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Участок с недостроем в Дроздово продали за 102 тысячи долларов. Итоги аукциона

21.07.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Дзержинском, Логойском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Рассказываем об итогах торгов.

Участок с недостроем в Дроздово продали за 102 тысячи долларов. Итоги аукциона
Фото носит иллюстративный характер.

В Минском районе на аукцион было предложено 11 недостроев разной степени готовности. Торги прошли лишь по 3 лотам – двум участкам в деревнях Дроздово и Лесковка Боровлянского сельсовета и участку в г.п. Мачулищи Мачулищанскогосельсовета. 

Больше всего заявок – 12 – было подано на лот № 2 – участок в д. Лесковка. Земельный надел насчитывает 14 соток. Из коммуникаций есть электричество, газ и водопровод. Жилой дом имеет блочный фундамент общей площадью 68 кв.м. 

Лот был оценен в 94 499 руб., в том числе дом - в 4 499 руб. Он продан на торгах за 296 578 руб., или 97 939 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. 

На участок в д. Дроздово на ул. Любимая, 9, претендовали 9 человек. Земельный надел насчитывает 15 соток. Общая площадь фундамента жилого составляет 101 кв.м. Есть возможность подведения к строению электричества и газа. 

Лот был оценен в 104 482 руб., в том числе дом – в 4 482 руб., продан на аукционе за  309 500 руб., или 102 206 долларов.

На участок в г.п.Мачулищи в КИЗ «Домосед» подали 2 заявки. Еще на 2 надела поступило по одному заявлению. Один участок № 109 расположен в г.п. Мачулищи, второй – в аг. Семково Папернянского сельсовета. На остальные лоты заявок не было. 

Отметим, что из 11 участков с не завершенными строительством домами лишь 3 были выставлены на аукцион впервые (лоты № 1, 2, 5). Как раз по ним и прошли торги. Остальные лоты выставлялись на аукционы ранее. 

В Дзержинском районе на аукцион было выставлено 4 участка с не завершенными строительством домами (2 из них новые). Две заявки поступило только на один лот (однако один участник не прошел регистрацию) – участок в д. Рубилки Добриневского сельсовета. Надел насчитывает 12,5 сотки. Из коммуникаций есть электричество, газ и водопровод. Жилой дом имеет бетонный фундамент общей площадью 298 кв.м. 

Начальная цена на лот составила 19 073 руб., в том числе дома - 10 078 руб. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5 %, то есть за 20 027 руб., или 6 613 долларов. На 3 лота заявок не поступило.

Логойский район повторно выставлял на аукцион один участок. Желающих его купить снова не нашлось.

В Несвижском районе участникам аукциона было предложено 2 участка с недостроями. Они также ранее выставлялись на торги. Заявок на них не поступило и на этот раз.

В Слуцком районе повторно было выставлено на аукцион 6 лотов. Одна заявка поступила лишь на один участок. 

В Смолевичском районе торгов не было ни по одному лоту. Всего райисполком предлагал на аукцион 4 участка, 3 из них были новые. 

В Солигорском районе на аукцион было выставлено в аренду на 30 лет 4 участка. Торги прошли по 2 лотам № 31 и № 32. Участки были выставлены на торги впервые и находятся в п. Чижовка Чижевичского сельсовета. На них претендовали по 4 и 3 человека соответственно.

Более подробную информацию о лотах и результатах торгов смотрите в таблице.


Участок с недостроем в Дроздово продали за 102 тысячи долларов. Итоги аукциона

Участок с недостроем в Дроздово продали за 102 тысячи долларов. Итоги аукциона

Участок с недостроем в Дроздово продали за 102 тысячи долларов. Итоги аукциона

Участок с недостроем в Дроздово продали за 102 тысячи долларов. Итоги аукциона

Участок с недостроем в Дроздово продали за 102 тысячи долларов. Итоги аукциона

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Дзержинском, Логойском, Несвижском, Слуцком,...
 
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