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Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

11.07.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самая дорогая квартира, проданная в Минске в июне, обошлась покупателю в 400 тысяч долларов. Рассказываем, где она находится, и показываем, как там внутри.

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Находится она в ЖК "Славянский квартал" по адресу проспект Победителей, 27. Этот дом был построен в 2012 году, квартира находится на 9-м этаже. В доме есть 2 лифта, консьерж, подземный паркинг, во дворе детская площадка. В шаговой доступности парк, набережная реки Свислочь, зона отдыха.


Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Общая площадь 4-комнатной квартиры составляет 162.6 кв. м., жилая — 146. В квартире выполнен качественный ремонт: паркетная доска, итальянская плитка, дорогостоящая сантехника, приточно-вытяжная вентиляция. Оборудованы 3 отдельные спальни и объединена кухня с гостиной, а также просторный балкон на 16 кв. м. - не каждая комната в стандартной квартире имеет такую площадь.


Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!

Обошлась она покупателю в 400 тысяч долларов. Стоимость квадратного метра составила 2736 $.

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Теги: Минск
 
 
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Самая дорогая квартира, проданная в Минске в июне, обошлась покупателю в 400 тысяч долларов. Рассказываем, где она находится, и показываем, как там внутри.
 
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