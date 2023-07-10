Стройка двух башен на Немиге, кажется, ожила. Посмотрели, как поживает строящийся элитный ЖК

Некоторые квартиры будут иметь собственный выход к лифту

Представитель застройщика также подробно рассказал о проектных решениях, которые будут применены на объекте.

Так, фасады наружных стен квартир в виде светопрозрачных конструкций обеспечат и эстетику, и панорамный вид на город, а снаружи в вечернее и ночное время у комплекса будет архитектурная подсветка.

Также в «башнях» заранее продуман вопрос размещения блоков кондиционеров – их можно будет установить на лестничных пролетах, куда из каждой квартиры можно будет проложить соответствующие коммуникации.

Снаружи на фасад установят мультифункциональное стекло SunGuard High Performance Silver, которое будет пропускать большое количество солнечного света, но при этом, благодаря солнцезащитным и теплосберегающим характеристикам поможет обеспечить комфорт внутри помещения (избежать сильного нагрева в жаркие солнечные дни позволит солнечный фактор 31%) и снизить затраты на энергоресурсы.

Со стороны квартир всю плоскость окон от пола до потолка выполнят в триплексе. Триплекс – это композиция из двух стекол и поливинилбутиральной пленки (по такой технологии делают лобовое и боковые стекла некоторых премиум автомобилей). При сильном механическом ударе по стеклу острые осколки не разлетятся в стороны, а останутся на пленке. Бонусом от применения триплекса станет увеличение уровня звукопоглощения и теплоизоляции, а также повышения степени защиты от воздействия UF-лучей.

− Остекление лоджий – основная проблема жильцов многих жилых домов, в том числе повышенного класса. В связи с тем, что другие застройщики в большинстве случаев устанавливают однослойное стекло и холодную профильную систему, в зимнее время года полноценно пользоваться лоджиями становится невозможно. Мы изучили эти проблемы и приняли решение устанавливать на лоджиях ЖК «Маэстро» полноценный теплый фасад с двойными стеклопакетами и мультифункциональным стеклом, как и в жилых помещениях квартир.