Участок с недостроем в Дроздово продали за 102 тысячи долларов. Итоги аукциона

Начальная цена на лот составила 19 073 руб., в том числе дома - 10 078 руб. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5 %, то есть за 20 027 руб., или 6 613 долларов. На 3 лота заявок не поступило.

Логойский район повторно выставлял на аукцион один участок. Желающих его купить снова не нашлось.

В Несвижском районе участникам аукциона было предложено 2 участка с недостроями. Они также ранее выставлялись на торги. Заявок на них не поступило и на этот раз.

В Слуцком районе повторно было выставлено на аукцион 6 лотов. Одна заявка поступила лишь на один участок.

В Смолевичском районе торгов не было ни по одному лоту. Всего райисполком предлагал на аукцион 4 участка, 3 из них были новые.

В Солигорском районе на аукцион было выставлено в аренду на 30 лет 4 участка. Торги прошли по 2 лотам № 31 и № 32. Участки были выставлены на торги впервые и находятся в п. Чижовка Чижевичского сельсовета. На них претендовали по 4 и 3 человека соответственно.