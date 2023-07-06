«Разница может доходить до 10-12 тысяч долларов». Посчитали, сколько можно сэкономить на квартире с готовой планировкой

Сколько можно сэкономить на готовых стенах?

Рассмотрев планировки, берем калькулятор и начинаем считать. Перед нами − евродвушка площадью 48 квадратных метров и евротрешка площадью 58 квадратных метров. Эти квартиры будут сдаваться с готовыми планировками, возведенными перегородками и оштукатуренными стенами. Новоселам останется самостоятельно развести электрику и можно приступать к финишной отделке.

В том случае, если бы мы приобрели жилье со свободной планировкой, то нам пришлось бы возвести стены в санузле, выделить коридор и построить стены между всеми комнатами. Для того чтобы все это сделать нам понадобится хотя бы минимальный проект, материалы и собственно рабочие руки. Так как при свободной планировке покупатель получает абсолютно голые стены, строительной бригаде также придется сделать откосы, подоконники, разводку труб и сантехники, а также − отштукатурить все поверхности.