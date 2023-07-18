Каркас уже готов. Как сейчас выглядит большой бассейн, который Китай строит в Минске

Источник материала: realt.by

В районе улицы Кальварийской уже третий год идет строительство бассейна международного стандарта. Он возводится в рамках технико-экономической помощи, которую Китай оказывает Беларуси. В этом году проект планируют завершить. Realt посмотрел, как стройка выглядит сейчас.

Сейчас здание представляет из себя металлический каркас, который еще нужно отделать и остеклить. Работа ведется активная: задействованы несколько кранов, и тут и там видны рабочие. Но работы еще много.

Площадь здания составит около 40 000 квадратных метров, высота - около 30 метров. Ромбы на фасаде будут отсылать к белорусскому орнаменту. Бассейн будет таким:

Как писало агентство "Минск-Новости", в бассейне будут тренироваться сборные страны по водным видам спорта, таким как плавание, водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду. Бассейн будет соответствовать требованиям и стандартам международной федерации плавания (FINA). Это позволит проводить в нем чемпионаты Европы и мира, а также их этапы.

В свободное от тренировок время бассейн будет доступен для всех желающих.

Кроме этого, в комплексе планируется проводить отборочные соревнования для участия в официальных международных событиях: Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по водным видам спорта, в том числе юниорских. Сейчас такие отборочные проводятся только в Бресте .

Комплекс будет разделен на соревновательную и общественную части. В соревновательном блоке будет два бассейна по 50 метров: плавательный и прыжковый. Трибуны будут вмещать более шести тысяч зрителей.

Кстати, в прыжковом бассейне смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и все желающие.

Кроме всего вышеперечисленного в комплексе запланированы спортивные залы, SPA-зона, кафе и ресторан с европейской и китайской кухней. Предполагается, что спортивный комплекс смогут посещать до 5 тысяч человек в день.

Что касается общественной части, то в ней разместят 25-метровые взрослый и детский бассейны.

История проекта

Летом 2018 года Александр Лукашенко подписал указ о строительстве Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске с привлечением китайской технической помощи. В 2019-м стало известно, что Китай инвестирует в это дело 235 миллионов долларов.

Строительство бассейна началось в апреле 2020 года на месте снесенных типографии «Красная звезда» и жилых двухэтажек. Бюджетные средства пошли только на подготовку территории к строительству. Китайская же сторона обязуется не только построить бассейн, но и обслуживать объект по гарантии в течение 2 лет после ввода его в эксплуатацию.

Отметим, что для Китая подобные проекты не первые. С 1960-х китайцы практикуют создание футбольных арен в разных странах. Это даже назвали «стадионной дипломатией».

Строительство же бассейна и стадиона в Минске — это скорее благодарность Китая за право реализовывать на территории Беларуси разные проекты. Например, модернизация цементного завода, строительство завода «Джили», индустриального парка «Великий камень», нового посольства на проспекте Победителей и так далее.