний день в поселке кипит жизнь. Туда-сюда проезжают машины, кто-то занят поливом огорода, а кто-то – уже и сбором урожая. При этом никакой суеты, громкой музыки или звуков ремонта. Атмосфера – очень приятная.

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

На одной из улиц замечаем дачницу, которая занимается уборкой. Спрашиваем у нее про дачи.

− У нас тут очень хорошо, видите, как все красиво вокруг. В поселок регулярно приезжает автолавка, также по определенным дням привозят товары с монастырского подворья. Расписание висит на домике правления. Участки тут изначально давали корреспондентам столичных газет, работникам белорусского радио. Мы уже покупали позже, так что мы не из этой отрасли. Сейчас тут живут люди очень разные. В последнее время появились и новые жильцы. Вон по улице новый дом строится. Многие приезжают, интересуются, что тут у нас продается – ведь от Минска близко, а сами участки и дома – недорогие. Раньше все приезжали только на лето, но сейчас уже есть люди, которые живут постоянно. По поселку проложен газ, на улицах − фонари, для воды копают скважины или пользуются сезонной. Рядом у нас лесок есть, ходим туда дышать свежим воздухом.

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

Мы идем дальше и рассматриваем домики вокруг. Конечно, большинство из них построено в 80-90-х годах, но иногда попадаются и совсем свежие экземпляры. Заметно, что новые жильцы строятся более капитально, предполагая возможность круглогодичного проживания.

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

Что касается основных дорог, то они в «Репортере» подсыпаны асфальтной крошкой. Среди второстепенных проездов встречаются и просто травяные.

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

На многих домах видим таблички газа.

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

Для тех, у кого есть автомобиль, сообщим, что по соседству с дачами располагается рынок «Новый Лебяжий» и агрогородок Хатежино со всей инфраструктурой. Они находятся по другую сторону от гродненской трассы. До ближайшей остановки общественного транспорта (автобус, маршрутки) от входа в товарищество – около километра. На автобусе до метро «Каменная Горка» – 10 минут езды. При желании можно дойти и до железнодорожной станции «Ратомка» (до нее около 3 километров).

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

Какие дачи продаются в СТ «Репортер»?

Начнем с самого дорогого дома. Эта дача имеет площадь в 150 квадратных метров и состоит из трех уровней. Построен дом был в 1995 году, но в 2017-м тут прошла реконструкция: полностью заменена крыша, ливневки, отливы, сделана новая отмостка и дренажная система.

На первом этаже расположена кухня, санузел, гостиная с камином и спальня. На мансардном − хозяйская спальня, огромный балкон с прекрасными видами и два небольших помещения для хранения. В цоколе − гараж и хозяйственные помещения. В доме есть все удобства, в том числе и газ.

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

Также на даче имеется шикарная баня на дровах и уютная беседка с мангалом. К лому прилегает большой ухоженный участок площадью 10 соток. На нем растут плодовые деревья, кустарники, есть несколько грядок, но основная часть засеяна газоном. Все дорожки вымощены тротуарной плиткой, терраса и ступеньки облицованы морозостойкой плиткой с противоскользящим покрытием.

Стоимость – 99 тысяч долларов.

На этой даче (дерево, обложенное кирпичом) есть все удобства – душ, туалет, горячая вода. В двухэтажном доме в 2021 году была проведена полная реконструкция. Сегодня жилая часть дома готова на 100%, на втором этаже и на веранде осталось поклеить обои на свой вкус. Участок – 5,5 соток.

Стоимость – 60 тысяч долларов.


От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

Еще в продаже есть аккуратный дом 2008 года постройки. Его площадь – 70 квадратных метров. Тут есть газ, канализация, печка. На участке в 6 соток оборудовано место для авто. До остановки автобуса идти 15 минут, столько же – до железнодорожной станции «Ратомка». Среди бонусов − дружелюбные соседи и городской телефон.

Стоимость – 47 тысяч долларов.


От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

Ну а самый недорогой вариант – это дача площадью 66 «квадратов» с утепленным мансардным этажом. В доме − 3 жилые комнаты (две гостиные и спальня), прихожая и коридор.

Особенность дома – широкая, хорошо подогнанная половая доска, покрытая лаком. Отопление на даче − печное. Печь в рабочем состоянии, отлично сложена, включая дымоход. Туалет на улице. Участок – 6 соток, идеально квадратной формы. Есть место для установки беседок, мангалов и прочего. В придачу к даче идет вместительный отапливаемый гараж со смотровой ямой, баня и сарай с хозяйственными принадлежностями. Дом продается со всей мебелью и оборудованием.

Стоимость – 31,5 тысяч долларов.

От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня мы решили отправиться в дачный поселок, который находится совсем недалеко от Минска. Это – классическое садовое товарищество конца 80-х годов со всеми его...
 
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