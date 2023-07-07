От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД

На одной из улиц замечаем дачницу, которая занимается уборкой. Спрашиваем у нее про дачи.

− У нас тут очень хорошо, видите, как все красиво вокруг. В поселок регулярно приезжает автолавка, также по определенным дням привозят товары с монастырского подворья. Расписание висит на домике правления. Участки тут изначально давали корреспондентам столичных газет, работникам белорусского радио. Мы уже покупали позже, так что мы не из этой отрасли. Сейчас тут живут люди очень разные. В последнее время появились и новые жильцы. Вон по улице новый дом строится. Многие приезжают, интересуются, что тут у нас продается – ведь от Минска близко, а сами участки и дома – недорогие. Раньше все приезжали только на лето, но сейчас уже есть люди, которые живут постоянно. По поселку проложен газ, на улицах − фонари, для воды копают скважины или пользуются сезонной. Рядом у нас лесок есть, ходим туда дышать свежим воздухом.