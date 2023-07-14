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"Обычно тут очереди". Посмотрели, что продают в самой большой сети дискаунтеров в Беларуси
14.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Магазины «Копеечка» относятся к сети «Доброном». Кроме них, туда входят магазины «Маяк» и, собственно, «Доброном». Магазины уже работают в более чем 200 населенных пунктах Беларуси, а буквально две недели назад у сети открылся юбилейный 900-й магазин в городском поселке Россоны Витебской области. Им как раз оказался магазин «Копеечка». Представители «Добронома» утверждают, что до конца этого года планируется «перешагнуть рубеж в 1000 торговых объектов».
Как указано на сайте «Копеечки», то сейчас по всей стране работает более 700 магазинов под этим названием. Это магазины формата «у дома», где можно купить как продукты, в том числе и собственного производства, так и непродовольственные товары – бытовую химию, игрушки, одежду и так далее. Получается, что сегодня "Копеечка" - самая крупная сеть дискаунтеров в Беларуси.
Заходим в магазин, места совсем немного: по ощущениям, пять и более покупателей уже могли бы ощущаться как большая толпа.
На самом входе стоит холодильник с продукцией собственного производства: здесь вполне себе можно выбрать что-то на обед. Например, филе птицы в сыре с отварным рисом обойдется в 3,59 BYN, драники по-домашнему – в 3,29 BYN, плов из птицы – в 3,49 BYN, а сырники – в 4,79 BYN. Также здесь большой выбор сэндвичей за 2,59 BYN.
В остальном выбор товаров есть, но небольшой. Конечно, не сравнится с крупными гипермаркетами, но все основное найти можно. И что касается конкретно этого магазина, то упор здесь сделан больше на продукты питания, непродовольственных товаров совсем мало.
Интересно, что все ценники на продукции красные – обычно такие используют в магазинах, чтобы обозначить скидку, а здесь это норма. Кроме того, на некоторых еще есть приписка «суперцена» — это значит, товар акционный. Акции меняются каждые две недели, их также можно посмотреть в каталоге на сайте магазина.
Как говорит посетительница этой «Копеечки» Виктория, это магазин из категории «под боком».
― Конечно, это не основной магазин, в котором я закупаюсь. Больше из серии «забежать докупить что-то, когда срочно нужно». Я живу совсем недалеко, и вот он ближайший, поэтому временами захожу сюда. По ценам не могу сказать, что здесь сильно дешевле, если сравнивать с другими магазинами: есть товары на акциях, есть те, что стоят меньше или, наоборот, больше, поэтому примерно во всех таких магазинах стоимость одинаковая.
«Копеечка» недалеко от «Парка Челюскинцев»
Следующим пунктом нашего посещения стал магазин по улице Кузьмы Чорнага, 31. Он уже значительно больше предыдущего, да и ассортимент здесь обширный. На входе посетителей встречает большая вывеска «Добро пожаловать», а рядом висит слоган «Копеечка рубль бережет». Все в красно-желтых цветах: хочешь – не хочешь, а внимание обратишь. Тут же на входе висят листовки с актуальными акционными товарами.
Так как сейчас пора выездов на природу и шашлыков, то много предложений как раз для такого вида отдыха. Здесь, например, можно купить сборный мангал 35х25 см всего за 10,59 белорусских рублей, а решетка для мангала обойдется в 14,99 белорусских рублей. Есть и древесный уголь: 2 кг за 6,99 BYN, 3 кг – 7,95 BYN.
Еще один актуальный товар летом – закаточные крышки. 50 штук обойдутся в 7,15 белорусских рублей. Здесь встречаем Галину. Оказывается, она частый посетитель магазина.
― Я действительно постоянный клиент «Копеечки». На это несколько причин. Меня полностью устраивает ассортимент магазина: что касается продуктов питания, то всегда нахожу необходимое. Бытовую химию обычно покупаю в других местах, но за продуктами чаще всего сюда. «Копеечка» находится рядом с домом, поэтому мне удобно. И, конечно же, большим плюсом является то, что здесь для пенсионеров по карточкам скидки 10 процентов на товары первой необходимости. Это подкупает еще больше.
Действительно, в сети магазинов можно оформить так называемую «МОЮ карту». Сделать это могут пенсионеры, многодетные семьи и получатели государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячной выплаты социального пособия инвалидов. Для оформления нужно заполнить анкету и предоставить сотруднику магазина оригинал документа, который подтверждает, что вы относитесь к одной из категорий, перечисленных выше.
Единственное, в магазине сложно сориентироваться: вроде товары размещены по категориям, но общее ощущение как будто только пришел после привоза продукции, а сотрудники еще не успели ее разложить.
Магазин с кассами самообслуживания
Такой магазин мы нашли по улице Волгоградская, 3. Сам по себе он небольшой, поэтому наличие касс самообслуживания было особенно неожиданным. Как оказалось, не только для нас, но и для посетительницы магазина Кристины.
― На самом деле, я впервые вижу в таком маленьком магазине кассы самообслуживания. В соседних «Санте», «Хите», «Белмаркете» таких технологий еще нет. Вот такая особенность, конечно же, привлекает. Тем более, это значительно облегчает жизнь как покупателям, так и работникам, которые не только сидят за кассой, но еще принимают и выкладывают продукцию. В «Копеечке» бываю часто: здесь всегда есть товары первой необходимости. Еще есть фрукты и овощи, что немаловажно, потому что обычно в дискаунтеры таких продуктов не завозят либо завозят, но очень ограниченный выбор.
Мы заходили в магазин вечером, но людей здесь было совсем не много. Хотя как рассказала Кристина, это редкость.
― Обычно здесь всегда много посетителей и большие очереди, часто заходят студенты. Возможно, сегодня покупателей не так много как раз из-за того, что сейчас лето и многие разъехались.
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Realt продолжает исследовать белорусские дискаунтеры, которых становится все больше. В этот раз наш выбор пал на магазины «Копеечка», которая является самой...
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