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"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

17.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Детская мечта - самая сильная и искренняя. Осуществить ее хочется независимо от статуса и времени, что вас с ней разделяет. Один из основателей пространства "Вершы" Валентин Лосев не только довел свою мечту до исполнения, но и разрешает в ней погостить. В деревне Теребуты он по наитию создал свою белорусскую вёску. На этой земле стоит три дома, еще один укоренился на деревьях. В этих локациях уже успели побывать, кажется, все белорусские блогеры. Рассказываем историю популярного места для отдыха в Беларуси, которому, между прочим, уже 15 лет. Realt попытался узнать, чем оно так притягивает. 

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

Деревня Теребуты находится у самой границы Минской области, за ней уже  расстилается многокилометровый лес Могилевщины. Полсотни домов стоят на берегу реки Свислочь и лишь половине доступна ее меланхоличная музыка. Когда-то и тут тоже цвела сельская жизнь: люди жили и работали, держали хозяйство, а теперь деревенские дома потихоньку превращаются в дачи. 

Валентин Лосев приехал в эту деревню 15 лет назад к другу на дачу.

- Я всегда радовался, когда меня звали в гости в деревню, потому что с детства мечтал о своей. Я был городским жителем, а мои друзья, одноклассники летом уезжали в деревню к бабушкам. Для меня это было чем-то недосягаемым, - рассказывает о своей мечте Валентин. Со временем она не исчезла, а повзрослела вместе с ним, поэтому будучи осознанным и взрослым, он начал искать свое место. - Я хотел участок у водоема, реки или озера. И желательно хутор. Два года я катался по Беларуси, давал объявления, а потом забрел сюда в гости к другу. Через некоторое время он предложил купить его домик, что я и сделал. 

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

Этому дому хочется дать имя - “Наблюдатель”. Стоя высоко над берегом, он служит обзорной площадкой. Отсюда можно рассмотреть как плывет бобер, как на той стороне кто-то пробирается сквозь густые кусты. Весь дикий мир как на ладони, а ты - в его крепких объятиях. Даже перебивающие мысли комары, думается, ноют над ухом специально, чтобы ты не вернулся в свои переживания. 

За год Валентин подготовил дом для зимовки: сделал теплые полы, установил обогреватели, довел до ума печку. 

- Изначально это был обычный дачный домик с огородом под боком. Место не отвечало полностью моим требованиям, но волшебные закаты и небольшой заповедник напротив обладают какой-то магией. Я понял, что мне здесь хорошо. Я не планировал расширяться, но так получилось, что спустя годы два соседа предложили купить их участки. Я стал владельцем трех крайних домов. 

Так начала расти небольшая деревня в деревне. Валентин взялся за переделку имеющихся строений. У него не было концепции или дизайн-проекта - все происходило по наитию. 

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
Первый дом, который приобрел Валентин
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
Первый дом, который приобрел Валентин

- Крайнюю постройку я строил с нуля под большой сеновал, но получилось сделать из него дом.  Также мне хотелось иметь сарай и курятник - с ними я видел свою деревню. В итоге даже в сарае можно обустроиться и жить, - с улыбкой вспоминает мужчина. 

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
Дом, который, возводили с нуля.

Валентин не скрывает, что многое здесь делалось руками его друзей. По его словам, это обладатели архитектурного и художественного талантов. Многие здесь частенько останавливались, поэтому относятся к месту, как родному дому. Мужчина говорит, что друзья сами предлагали ему идеи, а он и не сопротивлялся. Огромный художественный след в Теребутах Валентина оставил Андрей Капустников. Он изготовил множество изделий из ржавого железа, в том числе и десять Буратин разного размера. 

- Сам я тут построил, наверное, только скворечник. Если честно, в этом я не силен, но принес в интерьеры домов другое свое увлечение.  Я давно собираю предметы быта из разных уголков нашей страны. Таких вещей достаточно много: какие-то из них украшают дома, другие хранятся в мини музее под открытым небом на территории. 

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

Валентин не просто дал домам вторую жизнь, но восстановил деревенские традиции. Так в построенном доме он сделал крышу из гонта, что само по себе явление редкое. Крыша первого дома вообще сперва была тростниковой. Здание пришлось перестраивать из-за пожара, что случился тут накануне нового года.

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
Фото из архива героя. Перестройка после пожара
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
Фото из архива героя. Перестройка после пожара

- Это происшествие в корень изменило не только здание, но и мое видение на жизнь. Внутри дома я хранил много предметов из своей коллекции. Мне казалось, что, если там когда-нибудь произойдет пожар и все эти вещи сгорят, я не переживу. Мои страхи стали явью: накануне нового года мне позвонил приятель и рассказал, что у нас тут пожар. К утру дом сгорел. Со мной тогда приехали товарищи, которые сразу начали меня успокаивать. Мол теперь я быстрее займусь переделкой дома: поставлю дверь со стороны реки, на втором этаже сделаю панорамные окна. Они на месте уже все расписали и придумали. Уезжая с пожарища, я понял, что капитал не этих вещах, а в людях.  Не зря дом сгорел, получается. Вот так и появились панорамные окна с шикарным видом.

