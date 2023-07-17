"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

Этому дому хочется дать имя - “Наблюдатель”. Стоя высоко над берегом, он служит обзорной площадкой. Отсюда можно рассмотреть как плывет бобер, как на той стороне кто-то пробирается сквозь густые кусты. Весь дикий мир как на ладони, а ты - в его крепких объятиях. Даже перебивающие мысли комары, думается, ноют над ухом специально, чтобы ты не вернулся в свои переживания.

За год Валентин подготовил дом для зимовки: сделал теплые полы, установил обогреватели, довел до ума печку.