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На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа

20.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Еще три месяца назад площадка, где много лет стояли частные дома, опустела в ожидании строительства высоток. Но вот теперь УКС Центрального района начал строительство первого дома. В многоэтажке уже рождается третий из 16 этажей. Как идет строительство? И все ли снесли? 

На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа

Город приговорил к сносу усадебную постройку на Волгоградской — Кнорина — Севастопольской — Логойской еще в 2021 году. Тогда стало известно, что на месте частных домов вырастут многоэтажки от УКСа Центрального района. Нужно отметить, что под бульдозер пойдет не весь частный сектор. Большая его часть все же продолжит жить. 

УКС Центрального района должен построить на выделенной территории четыре 16-этажных дома и одну десятиэтажку. Также застройщик возведет паркинг и амбулаторию. 

На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа

Прошлым летом участок, где появятся новые дома, огородили и начали подготавливать к первой очереди строительства - к сносу двухэтажек. Пока судьбу соседних зданий, что стерли с карты не разделили две двухэтажные постройки, вместо которых должен появится дом под первым номером в плане. Его запланировали на 3-ю очередь.

На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа
На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа
На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа
На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа

А вот к строительству шестнадцатиэтажки уже приступили. У дома проявляется третий этаж. Правда, судя по плану это не дом под номером 3, а дом под №4, к которому должны были приступить в 5-ой очереди строительства.

Кроме дома на 126 квартир, во 2-ю очередь также входит пятиуровневый паркинг. Возможно, УКС скорректировал свои планы.

Реализовать весь проект УКС Центрального района планирует в октябре 2024 года.

На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа
На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа
На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа
На Волгоградской активно строят первый дом на месте снесенных двухэтажек. Есть уже три этажа

Напомним, что под строительство многоквартирного дома город выделил еще одну площадку недалеко от той, что застраивает УКС Центрального района. Речь про участок на Волгоградской − Короленко − Ватутина − Кутузова.

Возводить высотку должен УКС Советского района, но работы там по-прежнему не начались, хотя территорию очистили. 

 
 
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Еще три месяца назад площадка, где много лет стояли частные дома, опустела в ожидании строительства высоток. Но вот теперь УКС Центрального района начал...
 
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