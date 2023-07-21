"Я была в шоке от количества людей". Как сейчас живется в первых домах Минск Мира

Противоположным оказалось мнение Александра и Вероники. Молодая семейная пара приобрела здесь квартиру год назад. Вероника поделилась, что для них стало проблемой большое количество людей.

- Мы семейные люди и в первую очередь думаем о детях, а здесь уже возникают вопросы с детскими садами и школами. К тому же, и коммуникации не очень развиты. Например, до метро от нас идти далековато, новое еще не открылось. Парковочных мест во дворе вроде много, но при этом их уже на всех не хватает. Все это вызывает вопросы.