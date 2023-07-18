Насколько выгодно покупать квартиру в пригороде? Посчитали, сколько времени и денег уйдет на дорогу до Минска

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Жилье в пригороде стоит ощутимо дешевле, чем в самом Минске. Но сколько денег и времени новоселы потратят на дорогу до столицы? Вместе с МТБанком и кредитом «Счастливы в месте» мы решили помочь вам с вдумчивым выбором жилья и прикинули, во сколько обойдутся ежедневные поездки в Минск из пригорода. Для примера взяли популярные жилые комплексы, расположенные за МКАДом.



«Соколиный край» (Мачулищи) Этот яркий жилой комплекс возводится сейчас на окраине Мачулищей. Всего в комплексе будет 21 жилой дом, два торговых центра и детский сад с бассейном. Все дома тут — кирпичные, сделаны по монолитно-каркасной технологии. Что касается ближайшей инфраструктуры, то в Мачулищах есть школа, три детских сада, продуктовые магазины, аптеки, почта, банк. Первые дома в комплексе уже сданы, сейчас строится еще несколько пятиэтажек. Внутри дворов сделаны детские площадки и зоны отдыха, озеленена территория, установлены велобоксы.

Стоимость «квадрата» в Соколином крае» начинается от 700 долларов. Сейчас однокомнатная квартира тут предлагается за 41 тысячу долларов, двухкомнатная — за 48 тысяч долларов, трехкомнатная — за 57 тысяч долларов. Дорога от квартала до МКАД на автомобиле занимает 15 минут, также недалеко есть остановки автобусов и маршруток. В 20 минутах ходьбы — железнодорожная станция «Мачулищи». Сейчас решается вопрос о том, чтобы в жилой комплекс заезжала маршрутка (пока что до нее придется пройти пешком около 20-30 минут).





Влад и Ангелина купили квартиру в Мачулищах около полутора лет назад. Для покупки пара рассматривала только новостройки: — Хочется жить в светлом, чистом подъезде, где есть колясочные, водить детей на прогулку в красивый и безопасный двор, общаться с молодыми соседями. К тому же старые квартиры требуют огромных вложений. Гораздо приятнее сделать ремонт с нуля в свежей квартире, где до этого никто не жил. В «Соколином крае» нас сразу привлекла картинка. Дома стильные, яркие, детская площадка и зоны отдыха хорошо вписываются в общую композицию. Дворы закрытые, без машин, при этом рядом есть нормальная парковка. Застройщик даже сделал комнату для мытья рук на первом этаже подъезда, чтобы людям с детьми было удобнее. Мы сразу вступили в дворовой чат, познакомились с соседями, увидели, как все помогают друг другу. Здесь работает товарищество собственников, поэтому все проблемы можно решить оперативно.

Расстояние до Минска: 18 километров. На автомобиле до МКАД: 18 минут. На поезде: 50 минут до станции «Минск-Пассажирский», стоимость проезда — 0,52-1,44 рубля. На автобусе: 55 минут до остановки «Слуцкий гостинец»,стоимость проезда — 85 копеек. На маршрутке: 55 минут до остановки «Слуцкий гостинец», стоимость проезда — 2,5 рубля. Расходы на транспорт в месяц (в среднем — 20 рабочих дней, дорога туда-обратно): на бензин при среднем расходе топлива 8 литров на 100 километров можно потратить около 140 рублей, на поезд — от 20 до 57 рублей, на автобус — 34 рубля (можно сэкономить, купив проездной), на маршрутку — 100 рублей.

Выбираете между городским комфортом и спокойной жизнью на природе? Какое бы решение вы не приняли, кредит «Счастливы в месте» можно оформить для покупки квартиры в любом месте. МТБанк предлагает два вида кредитования: на готовое жилье от застройщика и на участие в долевом строительстве. Кредит выдается на срок от 5 до 20 лет на сумму до 200 000 рублей и покрывает до 90% стоимости жилья. При рассмотрении заявки учитываются доходы близких родственников.

«Вясёлка» (Прилуки) Прилуки — это агрогородок, расположенный в восьми километрах от Минска. Многим минчанам он знаком по старинной усадьбе Чапских и по ярким девятиэтажкам ЖК «Вясёлка». Этот квартал строится в Прилуках с 2014 года. Сейчас здесь уже готовы 17 панельных домов. В самой новой многоэтажке — 4 подъезда и 148 квартир. Жилье в Прилуках предлагается всем желающим. Стоимость «квадрата» в знакомой многим минчанам мапидовской панели серии М464-У1-М начиналась от 800 долларов. Сейчас однокомнатную квартиру без отделки тут можно купить за 40 тысяч долларов. В комплексе скоро должна открыться трехэтажная амбулатория, также тут есть новый детский сад и большой «Белмаркет». Недалеко расположены остановки автобусов (5 маршрутов) и маршруток (2 маршрута).



