«Заткнула за пояс соседских мужей». История минчанки, которая сделала все сама: дом, мебель и даже сауну

- Участок когда увидела, то даже почти не торговалась — купила его за 24 тысячи долларов, - рассказывает Ольга. - Он мне очень понравился из-за рельефа и видов, которые с него отрываются. О том, как его потом привести в порядок думала в последнюю очередь.

Земля продавалась с готовым свайно-винтовым фундаментом, расположенным в высшей точке рельефа. Он и стал основанием будущего дома на 160 квадратов. Исходя из его размеров и конфигурации Ольга с сестрой-архитектором нарисовали эскизный проект — образ, картинку, под которую проектировщики изготовили строительный проект.