«Был одним из любимых, а потом — пустые полки». Как живет первый гипермаркет ProStore в Беларуси

Источник материала: realt.by

Realt продолжает изучать, как живут магазины, которые в свое время были сильно популярны. Пару месяцев назад мы были в «Короне» на Кальварийской, которая открылась в 2006 году. В тот же год, за несколько месяцев до нее, в Минске появился первый гипермаркет «Простор» в Малиновке. Минчане вспоминают, что для многих две этих торговых сети в то время были любимыми. Правда, «Корона» была подороже, а «Простор» казался более бюджетным вариантом. В 2010-х минчане стали замечать, что в «Просторе» все не так гладко. «Я на пару лет перестала ходить в этот магазин, хотя раньше его любила и сейчас люблю. Но было время, когда полки были пустыми», — говорит одна из покупателей. Мы заглянули в «Простор» на проспекте Дзержинского и посмотрели, как там сейчас.

Когда открылся первый «Простор» в Малиновке, там еще не было даже метро, станция появилась только через 8 лет, но это не мешало минчанам в 2006 году приезжать в первый гипермаркет сети. Какое-то время, кстати, «Простор» пускал собственные маршрутки. Магазин на Дзержинского, 126 открылся 12 июля 2006 года. На этот момент в противоположной стороне Минска уже работал первый гипермаркет Biggz , через пару месяцев после него на Рокоссовского открылся ГИППО. А вскоре после «Простора» появилась та самая «Корона».



Сеть магазинов «Простор» никогда не была большой. Через несколько лет после первого магазина в Малиновке появился еще один — в Шабанах, а за ним открылся магазин в Чижовке (потом на его место пришел Green) и в "Арена-сити" в Дроздах (сейчас там тоже Green). В 2014 году открылся еще один магазин сети — в Каменной Горке. Кстати, после того как год назад из Беларуси ушел JYSK, один из которых находился по соседству с гипермаркетом, «Простор» занял площади скандинавского магазина. В конце прошлого года открылся еще один магазин — на Богдановича.



«Здесь впервые попробовал свежий хлеб, который только испекли» — В конце 2000-х по сути и были две сети крупных магазинов — «Корона» и «Простор», но «Корона» была заметно дороже,— вспоминает Святослав. Он жил недалеко от «Простора» на Дзержинского и часто заходил в этот магазин. — Здесь я впервые попробовал хороший свежий хлеб, который только испекли. Помню, что покупали хорошее мясо. В самом ТЦ была тогда точка с неплохим разливным пивом, что на тот момент было редкостью. Мне нравилось, что в «Просторе» можно было купить все. Но, вспоминает молодой человек, в какой-то момент магазин заметно изменился. — Это было видно не только по ассортименту, который стал заметно меньше, но даже визуально по каким-то мелочам — коврики на входе уже не были чистыми, в туалете пропало мыло.







Похожее впечатлениео«Просторе» сложилось и у Станислава. Он часто бывал там в 2010-2011 годах. Молодой человек тоже говорит, что тогда, по его ощущениям, это был второй по уровню гипермаркет после «Короны». Там было чисто, вежливо и был большой выбор. — Я тогда был студентом, и мы часто туда ходили с моей девушкой. Но денег у нас было немного, поэтому и набор товаров у нас был специфический. Например, мы всегда там покупали самые дешевые суши — с огурцом. Да, да, просто с огурцом внутри. Но при наличии соевого соуса и шампанского (или пива) — они были вполне ок. И, кстати, таких дешевых суши в других магазинах тогда вроде бы не было. Но, в связи с переездом, парень перестал ходить в «Простор» примерно с 2013 года. — Последний раз я там был случайно в 2022 году и, конечно, увиденное особо меня не порадовало. Выбор хоть и остался, но в сравнении с другими гипермаркетами, стал меньше. Явно сказались проблемы «Трайпла». Надеюсь, сейчас там стало получше.

Сейчас магазин действительно выглядит вполне неплохо. В ТЦ есть несколько известных точек общепита — Burger King, суши TokiNY. В торговом зале по-прежнему продается свежая выпечка, есть кофеавтомат с недорогим кофе, можно самостоятельно сделать свежевыжатый сок.









В торговом зале есть фудкорт, салат-бар, а еще можно самостоятельно собрать вафли на свой вкус. К вечеру, когда мы были в магазине, выбор уже был не очень большой, но в первой половине дня с этим наверняка получше.





Несколько человек, с кем мы общались, хвалили собственное производство. В фаворитах оказался круассан с лососем. —Я не любитель магазинной готовой продукции, но здесь на вкус это очень даже неплохо. Мне всегда нравилось собственное производство в «Просторе», — говорит один из покупателей. — А вот с чем здесь были проблемы раньше, так это с овощами: то гнилое, то недоспелое. Сейчас, мне кажется, стало получше.



Еще из приятных воспоминаний нескольких покупателей — суши из «Простора». — Когда гипермаркет только открылся, не было такого изобилия доставок, а в других магазинах суши были не очень — то рис сухой, то мало начинки. И вот единственные, где было действительно вкусно и недорого, это «Простор», — говорит Антон. — Кстати, мне кажется, что начало десятых — это то время, когда суши часто делали дома — с крабовыми палочками или рыбой. И на Дзержинке всегда можно было купить листы нори и специальный рис. Подруга Антона Ирина вспомнила о немецком порошке, который не видела в других магазинах. — А мне из «Простора» запомнился немецкий порошок Gut & Gunstig. Я долгое время его покупала, но потом он пропал. Насколько я помню, «Простор» сам был поставщиком этой марки.







«Удобно пробираться с коляской между полок» Стелла ходит в «Простор» давно и это до сих пор ее любимый магазин. Когда у нее родился сын, появился дополнительный критерий, по которому женщина оценивает торговый зал. — Когда только родился ребенок, я часто ходила за покупками и брала с собой коляску — в этом магазине очень удобно пробираться с коляской между рядов, — рассказывает женщина. — Когда магазин только открылся, я покупала там практически все. Детскую одежду и питание — всегда было много различных супчиков и кашек, которые разводишь водой и можно кормить ребенка. Покупала памперсы, тогда еще только появились влажные салфетки для малышей. Цены вполне доступные, грамотная раскладка. Но несколько лет, говорит Стелла, на полках в магазине стало пусто, на это время она перестала туда ходить. — Не вспомню точно, когда это было, но это уже гораздо позже. Сейчас снова закупаюсь в этом магазине. В основном покупаю продукты, мясо.









— Помню этот магазин со времен студенчества. Я жила в общаге в Роще, и мы постоянно ходили сюда за продуктами, — рассказывает Елена. — Сейчас, мне кажется, это очень неплохой магазин. И у него есть одно большое преимущество перед большинством хоть и классных гипермаркетов — режим работы. Не так много у нас магазинов, которые работают круглосуточно.