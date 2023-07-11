Черный дом, купольная теплица, яркий сад. Побывали в гостях у ландшафтного дизайнера

Уехали в деревню

Супруги Екатерина и Олег с двумя маленькими детьми жили в съемной квартире в Минске. На собственную, с отделкой и подходящую по площади, денег не хватало.

- На семейном совете решили стоить свой дом, - рассказывает Екатерина. - Это не дешевле, но можно строиться поэтапно и жить, экономить на строителях, делать все своими руками.

Стройка началась в 2015 году, но на этапе фундамента была поставлена на паузу — стало понятно, что будет третий ребенок и нужно внести изменения в проект, увеличить жилую площадь.

- Новый проект получился лучше первоначального — просторнее, правильно ориентирован по сторонам света, с учетом всех главных видовых точек, - говорит хозяйка.