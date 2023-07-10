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Стройка двух башен на Немиге, кажется, ожила. Посмотрели, как поживает строящийся элитный ЖК
10.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В центре Минска (возле станции метро «Площадь Богушевича») с 2021 года
Напомним, что строит высотки повышенной комфортности компания «Гостевой дом», входящая в группу компаний Strateg. Жилой комплекс, расположенный в начале улицы Немига, будет состоять из двух 20-ти этажных башен и стилобата с коммерческими помещениями.
Первую декларацию по дому застройщик
Каркас здания строители закончили возводить еще год назад. Чуть позже со стройки исчезли высотные краны. Как писал тогда застройщик в своих соцсетях: «Сейчас мы работаем над стилобатом (это двухэтажная административная часть между башнями) и подключением сетей. Это скучно, и не производит впечатления». Действительно − до недавнего времени особых перемен на фасаде не наблюдалось. Но недавно тут появились строительные люльки, а внешний вид зданий стал преображаться чуть ли не ежедневно.
Как рассказал нам управляющий компанией «Гостевой дом» Кирилл Заяц, в данный момент работы ведутся как внутри, так и снаружи объекта. В комплексе прокладывают внутренние инженерные сети (водопровод, канализация, вентиляция, сети дымоудаления, слаботочные и противопожарные сети, сети электроснабжения и отопления), ведут работы по устройству полов паркинга и кровли стилобата, готовятся к монтажу лифтового оборудования и отделке помещений. В связи с окончанием работ по всем наружным сетям ведется вертикальная планировка для выполнения дальнейших работ по благоустройству территории.
Что касается внешних изменений, то прямо сейчас монтируется фасад здания − в частности, ведутся работы по монтажу каркаса витражной системы левой башни, после чего будут выполняться работы по остеклению. Количество рабочих, задействованных сейчас на объекте, составляет 60-65 человек.
Некоторые квартиры будут иметь собственный выход к лифту
Представитель застройщика также подробно рассказал о проектных решениях, которые будут применены на объекте.
Так, фасады наружных стен квартир в виде светопрозрачных конструкций обеспечат и эстетику, и панорамный вид на город, а снаружи в вечернее и ночное время у комплекса будет архитектурная подсветка.
Также в «башнях» заранее продуман вопрос размещения блоков кондиционеров – их можно будет установить на лестничных пролетах, куда из каждой квартиры можно будет проложить соответствующие коммуникации.
Снаружи на фасад установят мультифункциональное стекло SunGuard High Performance Silver, которое будет пропускать большое количество солнечного света, но при этом, благодаря солнцезащитным и теплосберегающим характеристикам поможет обеспечить комфорт внутри помещения (избежать сильного нагрева в жаркие солнечные дни позволит солнечный фактор 31%) и снизить затраты на энергоресурсы.
Со стороны квартир всю плоскость окон от пола до потолка выполнят в триплексе. Триплекс – это композиция из двух стекол и поливинилбутиральной пленки (по такой технологии делают лобовое и боковые стекла некоторых премиум автомобилей). При сильном механическом ударе по стеклу острые осколки не разлетятся в стороны, а останутся на пленке. Бонусом от применения триплекса станет увеличение уровня звукопоглощения и теплоизоляции, а также повышения степени защиты от воздействия UF-лучей.
− Остекление лоджий – основная проблема жильцов многих жилых домов, в том числе повышенного класса. В связи с тем, что другие застройщики в большинстве случаев устанавливают однослойное стекло и холодную профильную систему, в зимнее время года полноценно пользоваться лоджиями становится невозможно. Мы изучили эти проблемы и приняли решение устанавливать на лоджиях ЖК «Маэстро» полноценный теплый фасад с двойными стеклопакетами и мультифункциональным стеклом, как и в жилых помещениях квартир.
Как подчеркивает Кирилл Заяц, все эти решения, безусловно, увеличивают стоимость строительства здания и затраты застройщика, но в тоже время значительно повышают качество жизни и комфорт жильцов.
На двух подземных этажах «Маэстро» разместится паркинг, куда можно будет попасть на скоростных бесшумных лифтах индивидуального изготовления. Помимо автомобильных парковочных мест предусмотрены мотопарковки и кладовые помещения. Также будут места, на которых возможна установка зарядки для электромобиля. Стоимость парковочных мест в «Маэстро» начинается от 18 тысяч долларов, кладового помещения − от 3300, мотопарковки − от 2500.
Отдельное внимание уделят местам общего пользования.
− К примеру, ряд квартир будет иметь собственный выход к лифту (лифтовой холл). Доступ к лифтовому оборудованию будет осуществляться посредством индивидуальной карты. Планировки «один апартамент на холл» позволят вести абсолютно уединенный образ жизни, а доступ по картам доступа − чувствовать себя в защищенности. Кроме того, объект будет оборудован видеонаблюдением и круглосуточным консьерж-сервисом, доступ к парадному входу будет обустроен специальным защитным козырьком − принцип «сухие ноги».
«К концу года квартир в продаже не останется»
Что касается свободных квартир, то по информации застройщика, в настоящий момент к продаже доступно ограниченное количество квартир площадью от 50 до 250 квадратных метров. Стоимость «квадрата» в комплексе (с учетом действующих в организации скидок) составляет 1725-2777 долларов.
− В последние месяцы в связи с началом остекления спрос на квартиры увеличился, а цена показывает тенденцию к росту. Можно с уверенностью говорить, что к концу года, когда работы будут завершены и здание примет окончательный вид, квартир в продаже не останется. Что касается квартир на верхних этажах, то на вторичном рынке цена на них может подскочить вдвое, ведь зачастую они приобретаются инвесторами, которые рассматривают покупку недвижимости в ЖК «Маэстро» как выгодное вложение.
Ввести жилой комплекс «Маэстро» в эксплуатацию планируется в 1-м полугодии 2024 года.
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В центре Минска (возле станции метро «Площадь Богушевича») с 2021 года строится жилой комплекс «Маэстро». Правда, если в первое время стройка шла достаточно бодро,...
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