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

На первом этаже тут обустроена небольшая кухня и просторная комната у камина, где можно собраться за ужином и настольными играми.  Здесь Валентин поставил шкаф 18 века, который достался ему по наследству. А вот фарфор ему приносили местные жители. Хозяину дома важно географическая привязка вещей к этому месту.

- Тут нет особенного дизайна. Сделаны белые стены, деревянные полы, видны балки. Сперва потолки отделал вагонкой, а потом решил обшить их мешковиной, осталось только белой краской покрасить. Мебель собирали по потребностям.

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

Третий дом сохранил свои стены. Их облицевали старыми местными досками. У предыдущих владельцев это была летняя дача. Валентину особенно в ней нравилась стеклянная веранда. Ее он переделал в большой санузел. 

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

- Как-то я заметил, что из-за забора робко выглядывают люди. Вышел к ним, спросил, что они ищут. Оказывается они, жили здесь много лет назад. После Чернобыльской аварии их семья уехала в Украину. Спустя столько лет проезжали мимо и решили заехать, проведать родовое гнездо, которое строил их отец. Мы тогда провели несколько часов вместе за чаем, смотрели черно-белые фотографии, на которых запечатлена жизнь семьи и этого дома. Они были в восторге от того, что тут у меня получилось. 

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

Домик на дереве Валентин называет эмоциональной постройкой. О таком своем маленьком уголочке мечтала его дочь. Как-то между делом он озвучил это друзьям. Те сразу идею одобрили, набросали план, а утром на деревьях уже появилась площадка. 

- Построили его за месяц. Я рад, что еще одна детская мечта осуществилась, как и вся эта деревня, - подмечает Валентин. - Домик пользуется популярностью, хоть и небольшой. Тут маленькая комната с диваном и терраса. Мне кажется, что он отлично подходит для ретритов, когда нужно побыть в одиночестве, наедине с природой. У нас на территории много белок, поэтому орешки лежат повсюду. 

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

С соседями Валентин тесно не общается. Но один местный житель все же сыграл для хозяина мини-деревни особую роль.

- За забором жил интересный сосед, без паспорта и работы - в простонародье -  бомж. Местные жители называли его Дима-зэк. Мы с ним очень подружились и по сей день это близкий мне человек. Он оказался очень интересной личностью. Как-то познакомил его с режиссером Дмитрием Дедком. Тот увидел в Диме интересного персонажа и снял про него фильм “Дима”. Картина была представлена на кинофестивале “Лiстапад”. Мы даже провели здесь показ для местных: повесили объявления по всей деревне, сделали фуршет. Прошло все отлично. Режиссер потом сказал, что это его лучший показ в жизни. Сейчас Дима обрел паспорт и работу. У него даже в этом году появился домик неподалеку в дачном поселке.


"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

Немало усердий мужчина вложил и в участок. На территории растут старые сосны и тополя. Валентин говорит, что при строительстве и реконструкции все старались флору сберечь.

-  Чтобы росла трава, пришлось привезти чернозема. С большим трудом далось обустройство берега. Тут было болото и грязь. Чтобы обустроить полметра берега, заказывал 20 грузовиков с землей. Потом уже построили пирс. 

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

В деревне Валентина числятся не только дома. На территории есть беседки, террасы, состаренный стол со стульями, куда так и хочется приземлиться. Переночевать с комфортом можно и в большой палатке. Так и получается: душа белорусской вёски живет в домах, а снаружи все нацелено на сближение с природой. 

За все время на все дома Валентин потратил от 150 до 200 тысяч долларов. Затраты как-то вышли и за пределы его участка: пришлось заменить электричество во всей деревне, так как старые столбы и провода не тянули напряжение. 

"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве
"Вложил 150 тысяч долларов". Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве

- Если бы сегодня я делал проект, то все выглядело бы иначе - в единой концепции. На мой взгляд, в Беларуси красивая природа. Когда долго находишься за ее пределами, начинаешь ценить, иначе смотреть на то, к чему привык. Белорусская деревня - места силы. Наш фольклор - отдельный мир. Надеюсь, у меня получилось создать его частичку. 

 
 
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Детская мечта - самая сильная и искренняя. Осуществить ее хочется независимо от статуса и времени, что вас с ней разделяет. Один из основателей пространства "Вершы"...
 
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