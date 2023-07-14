"Обычно тут очереди". Посмотрели, что продают в самой большой сети дискаунтеров в Беларуси

Такой магазин мы нашли по улице Волгоградская, 3. Сам по себе он небольшой, поэтому наличие касс самообслуживания было особенно неожиданным. Как оказалось, не только для нас, но и для посетительницы магазина Кристины .

― На самом деле, я впервые вижу в таком маленьком магазине кассы самообслуживания. В соседних «Санте», «Хите», «Белмаркете» таких технологий еще нет. Вот такая особенность, конечно же, привлекает. Тем более, это значительно облегчает жизнь как покупателям, так и работникам, которые не только сидят за кассой, но еще принимают и выкладывают продукцию. В «Копеечке» бываю часто: здесь всегда есть товары первой необходимости. Еще есть фрукты и овощи, что немаловажно, потому что обычно в дискаунтеры таких продуктов не завозят либо завозят, но очень ограниченный выбор.