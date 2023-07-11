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Показываем самую дорогую квартиру, которую купили в июне в Минске. Там только балкон - как комната!
11.07.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Самая дорогая квартира, проданная в Минске в июне, обошлась покупателю в 400 тысяч долларов. Рассказываем, где она находится, и показываем, как там внутри.
Общая площадь 4-комнатной квартиры составляет 162.6 кв. м., жилая — 146. В квартире выполнен качественный ремонт: паркетная доска, итальянская плитка, дорогостоящая сантехника, приточно-вытяжная вентиляция. Оборудованы 3 отдельные спальни и объединена кухня с гостиной, а также просторный балкон на 16 кв. м. - не каждая комната в стандартной квартире имеет такую площадь.
Обошлась она покупателю в 400 тысяч долларов. Стоимость квадратного метра составила 2736 $.
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Самая дорогая квартира, проданная в Минске в июне, обошлась покупателю в 400 тысяч долларов. Рассказываем, где она находится, и показываем, как там внутри.
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