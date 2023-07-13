Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода

В ходе торгов цена на лот поднялись до 250 196 рублей, или 85 496 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Второе место по популярности пришлось на участок № 1 на ул. Солнечной в д. Звенячи Горанского сельсовета. На лот претендовали 13 человек. Десять заявлений было подано на участок № 6 на ул. Алмазной в аг. Колодищи, 9 – на участок № 5 на ул. Алмазной в этом агрогородке. По 7 заявок поступило на участки в д. Поповичи Щомыслицкого сельсовета и д. Белица Самохваловичского сельсовета.

Топ-10 самых дешевых участков