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От Минска близко, а дома – недорогие. Побывали в милом дачном поселке в 7 километрах от МКАД
07.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня мы решили отправиться в дачный поселок, который находится совсем недалеко от Минска. Это – классическое садовое товарищество конца 80-х годов со всеми его плюсами и минусами. Тут – не очень большие участки и не слишком широкие дороги, зато есть проложенный газ, укатанные дороги, фонари и трудолюбивые жители. Добро пожаловать в СТ «Репортер».
На одной из улиц замечаем дачницу, которая занимается уборкой. Спрашиваем у нее про дачи.
− У нас тут очень хорошо, видите, как все красиво вокруг. В поселок регулярно приезжает автолавка, также по определенным дням привозят товары с монастырского подворья. Расписание висит на домике правления. Участки тут изначально давали корреспондентам столичных газет, работникам белорусского радио. Мы уже покупали позже, так что мы не из этой отрасли. Сейчас тут живут люди очень разные. В последнее время появились и новые жильцы. Вон по улице новый дом строится. Многие приезжают, интересуются, что тут у нас продается – ведь от Минска близко, а сами участки и дома – недорогие. Раньше все приезжали только на лето, но сейчас уже есть люди, которые живут постоянно. По поселку проложен газ, на улицах − фонари, для воды копают скважины или пользуются сезонной. Рядом у нас лесок есть, ходим туда дышать свежим воздухом.
Для тех, у кого есть автомобиль, сообщим, что по соседству с дачами располагается рынок «Новый Лебяжий» и агрогородок Хатежино со всей инфраструктурой. Они находятся по другую сторону от гродненской трассы. До ближайшей остановки общественного транспорта (автобус, маршрутки) от входа в товарищество – около километра. На автобусе до метро «Каменная Горка» – 10 минут езды. При желании можно дойти и до железнодорожной станции «Ратомка» (до нее около 3 километров).
Какие дачи продаются в СТ «Репортер»?
Начнем с самого дорогого дома. Эта
На первом этаже расположена кухня, санузел, гостиная с камином и спальня. На мансардном − хозяйская спальня, огромный балкон с прекрасными видами и два небольших помещения для хранения. В цоколе − гараж и хозяйственные помещения. В доме есть все удобства, в том числе и газ.
Также на даче имеется шикарная баня на дровах и уютная беседка с мангалом. К лому прилегает большой ухоженный участок площадью 10 соток. На нем растут плодовые деревья, кустарники, есть несколько грядок, но основная часть засеяна газоном. Все дорожки вымощены тротуарной плиткой, терраса и ступеньки облицованы морозостойкой плиткой с противоскользящим покрытием.
Стоимость – 99 тысяч долларов.
На этой
Стоимость – 60 тысяч долларов.
Еще в продаже есть аккуратный
Стоимость – 47 тысяч долларов.
Ну а самый недорогой вариант – это
Особенность дома – широкая, хорошо подогнанная половая доска, покрытая лаком. Отопление на даче − печное. Печь в рабочем состоянии, отлично сложена, включая дымоход. Туалет на улице. Участок – 6 соток, идеально квадратной формы. Есть место для установки беседок, мангалов и прочего. В придачу к даче идет вместительный отапливаемый гараж со смотровой ямой, баня и сарай с хозяйственными принадлежностями. Дом продается со всей мебелью и оборудованием.
Стоимость – 31,5 тысяч долларов.
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Сегодня мы решили отправиться в дачный поселок, который находится совсем недалеко от Минска. Это – классическое садовое товарищество конца 80-х годов со всеми его...
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