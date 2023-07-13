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Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода

13.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В первом полугодии 2023 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 6 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству. На торгах реализовано 84 участка на общую сумму 5 млн 923 тысяч рублей.

Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода

Всего на аукционы выставлялось 117 участков. На 24 надела было подано по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%.

По самой высокой цене был продан на аукционе 30 июня участок № 6 на ул. Алмазной в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. За лот боролись 10 человек. Участок  оснащен электричеством и газом и насчитывает 10,17 сотки. 

При стартовой цене 60 000 рублей лот продан за 366 955 рублей, или 121 047 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Топ-10 самых дорогих участков


Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода

Самые востребованные участки 

Самое большое количество заявок — 14 — было подано на участок № 2 в д. Строчица Щомыслицкого сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 45 000 рублей.

В ходе торгов цена на лот поднялись до 250 196 рублей, или 85 496 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. 

Второе место по популярности пришлось на участок № 1 на ул. Солнечной в д. Звенячи Горанского сельсовета. На лот претендовали 13 человек. Десять заявлений было подано на участок № 6 на ул. Алмазной в аг. Колодищи, 9 – на участок № 5 на ул. Алмазной в этом агрогородке. По 7 заявок поступило на участки в д. Поповичи Щомыслицкого сельсовета и д. Белица Самохваловичского сельсовета.

Топ-10 самых дешевых участков


Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода

А как было в прошлом году?

В первом полугодии 2022 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 7 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 3 из них — по незавершенному строительству. На торгах реализован 101 участок на общую сумму  6 млн  157 тыс. рублей.

По самой высокой цене был продан участок № 3 на ул. Нижней в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. За лот боролись 7 человек. Участок  оснащен электричеством и газом и насчитывает 13,5 сотки. При стартовой цене 70 000 рублей лот продан за 266 000 рублей, или 103 341 доллар по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

 
 
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В первом полугодии 2023 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 6 аукционов по продаже земельных участков в частную...
 
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