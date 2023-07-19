«Купил домокомплект, собрал сам — сэкономил». Как молодая семья построила дом своими руками

— Мы с Аленой сами шлифовали, красили, делали потолок, проводку, вместе собирали каркасы перегородок, — говорит Андрей. — Без ее участия всё двигалось бы раза в три медленнее.

Дома из клееного бруса по сравнению с домами из тех же блоков требуют наименьших усилий по чистовой отделке — нужно всего лишь покрасить стены с двух сторон. Но все забывают, что перед этим есть один важный этап, без которого не обойтись — шлифовка стен. Те, кто видел и трогал руками клееный брус, обязательно спросят: зачем, он же и так гладкий?

Дело в том, что если посмотреть на древесину под микроскопом, то мы увидим маленькие трубочки-капилляры, благодаря которым дерево «дышит», впитывая и отдавая влагу. Станки, на которых обрабатывается брус, запечатывают их. Это уменьшает способность древесины впитывать, а это значит, что краска, пропитка или масло в такую поверхность не проникнут и не проявят своих защитных свойств в полной мере. Следовательно, чтобы добиться лучшей адгезии и способности впитывать, брус нужно отшлифовать, чтобы открыть поры. После этого только можно красить, пропитывать, покрывать маслом или воском.