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«Заткнула за пояс соседских мужей». История минчанки, которая сделала все сама: дом, мебель и даже сауну
24.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Уберите от экрана самовлюбленных мужчин и тех, кто считает, что стройка — это не женское дело. Сегодня мы в гостях у дизайнера Ольги, про которую соседки говорят, что она «заткнула за пояс всех соседских мужей» — построила большой загородный дом с классным интерьером за 9 месяцев, сама обустроила сауну и даже мебель своими руками сколотила. Думаете, мы тут сказки рассказываем? Это реальная история про переезд из города и готовый план реализации мечты о жизни за городом.
Бери и делай
Место для переезда из Минска Ольга выбрала отличное — высокое, без соседей напротив, с видом на поле и лес. Участок, правда, сложный — перепад высот целых 8 метров. Обустроить такой с наскока не получится — нужно приложить немало усилий, чтобы он приобрел обжитый вид. Но у хозяйки особое отношение к трудным задачам — берет и делает, на потом не оставляет.
- Участок когда увидела, то даже почти не торговалась — купила его за 24 тысячи долларов, - рассказывает Ольга. - Он мне очень понравился из-за рельефа и видов, которые с него отрываются. О том, как его потом привести в порядок думала в последнюю очередь.
Земля продавалась с готовым свайно-винтовым фундаментом, расположенным в высшей точке рельефа. Он и стал основанием будущего дома на 160 квадратов. Исходя из его размеров и конфигурации Ольга с сестрой-архитектором нарисовали эскизный проект — образ, картинку, под которую проектировщики изготовили строительный проект.
-Яне сразу решилась на стройку — сначала рассматривала вариант покупки готового или полуготового дома, - говорит она. - Но не нашла ни одного, в который можно было бы заселяться без переделки. Подумала, что проще строить свой.
Изначально в планах был деревянный дом, но он выходил дорого, был риск получить стройку на несколько лет. Поэтому Ольга решилась на каркасный. Из всех компаний, работающих по этой технологии выбрала самую малоизвестную и не прогадала.
- Фирма совсем небольшая, но работали четко, по графику, без задержек, - рассказывает она. - Подкупило и то, что они не брали предоплату 50%: сделают этап тысяч на пять — я оплачиваю. Для меня это было гарантией, что меня не кинут — лишних денег у меня не было, я располагала лишь суммой от проданной квартиры.
Стройка дома длилась 3 месяца и строители сдали дом под чистовую отделку. За 60 тысяч долларов Ольга получила одноэтажный дом с большой крытой террасой на 160 квадратов — неплохой вариант по цене двушки. Стоит отметить, что каркасник получился довольно энергоэффективным — 250 мм утеплителя в стенах, 300 — в крыше и полах. Для фасада и внутри использовалась имитация бруса.
- Дом на гарантии, но пока ничего не сломалось, каких-то проблем не вылезло, поэтому я считаю, что мне повезло со строителями, - говорит владелица.
Отделкой Ольга занималась сама: шлифовала, красила стены, полы и потолки — буквально все, кроме плиточных работ.
- Думаю, сейчас бы я и с плиткой управилась, - смеется она. - У меня принцип: если это может кто-то — можешь и ты.
Интерьер своими руками
Дизайн интерьера также ее рук дело — сама придумала, сама реализовала. Тут стоит напомнить, что у хозяйки не только отличный вкус, но и богатый опыт интерьерных работ (на ее страничке в Instagram можно
- За 20 лет работы в этой сфере у меня хорошая насмотренность, я четко понимаю, что мне нравится, а что нет, - говорит она. - Однозначно не гонюсь за модой - каждый год не будешь переделывать интерьер. Если следовать исключительно модным тенденциям, то через год будешь читать про себя статью «5 вещей, которые портят интерьер».
- Зато владелец сможет не боясь повесить картину, купленную в Турции — пускай это будет такая эклектика, интерьер в стиле фьюжн, - говорит она. - Я против супер ровных стен, острых углов, глянца и четких линий. Это все непрактично — вы же не будете постоянно держать своих детей под контролем, чтобы они не дай Бог не сломали что-то или не нарисовали на ваших белых стенах. Я верю в историю индивидуальных интерьеров.
- Раньше она висела в моем салоне штор, ее сделал один известный художник, - говорит Ольга. - Салон закрыла, люструзабрала — мечтала, что когда-нибудь она будет украшать мой загородный дом. Поэтому, когда делала проект,специально под нее убрала перекрытие над гостиной. Через круглое окно солнце дает не только дополнительное освещение - его лучи, преломляясь и рассеиваясь в стекле, создают нереальную красоту на стенах.
В доме Ольги нет единообразия — в каждой комнате есть своя фишка. Спальни, например, можно различать по цветам: гостевая желтая, хозяйская чуть розовая, детская - зеленая.
- А еще я люблю красивые обои, поэтому попросила строителей оставить небольшой кусок стены без деревянной зашивки - под свои самые любимые, - говорит она. - Для изголовья своей кровати я приберегла трубку дорогих обоев с цветочным орнаментом и шторы с похожим рисунком на окно.
В спальне Ольга отказалась от шкафов — большую гардеробную отделяют шторы. Хотите верьте, хотите нет, но комоды, стеллажи и прочую мебель она сделала своими руками. Все просто — купила мебельные щиты, распилила в нужный размер, собрала и покрасила. Говорит, с интернетом можно что угодно сделать (про себя подумал — ага, а еще если руки из нужного места растут).