Татьяна переехала сюда с мужем из центра Минска несколько лет назад: — Возвращаться назад мы не хотим. В Минске все-таки загазованность, нечем дышать ребенку. А тут — тихо, свежий воздух. Можно прогуляться в лес, к озеру или Дворцу Чапских. Что касается инфраструктуры, то есть супермаркет, почта, промтовары. Да, до поликлиники нужно ехать в Сеницу, но если есть машина, то это не проблема. Раньше я жила в центре Минска, конечно, там рядом клубы и кафе, но это всё интересовало меня ровно до появления малыша. После рождения ребенка я стала думать о том, где там можно погулять с коляской. Вдоль проспекта с его автомобильными выхлопами? А здесь — спокойно. Если нужно в город или центр, можно доехать на маршрутке, автобусе, машине. Если нет возможности ехать, сюда доезжают все минские доставки.

Расстояние до Минска: 11 км. На автомобиле до МКАД: 14 минут. На поезде: 50 минут до станции «Минск-Пассажирский», стоимость проезда — 56 копеек. На автобусе: 35 минут до станции метро «Малиновка»,стоимость проезда — 85 копеек. На маршрутке: 35 минут до станции метро «Малиновка», стоимость проезда — 2,5 рубля. Расходы на транспорт в месяц: на бензин можно потратить около 85 рублей, на поезд — 22,4 рубля, на автобус — 34 рубля, на маршрутку — 100 рублей.

Конечно, в первые месяцы после покупки квартиры вас будут беспокоить совсем другие расходы — на ремонт, покупку мебели и техники, перевозку вещей. МТБанк предусмотрел это, поэтому в кредите «Счастливы в месте» учтен грейс-период: в первые 12 месяцев ставка будет составлять 14,00% годовых, после — 14,49%.

«Современный» (Фаниполь) На улице Брестской в Фаниполе продолжают строиться десятиэтажки ЖК «Современный». Всего здесь будет пять панельных домов с треугольными эркерами и панорамным остеклением лоджий. Во дворах предусмотрены крытые велопарковки, спортивные площадки, места для выгула собак, детские игровые зоны. Также в ходе работ благоустроят территорию водоема, который находится рядом с домами.

Тут предлагают квартиры-студии (от 19 «квадратов»), однокомнатные квартиры (33 и 41 «квадрат») и двухкомнатные квартиры (65 «квадратов»). Стоимость метра стартует от 800 долларов. Студия тут стоит от 24 тысяч долларов, однокомнатная квартира — от 41 тысячи долларов, двухкомнатная — от 52 тысяч долларов, Инфраструктура Фаниполя неплохо подходит для комфортной жизни: здесь есть два детских сада, школа, гимназия, музыкальная школа и «Центр творчества». Прямо сейчас в городе строятся ФОК с бассейном и еще одна школа с двумя бассейнами и тиром. Рядом с комплексом расположены супермаркеты, торговый центр, поликлиника, городской парк, кафе. Ближайшие зоны отдыха — Волковичское водохранилище с пляжем и «Центр экологического туризма» в Станьково.



Алена живет в городе-спутнике уже 7 лет. Приехали сюда с мужем из другого городка Минской области. Сначала снимали квартиру, потом купили свою: — Фаниполь с каждым годом развивается, появляются новые магазины, детские сады. Детей можно записать на английский, на подготовку к школе, на тхэквондо. Мы стараемся на всё ходить, чтобы занять свободное время. В бассейны ездим в Минск или в санаторий «Веста», что в 15 километрах. Кстати, большой плюс Фаниполя — наличие рядом скоростной трассы, всегда можно быстро добраться в любую сторону. ЖК «Современный» находится на улице Брестской. Отсюда легко доехать до МКАД на машине, автобусе или маршрутке, в 15 минутах ходьбы — железнодорожная станция.

Расстояние до Минска: 20 километров. На автомобиле до МКАД: 15 минут. На поезде: 50 минут до станции «Минск-Пассажирский», стоимость проезда — 75-81 копейка. На автобусе: 35 минут до станции метро «Малиновка»,стоимость проезда — 85 копеек. На маршрутке: 25 минут до станции метро «Малиновка», стоимость проезда — 2,5 рубля Расходы на транспорт в месяц: на бензин можно потратить около 150 рублей, на поезд — 30-32 рубля, на автобус — 34 рубля, на маршрутку — 100 рублей.

Квартиру в любом из описанных комплексов, подходящую под ваши пожелания и ваш бюджет, вы можете купить в кредит «Счастливы в месте» от МТБанка. Чтобы узнать подробности, позвоните по номеру 509−99−99 (для всех мобильных операторов) или оставьте свой телефон в форме ниже.