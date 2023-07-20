На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа

Город приговорил к сносу усадебную постройку на Волгоградской — Кнорина — Севастопольской — Логойской еще в 2021 году. Тогда стало известно, что на месте частных домов вырастут многоэтажки от УКСа Центрального района. Нужно отметить, что под бульдозер пойдет не весь частный сектор. Большая его часть все же продолжит жить.

УКС Центрального района должен построить на выделенной территории четыре 16-этажных дома и одну десятиэтажку. Также застройщик возведет паркинг и амбулаторию.