Каждая вещь в доме не случайна, имеет свою историю. Вот, например, круглый стол — его хозяйка купила по объявлению, почистила, приделала ноги и покрасила. Здесь же — «шляхетный» диванчик из 1905 года, который Ольга нашла на чердаке в браславской деревне. Он был в плачевном состоянии, под красным бархатом обивки - сено. Ольга его восстановила — натянула новую ткань, сено заменила на поролон. С дубовой частью пришлось повозиться.
Для кухни Ольга заказывала каркас и деревянные фасады отдельно. Прикручивала и красила их сама. Столешницы дубовые, покрытые маслом. Ольга говорит, что на них со временем могут появиться пятна, но это проблема легко устраняется — дерево шлифуется и покрывается маслом. Любой другой материал так просто не отремонтируешь.
Межкомнатные двери может и самые дешевые, из массива сосны, но после покраски идеально вписались в интерьер. Паркет сосновый, под полупрозрачной белой пропиткой. Ольга специально сделала его состаренным — с ней в доме живут две собаки и четыре кота и понятно, что рано или поздно на нем появились бы царапины. И чтобы «дефекты превратить в эффекты», она сделала его таким, как будто он прослужил уже 100 лет.
- Бороться всю жизнь с трещинами, сколами и царапинами невозможно, они все равно появятся, - объясняет Ольга. - А в итоге все вместе смотрится неплохо, обжито, по домашнему.
Стоит отметить, что многие вещи в доме сделаны с учетом усато-хвостатых жильцов: все цветы закреплены по стенам, телевизор имеет специальное крепление, по комнатам расставлены когтеточки и даже кресла-лежанки. Новогоднюю елку приходится ставитьмаксимально высоко - в проеме круглого окна.
- Я даже изобрела специальную накидку для кресел, которую можно откинуть, когда хочешь присесть — так на одежде не остается шерсти, - рассказывает Ольга. - Буду внедрять для своих клиентов, у которых в доме есть коты и собаки.
В гостиной планировался камин на дровах, но Ольга передумала — в доме и так тепло. Поэтому на его месте будет стоять био-камин, для антуража.
Напротив топочной — санузел, в котором Ольга выкроила место для сауны. Она действующая — стены и полки обшиты деревом, в углу стоит электрокаменка. И все до последнего гвоздя — дело рук Ольги.
- Баню отдельно на участке еще неизвестно когда построю, а попариться уже можно прямо здесь и сейчас, - говорит Ольга.
Горный ландшафт
На участке еще есть над чем поработать, но основные земляные работы уже закончены, территория по периметру огорожена. Ландшафт получился сложным - с одной стороны склон идет вниз, с другой — вверх. Склоны укреплены пластиковой георешеткой и укрыты геотекстилем — так они не зарастают сорняками. Со временем окрепнут высаженные почвопокровные растения, которые создадут зеленый ковер на слонах. Газон на таких кручах точно не вариант.
Интересно реализована ливневка: вода с крыши попадает в «горную реку» - желоб из камней — и уходит вниз по склону в конец участка.
Терраса Г-образная, обрамляет дом с двух сторон. В теплое время года здесь проходит большая часть времени, поэтому Ольга к ее оборудованию подошла ответственно: сшила для нее плотные шторы, подвесила кресло-кокон, поставила стол и удобные стулья, в планах — удобный диванчик. Еще один полезный лайфхак от Ольги — шторы закреплены снизу на металлическом тросике. Так даже в сильный ветер они не будут развеваться.
Дитя асфальта в деревне
Здесь, вглядываясь в горизонт и живописные пейзажи, мы не могли спросить — интересно ли жить в деревне после Минска?
- Жизнь за городом от городской отличается кардинально, - говорит она. - Особенно для меня — я дитя асфальта, никогда не понимала деревенской жизни, избегала поездок с родителями на дачу. Но вот уже живу здесь третий год и я очень довольна таким переменам. Зимой тоже шикарно — в доме тепло и комфортно, за окнами — живописная картинка. Деревня жилая, не дачи, и как только снег выпадает, сразу трактор едет, дороги чистит. Но так как мой дом на горе, иногда бывали трудности с заездом во двор. Но лопату в руки - и занимайся спортом.
В деревне никогда не скучаешь, дел больше, чем времени, и его точно не хватает на телевизор.
А еще мне нравится это ощущение, когда возвращаешься с работы и въезжаешь в деревню - как будто ты приехал в отпуск.
Большинство моих соседей тоже бывшие горожане. У нас тут на Новый год более 30 человек собирается — шашлык, шампанское, музыка. Живем очень дружно.
Я помню, как мы купили квартиру в новом доме в «Солнечном», и я наивно думала, что будет дружное комьюнити, люди перезнакомятся, сдружатся. Но после первого же общедомового собрания поняла — ничего этого не будет. Наоборот, все со старта переругались - просто так, просто потому, что могут. Если перефразировать Булгакова, то минчан испортил квартирный вопрос - как и любого москвича. За четыре года, что там жили, соседи постоянно конфликтовали, увольняли председателя, шла резня за деньги ТС. Чат откроешь — там только мата не хватает. А здесь, в деревне, собрались те, кто сбежал не из квартиры, а от токсичного общения.
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«Заткнула за пояс соседских мужей». История минчанки, которая сделала все сама: дом, мебель и даже сауну
Уберите от экрана самовлюбленных мужчин и тех, кто считает, что стройка — это не женское дело. Сегодня мы в гостях у дизайнера Ольги, про которую соседки говорят,...
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